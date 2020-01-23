«Фиорентина» - «Дженоа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

23 января 2020, 17:43

Представляем прогноз и обзор котировок букмекерской конторы Pinnacle на матч «Фиорентина» - «Дженоа», который пройдет в 21 туре итальянской Серии A.

«Фиорентина»

«Фиалки» наконец-то вышли из кризиса и выиграли два матча кряду в чемпионате Италии. Сначала «Фиорентина» с минимальным счетом обыграла дома СПАЛ , а в прошлом туре сломила сопротивление в гостях кризисного «Наполи» (2:1).

Между этими матчами подопечные Джузеппе Якини, сменившего у руля команды Винченцо Монтеллу, выбили из Кубка Италии Аталанту (2:1). «Фиалки» пока не могут рассчитывать на двух ключевых полузащитников – Франка Рибери и Кевина-Принса Боатенга.

«Дженоа»

У «Грифонов» ситуация в чемпионате Италии крайне плохая. С четырнадцатью очками на счету, «Дженоа» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, отставая от безопасной зоны на два балла.

В 4 из 5 предыдущих турах команда Давиде Никола проигрывала своим соперникам – «Рома» (1:3), «Верона (1:2), „Интер“ (0:4) и «Сампдория (0:1). Обыграть в этот период удалось только „Сассуоло“ (2:1).

На этой неделе „Дженоа“ досрочно завершила выступления в Кубке Италии, проиграв „Торино“ в серии пенальти (1:2). В составе гостей предстоящего матча травмирован защитник Лукас Лагер и хавбек Кристиан Куаме.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Фиорентина“ - 1.740

Ничья – 3.910

Победит „Дженоа“ - 4.890

Интересные факты

В первом круге текущего сезона Серии А „Дженоа“ обыграла дома „Фиорентину“ со счетом 2:1.

3 из 5 предыдущих очных встреч соперников завершались вничью.

„Фиоренитна“ с 2003 года не проигрывала дома „Дженоа“ - 7 побед и 6 ничьих.

„Дженоа“ не побеждала в гостевых матчах этого сезона Серии А – 4 ничьи и 6 поражений.

Прогноз

Последние результаты „Фиалок“ сулят им положительные перспективы во второй части сезона. Якини сумел вывести команду из игрового кризиса и привить ей атакующий футбол. Слабо верится, что „Грифоны“ смогут выстоять во Флоренции, где у них отрицательная статистика.

Предлагаем заиграть победу хозяев с коэффициентом 1.740 по линии букмекерской конторы Pinnacle.