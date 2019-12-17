«Зенит» vs «Локомотив»: борьба за одного крепыша

вчера, 12:31

Дриусси хочет уйти, а «Локомотиву» нужны сильные фланги. «Соккер.ру» выбирает лучший вариант для общего кандидата.

Кто такой Акунья, что умеет?

- напористому универсалу из Аргентины 28 лет, левша техничный, в лучшие времена собирает по 2-2.3 обводки за игру. Лучший дриблер «Зенита» Дриусси едва набирает по 1.5;

- Маркос с 2017 года играет в Европе – перебрался в Лиссабон, где сразу стал и остается основным игроком «Спортинга», - третьего клуба в португальской таблице;

- Акунья выступает на четырех позициях – левый защитник, вингер, латераль по всему флангу (в сборной Аргентины), а еще имеет опыт слева в центре полузащиты;

- в обороне ставит строго на цепкость – классический аргентинский футбольный бульдог, вгрызается в соперников, собирая до 3.5 отбора за игру на пике, обычно – где-то 2.4. Второй показатель - уровень лучших игроков «Зенита» по этому параметру;

- Акунью странно ставить в защиту в схеме «4-4-2», поскольку у игрока слабое понимание обороны как структуры. Футболист атаки, хотя в центре поля может играть, поскольку нечасто для парня с рискованными решениями теряет мяч;

- показательно, что у Маркоса в еврокубках статистика часто лучше, чем в чемпионате Португалии. Классический аргентинский футболист во всем – на ЛЧ и ЛЕ собирался, а в Примейре не все матчи проводит одинаково круто;

- если в прошлом сезоне у Акуньи было 9 ассистов и 1 гол в Примейре, то сейчас в 12 матчах забил 1 гол и пока без ассистов. Зато создал 21 момент и привычно хорошо делает кроссы – аргентинец легко навешивает мячи с левого фланга;

- у Маркоса соглашение со «Спортингом» до 2023 года, не приходится рассчитывать, что будет дешевый трансфер. Раньше говорили о 18 млн евро плюс 2 бонусами, сейчас поступает другая информация – вроде как контракт подешевел.

Зачем аргентинец «Локомотиву»?

- Сёмин и Мариу хотят продолжить сотрудничество, но «Интер» может упереться. Если контракт португальца не выкупят, то у «Локомотива» будет пустовать место левого атакующего хавбека, как раз для Акуньи;

- в отличие от «Зенита», москвичи могут также играть в три центральных, и тогда Акунья способен закрыть весь фланг. Рыбус, к слову, тоже не левый защитник изначально, так что Сёмину не привыкать к оборонцам, которые не боятся рисковать;

- у «Локомотива» проблемы в защите, а еще у команды не всегда идут правильные атаки флангами. Игнатьев, Живоглядов, Рыбус и Идову не справились в решающих матчах. Пусть Акунья тоже не мастер разрывать «Порту» и «Бенфику», но может добавить свой агрессивный футбол;

- потенциально Сёмин может делать ставку на связку Акуньи и Мариу, игроков сборных Аргентины и Португалии. Перспективный дуэт, тем более что Маркос играет в «Спортинге» на фланге с соотечественником Вьетто – не привыкать.

Почему «Зенит» не потерял интерес?

- пока все скауты восхищаются Бруну Фернандешем, Акунья ушел в тень. Значит, можно поторговаться, хотя раньше «Спортинг» был настроен категорично, раз сделка не состоялась;

- у «Зенита» слева в защите Сантос, то есть Акунья приходит в атаку. Жирков может реже появляться на поле в силу возраста, Дугласа использовали также в центре поля, а Маркос в Санкт-Петербурге получит роль левого вингера;

- интерес к аргентинцу продиктован тем, что его соотечественник Дриусси хочет улететь в Майами в новый клуб Бекхэма. Агент Себастьяна прямо сказал – до 19 декабря американцы дают 25 млн долларов, что компенсирует затраты на подписание Акуньи;

- смущает, что Маркос никогда не баловал большим количеством голов. С другой стороны, в «Спортинге» у него никогда не было первой скрипки, в сборной Аргентины в схемах с тремя центральными выходил на замену или играл по всему флангу. В «Зените» может получить позицию Дриусси, которая ему подходит и для кроссов, и для голов;

- потенциально четверка Малкома, Дзюбы, Азмуна и Акуньи может разрывать всех в РПЛ весной без отвлечения на плей-офф еврокубков. «Зенит» хочет и может предупредить негативные последствия от желания Дриусси сменить клуб зимой. Акунью давно изучали и хорошо знают.

Какой вариант выгоден для Акуньи?

- впереди Кубок Америки 2020, а Дриусси жаловался, что его не зовут в сборную Аргентины именно из-за выступлений в РПЛ . Не исключено, что Акунья не спешит в Россию, боясь вылететь из заявки «альбиселесте»;

- говорят также об интересе «Наполи». Но там слева играют в основном Руи и Инсинье, какой смысл подписывать Акунью? Похоже, агент футболиста добирает клубы, чтобы выторговать больше у реального покупателя. «Наполи» на 9 месте в Серии А, у них новый тренер Гаттузо, Маркосу не стоит идти в этот клуб сейчас;

- пожалуй, самому аргентинцу выгодно зимой перейти в «Зенит». Но в кандидатуре Маркоса Акуньи смущает одна штука. Он из тех, кто все умеет – и пяткой соперника перебросит, и рывок сделает, и корпус поставит, и прессинг навяжет, и изредка по воротам сильно ударит, и красивый навес сделает, положив весь корпус, чтобы мяч летел точно и быстро, и на разных позициях агрессивно сыграет.

Но Маркос Акунья в 28 лет не выступает в большом клубе топ-5, ведь остается футболистом и разряда тех, что умеют вроде бы все, но не умеют ничего лучше всех. Это проблема, ведь это не Данни по тонкости работы, не Халк по физической мощи, не Кришито по игре в защите, и не молодой Жирков по уверенности в себе. С другой стороны, добротный Сантос сделал «Зенит» лучше, а добротный Акунья может дополнить усилия бразильца, а левый фланг станет не хуже, чем с талантливым, но нестабильным Дриусси.

Для Акуньи переход в «Зенит» имеет ряд персональных плюсов – можно выиграть трофей, или сразу золотой дубль, можно выступать именно в атаке, ведь в защите Дуглас или Жирков. Можно брать больше на себя, если Малком войдет после травмы медленно. Плюс фактор денег – в Санкт-Петербурге зарплата выше, чем в Лиссабоне. Маркосу незачем выбирать Неаполь или Москву, если «Зенит» не потерял интерес. Шандор Варга еще в начале года говорил, что игрок интересен лично Семаку.