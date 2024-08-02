«Спартак» работает по примеру Барко. «Красно-белые» могут купить аргентинского Роббена

1722631758

вчера, 23:49

Возможно, вслед за Барко в Москву приедет второй футболист «Ривер Плейта».

Аргентинская пресса, а затем и авторитетный сайт transfermarkt, сообщили об интересе «Спартака» к нападающему «Ривер Плейта» Пабло Солари. Чемпион Аргентины готов продать 23-летнего футболиста за 15 миллионов евро. Как говорится, мяч на стороне москвичей.

«Миллионерам» нужны деньги

Любопытно, но Солари, чья фамилия переводится с итальянского как «Солнечный», мог оказать в Российской Премьер-Лиге ещё в январе. У «Краснодара» были серьёзные намерения приобрести аргентинца. Но «Ривер Плейт» заломил цену в 25 миллионов, чем отпугнул «быков». Сейчас южноамериканцы скинули сразу 10 миллионов. Видимо, у «миллионеров» совсем туго с деньгами, раз они готовы расстаться с ведущими игроками. А Пабло относится именно к таковым. Хотя играет в «Ривере» не так давно.

Сам Пабло из большой футбольной семьи. Отец Виктор Солари играл в скромных провинциальных клубах. Из трёх старших братьев наибольшего успеха добился самый старший — Сантьяго. 26-летний футболист играет за другой знаменитый клуб — «Расинг». Правда, по большей части выходит на замены. Все четверо — Сантьяго, Матео, Хуан и Пабло играют на одной и той же позиции правого крайнего нападающего. Хотя Пабло был замечен и слева, и в центре, и даже в обороне.

Быстрый, обладающий хорошим дриблингом и приличным ударом. При росте метр семьдесят восемь хорошо играет головой. Любит сместиться в центре и пробить. Почти как знаменитый голландец Арьен Роббен. В победном для «Ривер Плейта» чемпионата 2023 Пабло забил пять мячей и восемь раз помог отличиться товарищам. В нынешнем первенстве пока один гол и один пас, но пока сыграно всего лишь восемь туров.

Быстро растущий в цене

Пабло начинал карьеру в Кордобе, в местном «Тальересе», но не успел провести за родную команду много встреч. Его довольно быстро продали в самый титулованный клуб Чили «Коло-Коло» за миллион с небольшим. В Сантьяго считали, что за юного аргентинца боссы клуба переплатили. Но Солари довольно быстро доказал, что стоит тех денег, что за него заплатили. Выиграл Кубок Чили, довольно много забивал. И получил приглашение в самый титулованный клуб уже родной Аргентины. За два года в Чили Солари вырос в цене почти в четыре раза — до 5 миллионов евро. Видимо, теперь «Ривер» созрел для продажи футболиста, который ещё не вызывался в сборную Аргентины. При том, что контракт в силе до 2027 года.

Почему не вызывался? Да по той же причине, что и Барко. Конкуренция в стане чемпионов мира столь велика, особенно в линии атаки, что протолкнуться невозможно. Поэтому молодым ещё футболистам приходится ожидать в прихожей.

Нужен ли Пабло Солари «Ривер Плейту»? Скорее всего, да. Игрок он одарённый, молодой и прогрессирующий. Но, видимо, деньги нужны пока ещё чемпиону больше. Поэтому «миллионеры» спешат, пока на Солари есть спрос. И не повышают цену до небес, как в случае с «Краснодаром». Не «Спартак», так клуб МЛС . Например, бывший клуб Барко и теперешний Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед» проявляет интерес к нападающему.

Солари в «Спартаке». За и против.

Готов ли Солари к переезду в Россию? Этого мы не знаем. Но наверняка при необходимости он проконсультируется с Барко, которому в «Спартаке» пока нравится. Одноклубник Матиас Краневиттер хоть играл не в «Спартаке», а в «Зените», тоже может рассказать и про нашу страну, и про российский чемпионат.

А нужен ли Солари «Спартаку»? Аргентинец играет в атаке справа. У москвичей имеются Хесус Медина и Тео Бонгонда, которого приобрели в прошлом году. Сильнее ли Пабло двух спартаковских легионеров? Не факт. Парагваец и конголезский бельгиец уже адаптированы к нашему чемпионату, а Солари — нет. И не факт, что он впишется в наш футбол. Аргентинцы — ребята довольно капризные. И по двум неполным матчам Барко ещё рано делать вывод, что «Спартак» попал с его покупкой в десятку.

Линяя атаки у «Спартака» сейчас укомплектована. Тем более что не исключено возвращение Квинси Промеса. Да и с Александром Соболевым ещё не попрощались. Вдруг придёт повиниться. А повинную голову меч не сечёт.

Во-вторых, Солари дороговат. Красно-белый «Ривер Плейт» уже скинул 10 миллионов, но всё равно хочет выгодно продать своего футболиста красно-белому «Спартаку». И если за диспетчера москвичи могли выложить примерно такую же сумму, ибо им явно не хватало подобного игрока, то, как было сказано выше, крайний нападающий для спартаковцев позиция некритическая, чтобы покупать на неё столь дорогого игрока. Если у спартаковцев есть средства, то не лучше ли потратить их на футболиста, который мог бы закрыть более проблемную позицию. Да и лимит на легионеров ещё никто не отменял. Надо будет кого-то срочно продавать. А срочность в таких вопросах повлечёт убытки.

Поэтому целесообразность приобретения «Спартаком» Пабло Солари пока вызывает сомнения. И что-то подсказывает, что сделка не состоится. В это трансферное окно. А там видно будет.