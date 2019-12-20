«Барселона» - «Алавес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:56

«Барселона»

«Сине-гранатовые» в минувшую среду разошлись миром с «Реалом», сохранив паритетные отношения с прямым конкурентом в турнирной таблице. Игра команды Эрнесто Вальверде казалось скованной, т.к. при своих болельщиках «Барселона» не охотно шла в атаку и даже гости действовали смелей.

Благо для каталонцев, что обошлось без травм и ненужных дисквалификаций. В лазарете команды остается только Артур и Усман Дембеле. К слову, ничья с «Реалом» прервала победную серию «Барсы» в домашних матчах Ла Лиги в этом сезоне – 7 поединков.

«Алавес»

«Славные» не побеждают в трех матчах кряду, что негативно сказалось на их положении в турнирной таблице. Положение «Алавеса» уже не столь уверенное, поскольку зона вылета находится на расстоянии пяти очков.

После проигрышей «Реалу» (1:2) и «Гранаде» (0:3), «Алавес в прошлом туре расписал мировую с „Леганесом“ (1:1). В предстоящем матче гостям не сможет помочь полузащитник Томас Пина.

Котировки БК Pinnacle

Победит Барселона- 1.145

Ничья – 8.630

Победит Алавес – 19.470

Интересные факты

„Барселона“ победила Алавес в 6 последних матчах

Каталонцы забивали минимум 3 гола в 3 из 5 последних домашних поединках

„Алавес“ проиграл 4 из 5 последних гостевых матча во всех турнирах.

Прогноз

Трудно представить, что команда Эрнесто Вальверде недосчитается очков в поединке с удобным соперником. „Алавес“ сейчас точно не в том положении, чтобы доставлять проблемы лидеру, еще и на его стадионе.

У „Барселоны“ нет кадровых потерь, но нельзя не учесть уморительный матч против „Реала“, который отнял много физических сил. Время на восстановление было не так уж и много, поэтому гости попытаются взять победу „малой кровью“. Предлагаем заиграть аккуратную ставку Ф1(-1,5) с коэффициентом 1.47 по линии БК Пиннакл