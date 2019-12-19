Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов

вчера, 13:50

Позади групповой раунд главного клубного турнира Европы. Сыграны последние матчи, стали известны клубы, получившие места в раунде плей-офф. Подводя итоги группового части турнира, можно сказать следующее: в плей-офф пробились сильнейшие команды. Случайных клубов в этой стадии турнира уже нет. А если и кто-то таки затесался с когорту сильнейших клубов Старого Света, то результаты жеребьевки расставили все на свои места.

Жребий весенней стадии турнира Лиги Чемпионов снова безжалостен

В понедельник в швейцарском Ньоне состоялась официальная церемония жеребьевки весенних матчей плей-офф 1/8 финала турнира Лига Чемпионов. Команды-участницы были разделены в две корзины. В первой находились клубы, занявшие в свои группах первые места. Вторая корзина стала домом для клубов, занявших по результатам группового раунда вторые места в своих квартетах.

Говорить о силе и распределении команд перед началом жеребьевки на этом этапе было бы преждевременно, поэтому лучше было дождаться результатов. На выходе мы получили следующие пары, каждая из которых по-своему интересна и несет в себе определенную интригу.

Самые интересные пары, по мнению экспертов, следующие:

«Реал» Мадрид - «Манчестер Сити»;

«Челси» - «Бавария»;

«Наполи» - «Барселона».

Естественно, другие пары команд тоже представляют определенный интерес, однако именно эти три пары представлены теми командами, которые являются основным соискателями на главный трофей.

К примеру, мадридский «Реал» и чемпион Англии «Манчестер Сити» встречались друг с другом 6 раз. В 3 матчах сильнее оказались «сливочные». В одной встрече победу праздновали «горожане». Две встречи завершились вничью. Все перечисленные результаты относятся к прошлым годам, когда «Реал» был на коне. Сегодня «МанСити» бесспорно сильнее, поэтому противостояние этих двух клубов в 1/8 финала будет интересным и интригующим.

Теперь немного статистики о другой паре. Лондонский «Челси» и «Бавария» играли друг с другом 5 раз. Одна победа в активе англичан и две победы на счету мюнхенской «Баварии». Дважды клубы играли друг с другом вничью. В общем, в данном противостоянии теперь будет решаться все заново. «Аристократы» и «баварцы» подходят к этим матчам прагматично, сродни отношению к финальным поединкам.

Третья пара, в которой игры обещают быть интересными, эта два матча между итальянским «Наполи» и каталонской «Барселоной». Статистика личных встреч обеих команд в пользу «гранатово-синих». Два матча выиграли футболисты «Барселоны», а вот за игроками «Наполи» всего одна победа. Предстоящие матчи 1/8 финала могут преподнести нам много сюрпризов, особенно в свете того, что итальянский клуб возглавил Дженнаро Гаттузо.

Шансы остальных участников 1/8 финала Лиги Чемпионов

Что касается других команд, принимающих участие в матчах плей-офф ЛЧ , то здесь наиболее высокие шансы у следующих команд:

- победитель Лиги Чемпионов «Ливерпуль» получил себе в соперники мадридский «Атлетико». Не факт, что эти матчи станут для мерсисайдцев легкой прогулкой, однако их шансы на проход в ¼ финала выглядят предпочтительней.

- французский « ПСЖ » будет играть с дортмундской «Боруссией». Игры будут интересными, так как силы обеих команд примерно равны. Следует брать во внимание уровень французского и немецкого чемпионатов, которые сравнивать как-то неудобно.

Пары «Лион» - «Ювентус» и «Тоттенхэм» - РБ «Лейпциг» таят в себе много неизвестных. Здесь можно допускать любой исход. Безусловно, игры будут интересным, вот только какая из команд окажется успешнее, покажет время.