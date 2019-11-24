Форвард «Интера», о котором мечтает «Барселона»

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«Соккер.ру» представляет в первом материале нового блога «Будем знакомы» нападающего «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса.

Не проходит и дня, чтобы пресса не сообщала об интересе «Барселоны» к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу. 22-летнего аргентинца называют наследником Луиса Суареса, который, видимо, скоро отправится доигрывать в МЛС . Его очень хочет видеть в команде и самый звёздный аргентинский футболист современности Лионель Месси. Но пока Лаутаро играет и забивает в сине-чёрной футболке «Интера». Не далее, как в субботу дождливым туринским вечером он положил начало разгрому «Торино».

А ведь он мог и не стать футболистом, этот объект охоты «Барсы». Выходец из городка Байя Бланка мечтал играть в баскетбол, как его земляк Ману Джинобиле. Росточку не хватило. К пятнадцати годам Лаутаро понял, что вряд ли он вырастет выше, чем метр восемьдесят и переключился на футбол. И был прав. Сейчас рост Мартинеса 174 сантиметра. Однако навыки игры в баскетбол пригодились. Он высоко прыгает и быстро соображает. Может легко убежать в отрыв при перехватах. А так же Лаутаро вынослив и внимателен в игре. При переходе из баскетбола были опасения, что юноша окажется на Вы с футбольным мячом. Ничего подобного. Мартинес достаточно техничен. Не верите, посмотрите и убедитесь.

Навыки игры в футбол Мартинес получал в местном клубе «Ланиерс», откуда его быстро перевели в академию «Расинга» - одного из «экипос грандес» - шести великих аргентинских клубов. В основе Лаутаро появился довольно рано - в семнадцать с небольшим, заменив Диего Милито. Но ещё раньше юноша мог уехать в Испанию. «Реал» был достаточно настойчив, однако отец Лаутаро Марио Мартинес посчитал, что рановато сыну ехать в дальние края.

Дорогу в основу «Расинга» открыла травма Лисандро Лопеса. Молодой футболист вышел и довольно легко заменил маститого нападающего. Быстро стал забивать. А в сезоне 2016-17 20-летний нападающий и вовсе стал ключевой фигурой. Три гола в ворота «Уракана» в домашнем чемпионате, ещё три - в сетку «Крузейро» в Кубке Либертадорес. За Лаутаро приехали очередные сваты из Испании. На этот раз от «Атлетико». Но сделка снова сорвалась. Мартинес остался в «Расинге», а менее чем через год получил первый вызов в сборную Аргентины. Где тоже быстро освоился. «Это всё потому, что у „Расинга“ и сборной Аргентины очень похожая форма», - шутил потом Лаутаро.

В Россию на чемпионат мира Лаутаро Мартинес не приезжал. В расширенном списке был, но в окончательный не вошёл. Но Лионель Месси отозвался о новичке хорошо. А это дорого стоит. Вот угодил в немилость к лидеру Мауро Икарди, и не играет он в сборной. Или другой пример, уже клубный. Антуан Гризманн. Невзлюбил Лео француза, и самое громкое приобретение «Барсы» прошлого лета выглядит неэффективным, даже бесполезным. У Мартинеса такого не будет. Ни в сборной, ни в «Барселоне», если он туда перейдёт.

Но перед чемпионатом мира Лаутаро всё же покинул родную Аргентину и подписал контракт с миланским «Интером». «Расинг» выручил от его продажи 23 миллиона евро. Можно сказать, что Мартинес стал одноклубником Икарди. Но Мауро уже было разжалован из капитанов и практически не играл. Мартинес же выходил на поле довольно часто, но Лучано Спаллетти так и не понял, как использовать молодого аргентинца. То в среднюю линию загонял, то на фланг. Несколько мячей Лаутаро забил, но вряд ли получал моральное удовлетворение от игры за миланский суперклуб.

Ситуация изменилась после прихода в «Интер» Антонио Конте. Который в отличие от Спаллетти разглядел в Мартинесе игрока штрафной площадки. В паре со здоровяком Ромелу Лукаку, Лаутаро стал показывать ту игру, которую от него все ждали. В новом сезоне он забил девять мячей. Столько же, сколько за весь прошлый. Мартинес вырос в цене минимум в два раза, и не факт что «Интер» вообще захочет его продавать. Равно, как и не факт, что Лаутаро захочет куда-то переходить. Даже в «Барселону» на место Суареса. Какой смысл дёргаться в 22 года, когда у тебя всё получается? Ради того, чтоб играть с Месси? Так он с Лео в сборной наиграется. В «Интере» Лаутаро Мартинес сейчас едва ли не лучший игрок, а их связка с Лукаку может принести «нерадзурри» долгожданный скудетто, которого они не видели со времён Жозе Моуриньо.

В сборной у Мартинеса всё в порядке. В сентябре он положил три гола в ворота сборной Мексики. Не далёк тот, час, когда он вытеснит стареющего Серхио Агуэро. В компании с Паоло Дибалой и Гонсало Игуаином они могут натворить немало дел. А если ещё и Месси будет играть за национальную команду, также как за свой клуб... До следующего чемпионата мира ещё далеко. А в Катар Лаутаро может отправиться как один из лидеров своей команды.

Но пока Мартинес сосредоточен на делах ближайших. В Лиге чемпионов его команде предстоит провести два важнейших матча - со «Славией» в Праге и «Барселоной» в Милане. «Интер» выступает пока не так, как бы хотелось Антонио Конте. Идёт третьим. Но Лаутаро забил уже три мяча. Было бы больше, если бы реализовал пенальти в игре с «Боруссией». Аргентинец тот футболист, к которому у Конте меньше всего претензий. А матч с «Барсой» на «Сан-Сиро» станет не только очередным просмотром «сине-гранатовыми» потенциального новичка, но и дуэлью двух аргентинских дарований. Нового и хорошо всем известного.