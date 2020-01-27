Вест Хэм – Ливерпуль: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В перенесенном матче 18-го тура АПЛ сыграют Вест Хэм и Ливерпуль. Представляем прогноз и обзор котировок букмекерской конторы Pinnacle на поединок, который пройдет 29 января на стадионе Олимпийский в Лондоне.
Вест Хэм
Дэвид Мойес пока не может стабилизировать игру «Вест Хэма», который уже балансирует возле зоны вылета. Лондонский клуб опережает «Борнмут» только по дополнительным исходам и в случае поражения в предстоящей встрече, может опустить на 17 позицию в рейтинге.
В прошлом туре АПЛ «Вест Хэм» без шансов проиграл в гостях «Лестеру» со счетом 1:4. До этого лондонский коллектив поделил очки с «Эвертоном» (1:1), а также проиграл в гостях Шеффилду (0:1).
Хозяева предстоящего матча не могут рассчитывать на ряд ключевых игроков: Лукаш Фабьянски, Андрей Ярмоленко, Джек Уилшер и Филиппе Андерсон.
Ливерпуль
«Красные» уже оторвались от «Сити» на шестнадцать очков и могут увеличить этот гандикап до девятнадцати пунктов за счет перенесенного поединка в Лондоне. В последнем поединке чемпионата Англии Ливерпуль добыл 22 победу в сезоне, обыграв в гостях «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.
Ничья в гостевом матче на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед» остается единственной потерей очков, которую допустил безоговорочный лидер. «Ливерпуль» неожиданно потерял основного форварда Садио Мане. Также в лазарете команды находится Джеймс Милнер, Натан Клайн и Наби Кейта.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» - 8.630
- Ничья – 5.770
- Победит «Ливерпуль» - 1.347
Интересные факты
- Ливерпуль выиграл 2 из 3 последних гостевых встречи у Вест Хэма.
- Вест Хэм одержал только 1 домашнюю победу в предыдущих 5 поединках АПЛ.
- В 4 из 5 последних очных встречах команд было забито больше (2,5) голов.
Прогноз
Сегодня команды выйдут на поле без ряда ключевых игроков, что наверняка скажется на игре хозяев и гостей. «Молотобойцы» и «Красные» сыграют четвертый поединок за последние десять дней, что также говорит не в пользу их физической готовности.
Хозяева наверняка попытаются засушить игру, но и гости особо в атаку идти не будут. Предлагаем поставить на ТМ(3,5). За этот исход букмекерская контора Pinnacle предлагает коэффициент 1.60.