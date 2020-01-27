Вест Хэм – Ливерпуль: прогноз и ставки от БК Pinnacle

27 января 2020, 15:48

В перенесенном матче 18-го тура АПЛ сыграют Вест Хэм и Ливерпуль. Представляем прогноз и обзор котировок букмекерской конторы Pinnacle на поединок, который пройдет 29 января на стадионе Олимпийский в Лондоне.

Вест Хэм

Дэвид Мойес пока не может стабилизировать игру «Вест Хэма», который уже балансирует возле зоны вылета. Лондонский клуб опережает «Борнмут» только по дополнительным исходам и в случае поражения в предстоящей встрече, может опустить на 17 позицию в рейтинге.

В прошлом туре АПЛ «Вест Хэм» без шансов проиграл в гостях «Лестеру» со счетом 1:4. До этого лондонский коллектив поделил очки с «Эвертоном» (1:1), а также проиграл в гостях Шеффилду (0:1).

Хозяева предстоящего матча не могут рассчитывать на ряд ключевых игроков: Лукаш Фабьянски, Андрей Ярмоленко, Джек Уилшер и Филиппе Андерсон.

Ливерпуль

«Красные» уже оторвались от «Сити» на шестнадцать очков и могут увеличить этот гандикап до девятнадцати пунктов за счет перенесенного поединка в Лондоне. В последнем поединке чемпионата Англии Ливерпуль добыл 22 победу в сезоне, обыграв в гостях «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

Ничья в гостевом матче на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед» остается единственной потерей очков, которую допустил безоговорочный лидер. «Ливерпуль» неожиданно потерял основного форварда Садио Мане. Также в лазарете команды находится Джеймс Милнер, Натан Клайн и Наби Кейта.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» - 8.630

Ничья – 5.770

Победит «Ливерпуль» - 1.347

Интересные факты

Ливерпуль выиграл 2 из 3 последних гостевых встречи у Вест Хэма.

Вест Хэм одержал только 1 домашнюю победу в предыдущих 5 поединках АПЛ .

. В 4 из 5 последних очных встречах команд было забито больше (2,5) голов.

Прогноз

Сегодня команды выйдут на поле без ряда ключевых игроков, что наверняка скажется на игре хозяев и гостей. «Молотобойцы» и «Красные» сыграют четвертый поединок за последние десять дней, что также говорит не в пользу их физической готовности.

Хозяева наверняка попытаются засушить игру, но и гости особо в атаку идти не будут. Предлагаем поставить на ТМ(3,5). За этот исход букмекерская контора Pinnacle предлагает коэффициент 1.60.