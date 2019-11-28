Определились с будущим

вчера, 11:15

До завершения группового этапа Лиги чемпионов еще один тур, но сформировался список команд, которые все вопросы с европейской весной решили. «Соккер.ру» называет их.

В качестве вступления стоит назвать клубы, которым точно ничего не светит в весенней части – они свою лебединую песню споют в заключительном туре и сосредоточатся на внутренней арене. Команд, у которых нет шансов ни на что, как оказалось, не так и много. Всего четыре. Но среди них есть и российский клуб – «Локомотив». Поражение от «Байера» на своем поле поставило крест на любых шансах железнодорожников.

Еще одним таким клубом без шансов оказался «Генк», который в пяти матчах группового этапа смог набрать лишь одно очко, сыграв вничью с «Наполи» на своем поле. Группа Е интересна тем, что там три команды продолжают вести борьбу за плей-офф, и никто ничего себе не гарантировал, хотя «Ливерпуль» вырвался вперед с десятью очками, но у «Наполи» девять баллов, а у «Зальцбурга» - семь. Шансов на продолжение европейской кампании лишилась и «Славия», от которой в любом случае никаких подвигов не ждали. Она смогла набрать в пяти матчах в группе F два очка, сыграв героически вничью на выезде с «Барселоной» и «Интером».

Наконец, в группе Н всех шансов на продолжение борьбы лишился «Лилль». Вроде группа не самая жестокая, но французы, которые в Лиге 1 в прошлом сезоне по-настоящему зажигали, сейчас смотрятся более чем посредственно. Потому только одну ничью зацепили – с «Валенсией». И забили всего три мяча в пяти матчах. Зато группа Н может похвастаться тем, что никто из остальных трех команд себе не гарантировал место в Лиге чемпионов на весну. Там в последнем туре будет мощное сражение между «Аяксом» с десятью очками и «Челси» с «Валенсией», у которых по восемь баллов. А теперь к тем, кто уже точно проходит дальше.

ПСЖ

Парижане еще раньше решили вопрос с выходом в плей-офф Лиги чемпионов, но в пятом туре в матче с «Реалом» решалось, сохранится ли интрига в том, с какого места пойдет ПСЖ в евровесну. Игра получилась огненной. Мадридцы больше ситуацию контролировали и довели преимущество в счете до 2:0, но умудрились пропустить за две минуты два мяча и довольствовались ничьей, что позволило парижанам гарантированно отправиться в плей-офф с первого места.

«Реал»

Все описано выше. «Реалу» помимо этой ничьей в Мадриде с ПСЖ аукнулся плохой старт в еврокампании. Мадридцы, как мы помним, были разгромлены в Париже, потом сыграли вничью с «Брюгге», а когда раскачались, ПСЖ ушел в отрыв. Но «Брюгге» и «Галатасарай» друг друга покусали, позволив «Реалу» досрочно выйти из группы А в плей-офф Лиги чемпионов. Но со второго места. Тут интрига остается только в путевке в Лигу Европы. У «Брюгге» сейчас три очка, а у «Галатасарая» - два.

«Бавария»

Мюнхенцам прочили большие проблемы с «Тоттенхэмом» и напряженную борьбу со «шпорами» за первые две позиции. Но все оказалось весьма просто для «Баварии», несмотря на смену тренера и некоторые проблемы. Немцы в Лиге чемпионов по группе прошлись катком и выиграли все пять матчей в пяти турах, так что обеспечили заранее выход с первого места. Да еще и с разницей мячей 21:4.

«Тоттенхэм»

В последнем туре «шпоры» встречаются с «Баварией». Матч предполагался как горячая битва за реальные позиции в квартете, но окажется лишь контрольной игрой, поскольку «Тоттенхэм» уже никуда со второго места в группе не денется, как «Бавария» - с первого. «Тоттенхэму» останется только мстить за унизительные 2:7 на своем поле от «Баварии». Хотя это случилось не при Жозе Моуриньо – фанаты-то помнят. Но если за плей-офф Лиги чемпионов в группе В борьбы не получилось, то интрига жива в гонке за Лигу Европы. У «Црвены Звезды» три очка, а у «Олимпиакоса» - одно. И им предстоит очная встреча – вот где будет жарко.

«Манчестер Сити»

Собственно, только в группах А и В известны все участники Лиги чемпионов. В двух квартетах (Е и Н) никто еще ничего себе не гарантировал, а в остальных по одной команде вышли. В группе С «Манчестер Сити» может спать спокойно, потому что уже не покинет первое место. Хотя «горожане» не были непоколебимым катком и дважды сыграли вничью в не самой страшной группе – с «Шахтером» и «Аталантой». Тем не менее, 11 очков хватает и для первого места. Потому что за второе будут бороться все три оставшихся команды: у «Шахтера» шесть очков, у загребского «Динамо» пять, а у «Аталанты» четыре.

«Ювентус»

Туринцы и Роналду тоже обеспечили себе первое место в группе D. Они начали кампанию с ничьей в игре с «Атлетико», но в пятом туре победили мадридцев, что сыграло ключевую роль. Ну, наряду с вырванными победами в матчах с «Локомотивом». Так что с 13 очками без феерии, но спокойно «Ювентус» с первого места выйдет в плей-офф. А вторую путевку оспорят «Атлетико» (7 очков) и «Байер» (6 очков).

«Барселона»

Вряд ли кто-то сомневался, что проблемы возникнут у «Барселоны», хотя группа получилась неприятной из-за наличия дортмундской «Боруссии» и «Интера». Хотя потеряли очки каталонцы на «Славии», сыграв с ней вничью дома. Плюс была ничья с дортмундцами в самом начале. Но и итальянцы, и немцы, не говоря о чехах, теряли еще больше. Поэтому «Барселона» с 11 очками точно обеспечила себе первое место. А за второе будет жесткая борьба между «Боруссией» и «Интером». У них по семь очков. Борьба заочная. Потому что дортмундцы дома сыграют со «Славией», а «Интеру» предстоит игра с «Барселоной», но тоже дома. По личным встречам «Интер» имеет преимущество над «Боруссией». Так что ему нужно просто победить. Хотя это будет сделать очень непросто.

«Лейпциг»

В группе G, как и прогнозировалось, возникла лихая заварушка, в которой до последнего все команды имеют шансы на плей-офф и никому ничего не гарантированно. Хотя вот «Лейпциг» на тоненького обеспечил себе весну в Лиге чемпионов, когда спас ничью в игре с «Бенфикой». У него десять очков, он может занять первое или второе место – ниже не опустится. Хотя у «Зенита» и «Лиона» по семь очков, а у «Бенфики» четыре. Победа «Зенита» Семака над «Лионом» позволила получить стратегическое преимущество над французами при равенстве очков. Но только с ними. Потому что есть сценарий, при котором даже победа в последнем туре над «Бенфикой» не гарантирует ничего «Зениту». Петербуржцы отправятся в Лигу Европы, если выиграют у португальцев, а в параллельной встрече «Лион» победит «Лейпциг». Тогда у трех команд будет поровну очков, а в этой пульке у «Зенита» окажется меньше очков, чем у «Лиона» с «Лейпцигом» - привет неудачным спаренным матчам с «быками».