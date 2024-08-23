Школа «Барселоны» выпускает топовых Марков. Одного уже переманил «Челси»

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сегодня, 21:31

Знакомимся с тремя яркими выпускниками академии «Барселоны».

Вы уже в курсе, что «Барселона» успешно стартовала в чемпионате Испании, обыграв в гостях «Валенсию». И наверняка все обратили внимание, что пару центральных полузащитников «сине-гранатовых» составили два молодых футболиста — 20-летний Марк Касадо и 17-летний Марк Берналь.

Даёшь молодёжь

И надо сказать, что Марки, которые являются воспитанниками клубной академии, отыграли неплохо. Тот Марк, что старше, отработал все 90 минут в своём четвёртом взрослом матче. А младший на 71-й минуте покинул поле и был удостоен похвалы тренера Ханси Флика. В субботу оба парня наверняка выйдут в непростом матче против «Атлетика». Кто, кроме них?

Серхи Роберто со слезами на глазах покинул «Барселону» после 14 лет верной службы и перебрался в команду Фабрегаса. Илкая Гюндогана не стали удерживать и после одного года пребывания в «Барсе» возвращают в «Манчестер Сити». Френки де Йонга замучили травмы. Раньше конца сентября выхода голландца ждать не стоит. Гави начнёт тренироваться в октябре. Фермин Лопес всё же не опорник. Поэтому два Марка в центре полузащиты едва ли не безальтернативный вариант. На данный момент. При том, что они не самые юные игроки «сине-гранатовых». Ровесники Берналя Ламин Ямаль и Пау Кубарси стали игроками основы ещё в прошлом сезоне. Первый уже чемпион Европы, второй — олимпийский чемпион. Как видим, в «Барселоне» смело доверяют юным воспитанникам. Это было при Хави Эрнандесе и продолжается при Ханси Флике.

Марк Первый

Марк Касадо — крепкий, не слишком высокий (172 сантиметра), но очень сильный физически, крепко стоящий на ногах деревенский парень. В системе «Барселоны» он с 13 лет. Начинал как правый защитник. Но потом, уже в молодёжной команде был переведен в центр полузащиты, где неплохо проявил себя. Касадо в первую очередь разрушитель. В молодёжных командах он ни разу не поразил чужие ворота и отдал лишь два результативных паса. Однако в матче испанской молодёжки однажды отметился голом. Со своей непосредственной работой Марк справляется превосходно — отобрать, перехватить, сыграть на опережение, грамотно расстаться с мячом. Довольно неплох в воздухе и умением выигрывать верховые мячи у куда более рослых оппонентов. А в поединке с «Валенсией» незабивной Марк мог отличиться на 90-й минуте. Но не попал в ворота после прострела Педри.

Касадо был замечен Хави и стал привлекаться к матчам основы. Выходил нечасто — всего три раза. Причём дебют был вынужденным. В матче Лиги чемпионов с чешской «Викторией» получил травму Франк Кессье, и пришлось в срочном порядке выходить на поле. В прошлом чемпионате Марк появлялся на поле дважды. Теперь же, получив доверие тренера, Касадо постарается его не растерять и закрепить место в основном составе. Хотя борьба с де Йонгом будет сложной.

Марк Второй

Но если выход Марка Касадо в основном составе «сине-гранатовых» был в некоторой степени предсказуем, то появление Марка Берналя застало врасплох даже многочисленных болельщиков «Барсы». Ведь на всех сайтах 17-летний футболист числился как игрок молодёжного состава. Но рослый — за метр девяносто левша, вышел с первых минут и картины не испортил. Берналь оказался очень хорош в воздухе, что немудрено с его-то габаритами, и перехватывал большинство забросов и навесов. Да и в собственной штрафной был полезен. В пропущенном мяче юный футболист не виноват, тут больше вопросов к опытному Жюлю Кунде.

Если Касадо начинал в качестве защитника, то его тёзка, напротив, хотел стать нападающим. И немало забивал. Но, видимо, кто-то из тренеров посчитал, что Марк с его видением поля и хорошими пасами будет более полезен в средней линии. Так он стал атакующим полузащитником, а потом постепенно отошёл в опорную зону. Но навыков игры впереди не утратил и, возможно, продемонстрирует их. Однако во встрече с «Валенсией» Берналь играл очень аккуратно и крайне редко переходил на чужую половину поля.

Говорить о перспективах Берналя пока сложно. Конкурировать с Гави ему будет тяжело. Но превосходные физические данные, универсализм и целеустремлённость наверняка помогут ему пробиться в состав родного клуба. И, возможно, стать столь важной фигурой, как его кумир Серхио Бускетс. В любом случае, всем любителям испанского футбола будет интересно наблюдать за игрой талантливого юниора.

Марк Третий

А вот этот Марк не стал ждать, когда его талант по достоинству оценит родной клуб. А может, это «Барселона» не стала ждать и продала Марка Гиу в «Челси» за 6 миллионов евро. 18-летний каталонец подписал пятилетний контракт с лондонцами и уже успел сыграть за новый клуб. Более того, в безнадёжно проигранном матче с «Манчестер Сити» Гиу произвёл хорошее впечатление, даром что сыграл всего 23 минуты.

В Лиге конференций Гиу уже успел прославиться. В матче со швейцарским «Серветтом» Марк продемонстрировал аттракцион неслыханной щедрости. Молодой футболист перехватил передачу вратаря Жереми Фрика своему защитнику, но пробил по воротам так слабо, что голкипер успел вернуться и отбить мяч. А потом Марк пробил в подоспевшего защитника. Первый гол за «Челси» не состоялся, а юный форвард выставил себя на посмешище. Надеемся, что этот конфуз не сломает карьеру молодого футболиста.

Марк Гиу дебютировал в основе «Барселоны» в прошлом сезоне. Молодой нападающий сыграл не так много встреч, всего семь. Но успел забить по голу в Ла Лиге и Лиге чемпионов. На родине молодому нападающему выдали немало авансов. Марка сравнивали то с Самуэлем Это’О, то с Робертом Левандовским. Даже видели наследником последнего. Но поляк пока не спешит покидать «Камп Ноу», поэтому, к большому неудовольствию болельщиков, «Барселону» покинул собственный воспитанник. А другие считают, что Гиу ещё вернётся и как себя покажет.