Зачем УЕФА прибил «Сити»? Всё просто

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сегодня, 22:46

Несколько дней назад футбольный мир потрясла новость о том, что УЕФА отстранил от еврокубков на два сезона не кого-нибудь, а сам «Манчестер Сити».

Чего уж говорить, событие это отнюдь не рядовое и во многом показательное. Это вам не на мелочи размениться, пиная за нарушения фэйр-плей полуживой «Милан» или клубы «третьего футбольного мира» вроде представителей РПЛ или чемпионата Румынии.

Боссы УЕФА не побоялись и замахнулись на один из самых богатых клубов Европы - «Манчестер Сити», который в последние годы сорил деньгами, как тот волшебник на вертолете над толпой униженных и оскорбленных. Катарские шейхи, почувствовашие было свою безнаказанность в мутных футбольных делишках, смачно и звонко получили по шапке. Да так, что реакция их на это решение УЕФА оказалась на удивление тихой - обошлось без громких заявлений, скандалов. Так, выпустили скромненькое заявление на сайте да и все. Ни тебе угроз взорвать весь ваш УЕФА к такой-то матери, ни попыток воззвать к свои товарищам по «деньгам» вроде ПСЖ или «Реала», которые уже давно мечтают об отдельной уютной Суперлиге с блэкджеком и... ну вы поняли.

Так о чем, собственно, может говорить такая скромная реакция «Сити» на смелое решение УЕФА ? Да только о том, что «Манчестер Сити» действительно все эти годы откровенно плевал на правила фэйр-плей, нарушал их почем зря, а потому прекрасно сейчас осознает свою вину и молчит в тряпочку, не имея, что сказать на абсолютно правильные и адекватные действия УЕФА .

Руководство европейского футбола, конечно, долго запрягало и сквозь пальцы смотрело на мафиозные махинации «Сити» - по-хорошему, наказание должно было прилететь куда раньше - года 3-4 назад. Ведь уже тогда было ясно, что ни в какие нормы фэйр-плей «горожане» не вписываются и играют в открытую нечестно. Но что-то сдерживало УЕФА от поспешных решений - возможно, надеялись, что шейхи образумятся и хотя бы попытаются сделать вид, что играют по правилам. Но не тут-то было. «Сити» продолжал сыпать безумными трансферами налево и направо, скупая игроков втридорога в промышленных масштабах. В итоге терпение УЕФА лопнуло, и «Сити» стал печальным первопроходцем - первым по-настоящему крупным клубом, который был жестоко и показетльно наказан за свои злодеяния.

Вопрос лишь в том, хватит ли у УЕФА духа продолжить, простите за тавтологию, в том же духе и вслед за «Сити» прижать еще один искуственный проект, чья жизнедеятельность тоже возможна лишь благодаря постоянным денежным инъекциям с Ближнего Востока. Речь, понятно, идет о ПСЖ . Думается, если как следует копнуть бухгалтерские счета французов, то там наберется на три-четыре таких «срока», что были выписаны «Сити».