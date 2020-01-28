Жизнь взаймы

сегодня, 22:00

Одни рассылают футболистов по командировкам, а другие берут в команды временщиков. «Соккер.ру» - о клубах, которые сидят на «арендной игле».

Вчера мы выяснили, у каких клубов серьезные футбольные активы сданы в аренды, а сегодня поговорим о тех, кто охотно пользуется услугами футболистов, взятых взаймы. Всего 12 клубов набрали временщиков на сумму от 50 миллионов евро. Десятое место делят три клуба: «Реал Сосьедад», «Атлетико» и «Монако», причем у испанцев всего по одному арендованному игроку, зато это 50-миллионные Мартин Эдегор («Реал Сосьедад» занял его у мадридского «Реала») и Альваро Мората (выступает за «Атлетико», принадлежит пока еще «Челси»).

Мировым рекордсменом по количеству выступающих на правах аренды футболистов является южнокорейский клуб «Санджу Санму», выступающий в К-Лиге (высший дивизион). 32 игрока, полностью весь состав — это игроки, у которых есть контракты с другими клубами. Дело в том, что «Санджу Санму» является армейским клубом, поэтому лучшие футболисты страны из других команд, достигающие призывного возраста, прибывают в «Санджу» для несения службы. Отдают долг родине футболом. Но это, конечно, особый случай. Если говорить о европейских высших лигах, то лидером является «Серкль Брюгге», у которого 13 футболистов в аренде. А вот по суммарной стоимости…

Топ-10 клубов по общей стоимости футболистов, взятых в аренды

10 место. «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Монако» - 50 млн евро

До сегодняшнего дня эти клубы делили 11-е место, а в топ-10 присутствовал «Тоттенхэм», но «шпоры» выкупили контракт Джованни Ло Чельсо и остались с одним Жедсоном Фернандешом в аренде. Как уже упомянуто выше, у испанских клубов по одному дорогостоящему игроку в аренде, а сумма займа «Монако» сложилась из трех футболистов, приглашенных с Туманного Альбиона: свой бывший Бакайоко из «Челси» и Слимани с Адриеном Силвой из «Лестера».

9 место. «Фиорентина» (Италия) — 56 млн евро (5 игроков, средний возраст — 25.4)

«Фиалки» фигурировали в списке арендодателей https://www.soccer.ru/blogs/record/1163395/ikardi-mauro-inter на шестой строчке, но и сами проводят футболистам тест-драйвы. Сейчас в составе «Фиорентины» пять прикомандированных игроков: Дальберт («Интер»), Лирола («Сассуоло»), Бадель («Лацио»), Геззаль («Лестер») и Кутроне («Вулверхэмптон»). Первые трое — игроки железной основы, Кутроне пришел пару недель назад и тоже пока не вылезает из стартового состава.

8 место. «Галатасарай» (Турция) — 64 млн евро (7 игроков, средний возраст — 25.1)

Нзонзи, Лемина, Серри, Сараччи, Оньекуру, Андоне и Эмре Мор — вот десант арендованных «Галатасараем» футболистов. Эти футболисты или успели поиграть за большие клубы, или в свое время были на карандаше у грандов, а турки любят собирать громкие имена. Но самое удивительно здесь вот что: суммарная стоимость арендованных футболистов составляет 56% от общей стоимости состава «Галатасарая». Больше половины! Впрочем, это не предел, как мы совсем скоро выясним.

7 место. «Дженоа» (Италия) — 76.5 млн евро (10 игроков, средний возраст — 23.9)

У «Дженоа» соотношение арендованных футболистов к игрокам на контрактах составляет 51% на 49% в пользу первых. Наемники пока не «тащат»: «Дженоа» идет в зоне вылета. Среди десятка прикомандированных два вратаря — Ионуц Раду из «Интера» и Маттиа Перин из «Ювентуса», а также еще по одному футболисту, принадлежащие этим грандам: защитник «Юве» Кристиан Ромеро и нападающий «Интера» Андреа Пинамонти.

6 место. «Кальяри» (Италия) — 77 млн евро (6 игроков, средний возраст — 25.5)

Что касается «Кальяри», занимающего достойное место в середине таблицы после 21-го тура Серии A, то сардинцам ко двору пришлись все арендованные: Робин Ульсен — основной вратарь, молодой Лука Пеллегрини играет слева в защите, Раджа Наингголан — настоящий лидер команды, а Марко Рог терпеливо таскает рояль в центре поля, Джованни Симеоне забил уже 5 голов. Только Федерико Матьелло — один из шести, не имеет постоянного места в стартовом составе.

5 место. «Парма» (Италия) — 78.5 млн евро (9 игроков, средний возраст — 24.9)

67% стоимости текущего состава «Пармы» составляют арендованные футболисты, на родных контрактников приходится всего лишь одна треть. И это не мешает «крестоносцам» идти в верхней половине турнирной таблицы. Самая яркая приглашенная звезда — Деян Кулушевски, парень, чьи акции буквально взлетели в цене за полгода. Летом швед приехал в «Парму» из «Аталанты», а сейчас он уже игрок «Ювентуса». Напомним, что в итальянском клубе играет и зенитовский бразилец Эрнани, который связан контрактом с чемпионами России до 2021 года.

4 место. ПСЖ (Франция) — 85 млн евро (2 игрока, средний возраст — 26)

Здесь сработал фактор Мауро Икарди: 75-миллионный аргентинец выступает за ПСЖ на правах аренды из «Интера». Еще десяточку добавил сверху испанский вратарь Серхио Рико, принадлежащий «Севилье».

3 место. «Бавария» (Германия) — 112 млн евро (3 игрока, средний возраст — 26)

Как и в случае с ПСЖ , большой «чек» обеспечил один футболист — Филиппе Коутиньо. «Трансфермаркт» оценивает бразильца из «Барселоны» в 70 млн евро. Кроме того, в «Баварии» играют Иван Перишич («Интер», 22 млн) и с недавних пор Альваро Одриосола («Реал», 20 млн). Собственно, испанец еще не успел даже дебютировать за мюнхенцев, матч против «Шальке» он провел на скамейке запасных.

2 место. «Интер» (Италия) — 120.5 млн евро (5 игроков, средний возраст — 26.6)

Итальянцы Барелла, Бираги и Сенси, приглашенные из команд средней руки, регулярно играют у Антонио Конте и почти наверняка задержатся в «Интере». А вот Алексис Санчес продолжает тянуть ноту, взятую в Манчестере: места в стартовом составе у чилийца нет, а с приходом Кристиана Эриксена получать игровую практику будет еще сложнее.

1 место. «Рома» (Италия) — 123.5 млн евро (7 игроков, средний возраст — 27.1)