«Норвич» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:50

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для матча 26-го тура АПЛ , в котором сыграют «Норвич» и «Ливерпуль».

«Норвич»

В прошлом туре АПЛ «Канарейки» разделили очки с «Ньюкаслом» (0:0), добыв 18 очков в сезоне. Столь скудные показатель успешности располагает «Норвич» на последней строчке в общем командном зачете. Перспективы команды задержаться в элите английского футбола по итогам проходящего сезона весьма туманные.

После 25 сыгранных туров в активе «Норвича» только четыре победы. Последнюю викторию команда взяла в середине января, когда обыграла дома кризисный «Борнмут» (1:0).

«Ливерпуль»

«Мерсисайдцев» уже де-факто признали чемпионом проходящего сезона АПЛ . К этому успеху «Ливерпуль» шел тридцать лет. Сейчас команда Юргена Клоппа оторвалась от «Манчестер Сити» на 22 очка, и растерять такое преимущество, учитывая актуальную форму лидера, нереально.

В последнем матче АПЛ «Ливерпуль» разгромил дома «Саутгемптон», дожав соперника после перерыва. Защита «Красных» не пропускала голов в 4 из 5 последних матчах чемпионата Англии, а гостевая ничья с « МЮ » остается единственной осечкой без пяти минут чемпиона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норвич» - 10.210

Ничья – 6.090

Победит «Ливерпуль» - 1.300

Интересные факты

«Ливерпуль» выиграл все 5 гостевых матча против «Норвича».

С 2004 года «Норвич» ни разу не побеждал «Ливерпуль» - 9 поражений и 2 ничьи.

В первом круге текущего сезона АПЛ «Красные» разгромили «Канареек» на «Энфилде» (4:1).

Прогноз

Чтобы взять драгоценные очки в матче против лидера, «Канарейкам» нужно прыгнуть выше головы. Для этого «Норвич» сделает ставку на надежную оборону, попытаясь вскрыть оборону гостей на стандартах и в контратаках.

Положение «Ливерпуля» в турнирной таблице более чем комфортное. Поэтому, «Красные» могут сыграть в предстоящем матче в эконом режиме. Предлагаем заиграть ставку на ТМ(3,5), за которую БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.645.