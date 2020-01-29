«Бернли» - «Арсенал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

29 января 2020, 13:27

В 25 туре АПЛ «Бернли» на стадионе «Терф Мур» примет лондонский «Арсенал». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий поединок.

«Бернли»

«Бордовы» наконец-то выбрались из игрового кризиса, который преследовал команду в декабре и январе. В двух последних турах «Бернли» набрал максимум очков, попутно обыграв на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Перед этим подопечные Шона Дайча взяли три очка в домашнем матче с «Лестером», обыграв «Лис» в волевом стиле. Набрав 30 очков, «Бернли» отдалился от зоны вылета и обосновался на 13 позиции в турнирной таблице.

«Арсенал»

«Арсенал» опережает своего ближайшего соперника в общем зачете только по дополнительным показателям. Пока новый тренер «Канониров» Микель Артета не может вывести свою команду из кризиса, хоть его подопечные и не проигрывают в четырех последних турах.

После долгожданной победы, которая была добыта в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Арсенал» три тура кряду делил очки со своими соперниками – «Кристал Пэлас» (1:1), «Шеффилд» (1:1) и «Челси» (2:2). В дерби Лондона против «Аристократов» подопечные «Артеты проявили характер, избежав поражения в меньшинстве.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Бернли“ - 3.800

Ничья – 3.570

Победит „Арсенал“ - 2.060

Интересные факты

„Арсенал“ обыграл „Бернли“ 2:1 в первом матче текущего сезона.

„Канониры“ побеждали „Бордовых“ в 11 предыдущих очных встречах.

„Бернли“ проиграл 3 из 5 последних домашних матча в АПЛ .

. „Арсенал“ не проигрывал в 5 последних гостевых матчах чемпионата Англии.

Прогноз

„Арсеналу“ пора собраться с силами и начать регулярно обыгрывать соперников из середины турнирной таблицы. Все таки „Бернли“ существенно уступает „Канонирам“ в классе, да и в целом является удобным соперником для лондонского клуба.

Ставим на победу гостей с коэффициентом 2.060 в букмекерской конторе Pinnacle.