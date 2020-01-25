Лидера соперника России взяли в «заложники»

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«Соккер.ру» понимает, что проблемы Эриксена могут помочь России на Евро-2020, но крутые футболисты должны играть.

Кристиан Эриксен прошел большой путь. Сейчас вспоминается матч Дании и Португалии на Евро-2012, когда молодой хавбек пытался связать игру своей сборной против команды Роналду, но у него ничего не получалось.

Эриксен тогда еще был игроком «Аякса». С навыками игры за атакующий коллектив совершенно не вписывался в силовую сборную Дании, которая получила от хитрых португальцев мяч, но не создавала достаточное количество моментов, полагаясь на борьбу как метод.

Как раз по вине Кристиана не получалось – в том поединке, что Португалия выиграла 2:3 в концовке, полузащитник был одним из худших на поле, если не худшим. Было странно, что Эриксена не меняют, но терпеливый Ольсен выжидал и был прав, ведь получили лидера Дании на годы вперед.

Бендтнер, что забил Португалии дважды, закатился в тень в лучших традициях игроков-хулиганов, а Кристиан нашел свой дзен, как Иньеста в «Барселоне» и «Красной Фурии». Таким диспетчерам важно вызреть, важно порой немножко поменять позицию – из «десятки» Эриксен стал центральным хавбеком, и оказался еще круче.

Надо отдать должное и «Тоттенхэму», и Почеттино лично, подготовили Кристиана для «Интера», или куда там перейдет – говорят, якобы и «Барселона» в деле. А вот если кого и винить в том, что в этом сезоне в АПЛ у бывшего лидера «шпор» 10 выходов на замену, 10 появлений в основе, но всего 2 гола и 2 ассиста, так это Леви.

Руководитель «Тоттенхэма» упрямо не отпускал Эриксена, взяв в заложники человека, который хотел уйти. Раньше за хавбека давали огромные деньги – фигурировала сумма в 100 млн евро, а в Милане могут забрать опытного и ценного футболиста за 18 миллионов, ведь контракт с англичанами истекает летом, уже ведут прямые переговоры.

Если Моуриньо и Леви упрутся – Эриксен, который еще в прошлом году жаловался, что реальный мир отличается от симулятора, где футболисты проще меняют клубы, то Кристиан уйдет летом. От этого выиграет сборная России, ведь лучше за «Тоттенхэм», чем сейчас, датчанин уже не сыграет. Обиделся на клуб, который его вовремя не отпустил.

Причем датчанин честен! Еще когда пошли слухи, что Почеттино может уйти – например, в МЮ , то агент футболиста Мартин Схутс связался с «Барселоной», которая с 2017-го подумывала подписать датчанина. Но Леви годами категорически отказывался отпустить Эриксена в любой другой клуб, что выигрывал национальные чемпионаты – ПСЖ , «Барселону» или «Баварию».

И что в итоге выиграли? Конечно, финал Лиги чемпионов – приятное воспоминание, но только если матч победный. Кристиан проиграл решающий поединок за «Тоттенхэм», поэтому логично было с ним попрощаться прошлым летом за хорошие деньги, поблагодарив за игру. «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Барселона» или ПСЖ – не важно, кого бы выбрал.

Важно, что в сезон вошел бы мотивированный игрок. Конечно, если сейчас Эриксен окажется в «Интере» и станет человеком, что приведет команду к чемпионскому званию, то за полгода с Конте выиграет больше, чем за 6.5 лет в Англии. Вспомнит старт карьеры с «Аяксом», где взял три чемпионства, Кубок и Суперкубок.

В АПЛ сыграл 226 матчей, забил 51 мяч, отдал 62 ассиста, и это невероятно мощная статистика для хавбека, который с годами стал играть ниже по схеме! За полный сезон Эриксен умел создавать свыше 110 передач под удары. У человека 62 ассиста в составе «Тоттенхэма», который ни разу чемпионом не был, и не доминировал, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Кристиану по статистике этого сезона оценку никто вменяемый выставлять не станет – человек потерял желание играть за «шпор». Плох, но не играл постоянно, не сумел устать, что для нового клуба – плюс. Особенно для «Интера», ведь учтите, что у Конте самые качественные моменты создает Антонио Кандрева, который выжал из себя четыре ассиста.

На один голевой пас больше у Брозовича, но это случайность – хорват не создает объем качественных моментов, берет количеством пасов. У «Интернационале» схема с тремя защитниками, Кандрева и Бираги закрывают фланги – создают самые качественные моменты в команде, но только Брозович пытается что-то показать впереди из хавбеков.

Эриксен легко выдаст за половину сезона, если ему понравится в «Интере», около 50 передач под удары, и голы придут, ведь форварды у команды замечательные – Лаутаро и Ромелу разные, но прекрасные. Причем потребность в плеймейкере настолько великая, что можно представить, как Брозович и Весино делят опорную зону, а Криастиан занимает позицию выше – под нападающими, как в сборной Дании.

В отборе к Евро-2020 у хавбека 5 голов и 4 голевые передачи – лидер будущего соперника сборной России. Скорее всего, даже ключевого врага, ведь первый матч с бельгийцами, второй – с финнами, а третий, определяющий место в группе и судьбу в плей-офф – в Копенгагене. Потому судьба Эриксена важна не только для поклонников таланта футболиста, но и для фанатов сборной России.

Пусть Кристиан вместо тихой злобы бездельника в Лондоне – а в АПЛ этого сезона провел всего два матча из двадцати на своем уровне, против «Арсенала» и «Норвича» (оба поединка завершились со счетом 2:2), хорошенько устанет в составе «Интера». Наберет форму? Ничего страшного. Пресные выходы на замену в составе Моуриньо сохранили бы его мотивацию для сборной, и был бы свежее.

Осталось понять, не перехватит ли «Барселона» хавбека? Кажется, что сам слух запустил Леви, чтобы испугать «Интер» и заставить быстрее соглашаться на финальную цену «шпор». Неужели Сетьену мало созидателей в центре поля? У тренера Кике в оттяжке играет Месси. Бускетс, учитывая дикое владение, должен стать ключевой фигурой. Но есть также Де Йонг – человек с креном на левый фланг, как и Эриксен, тоже выпускник университета «Аякса».

Также есть Ракитич, Видаль, есть Артур – еще один парень, что будет катать мяч. А у Эриксена есть минус – его нельзя назвать великим мастером разрушения. Одно из достижений Почеттино – «Тоттенхэм», хотя не был перегружен разрушителями, в опорной зоне в лучшие времена не ошибался, и никого не смущало, что датчанин плох в разрушении.

В «Интере» найдутся те, кто поломает соперникам игру, но в Милане явный дефицит людей, что будут создавать. Стоп, но ведь у «Барселоны» похожая проблема. Вальверде был слишком нерешительным, чтобы отпустить Ракитича и Видаля, потребовав кого-то, вроде Эриксена еще прошлым летом. Но Сетьен вроде смелее – была новость, что заблокировал уход Видаля в «Интер».

Эриксен из той же породы игроков, что Хави, Иньеста и остальные маньяки контроля мяча. А в лучшие времена – из породы Пирло, когда говорим об умении оценить ситуацию, спрятаться вдали от чужих ворот, но перевернуть игру одним пасом. Такой футболист нужен и «Интеру», и «Барселоне». Форма у него откровенно паршивая, но у кого в составе каталонцев, которых Гризманн спас от позора в Кубке Испании, хорошая?

Учтите, что из 50 голов команды в Ла Лиге ровно 50 % забили два человека – Месси и Суарес. Травма Луиса не только заставляет искать нового форварда, но и позволяет перевести Гризманна ближе к нападению, как привык в «Атлетико». Следовательно, можно использовать еще одного человека в центре, хотя и так железно основных двое – Бускетс и Де Йонг. Если судить по количеству пасов под удары, то в сезоне похвалить можно только диспетчерские таланты Лионеля и Луиса.

Ни Де Йонг, ни Гризманн, играя за лидера чемпионата Испании, не создали больше моментов, чем Эриксен в провальном для него сезоне АПЛ , когда «Тоттенхэм» скатился в середину, а Кристиан торчал на лавке! Датчанин круче Серхи Роберто, Артура, Видаля, Дембеле и Ракитича, если говорим о талантах диспетчера. Месси, конечно, тащит, но все сложилось так, что «Барселоне» тоже нужен такой футболист, как Эриксен.

Вдумайтесь: у вратаря тер-Штегена столько же ассистов, как у Де Йонга или Ракитича, и больше, чем у Видаля! Скорее всего, «Интер» уже выиграл гонку, но если говорим о «Барселоне», которой без Суареса будет сложно и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов, то с учетом прихода нового тренера крутой хавбек не помешает.

Не случайно к Эриксену присматривались раньше, и только привычная жадность Леви сорвала сделку. Кристиан не перешел ни в «Реал», ни в «Барселону», но это игрок высочайшего класса. «Шпоры» его уже потеряли, но «Интер» должен усилить – у Конте редко проблемы с поисками мотивационного подхода, а каталонцам в теории хуже не сделает.

Жаль лишь, что все сложилось именно так – мог уйти раньше где-то за 80 млн евро, выиграть пару трофеев. Эриксен один из тех, кто заслужил большую победу, ведь «шпоры» дали ему все, кроме очень важного – результат труда, кубок, который можно добавить в коллекцию. И в «Интере», и в «Барселоне», и в ПСЖ , и в «Баварии» нашел бы правильные вызовы.

«Тоттенхэм» сделал ошибку, что точечно не отпускал лидеров, когда те были на пике стоимости и просили не превращать их в заложников. Теперь Кристиан от ухода куда угодно только выиграет, а «шпоры» теряют недавнего лидера, которого сами испортили упрямым подходом и обвалили стоимость трансфера.

Насильно мил не будешь, но босс «Тоттенхэма» Леви этого упрямо не понимает. Хорошо, что если трансфер состоится, ведь если Эриксена будут держать в Лондоне до лета – на Евро-2020 станет рвать и метать, и это плохо для сборной России. Пусть успокоится на новом месте, наберет форму, но в меру устанет.

Кристиан заслужил борьбу за высокие места, а сборная России не заслужила нарваться на разъяренного неудачами викинга, иногда серьезные международные трансферы важны и для третьих сторон.