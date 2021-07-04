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Семь худших тренеров Евро-2020. Черчесов в компании чемпионов мира и Европы

вчера, 23:30
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Худшие из худших. Те, кому должно быть стыдно за свою работу.

На Евро-2020 завершена стадия четвертьфиналов, а потому можно поговорить о тех, кто не оправдал ожиданий и выступил явно ниже своего уровня. Начнем с семерки тренеров, чью работу иначе как провалом не назовешь.

Фернанду Сантуш (Португалия)

Португальца Сантуша возвели в ранг героев после Евро-2016, который европейские бразильцы выиграли во многом из-за чистого везения, а не благодаря каким-то тактическим изыскам. Последующие крупные турниры лишь подтвердили, что Сантуш — тренер посредственного уровня, который не способен сполна раскрыть потенциал сборной Португалии. Первые доказательства тому явил Мундиаль-2018, где Португалия с трудом выползла из простенькой группы, а потом в одну калитку проиграла стареющему Уругваю, который в 1/4 не заметила Франция. На Евро-2020 все сложилось примерно так же. Португалия со скрипом и с помощью кучи пенальти вышла из группы с 3-го места, а после слилась против Бельгии, которая ничего особенного против них не показала. И вина в этом поражении Сантуша самая прямая — не распорядиться талантами топового поколения во главе со старым, но пока еще забивающим Роналду, серьезный грех.

Йоахим Лёв (Германия)

Когда-то немцы под руководством Лёва были самой грозной командой мира, встречи с которой боялся любой соперник. Но после победного ЧМ-2014 Йоахим, такое ощущение, решил, что главное дело своей жизни уже сделал и приступил к диким экспериментам со сборной, которые порой были совершенно безумными. Постоянная тасовка схем и состава, отстранение-возвращение в состав Хуммельса и Мюллера, вызов непонятных личностей вроде нулевых Джана и Фолланда — все это привело к тому, что Германия на двух подряд крупных турнирах провалилась, показав при этом абсолютно унылую и рандомную игру, в которой от былых немецких мощи и характера остались лишь едва уловимые черты.

Дидье Дешам (Франция)

Обладая праймовым составом, который способен выносить всех еще в течение 3-4 лет, Дешам совершенно бездарным образом упустил победу над Швейцарией в 1/8 финала Евро. Непростительная ошибка чемпионов мира, которые вели 3:1, но умудрились в итоге проиграть в серии пенальти. Это исключительно тренерское поражение, но не только по причине его Дешам в списке тренеров-аутсайдеров. На групповом этапе игра французов тоже была далека от идеала, победители ЧМ-2018 мучились во всех матчах, и все вполне могло закончиться для них еще хуже, не будь напротив такие же чахлые Португалия с Германией (да-да, и «это» окрестили «группой смерти»!).

Роберто Мартинес (Бельгия)

Сборную Бельгии последние 5-6 лет называли едва ли не самой богатой на таланты и суперзвезд командой. Но что удалось бельгийцам выжать из этого чудо-поколения? Лишь полуфинал ЧМ-2018. А Евро-2020, который, скорее всего, был лебединой песней для ряда ключевых футболистов бельгийской команды, полностью завален. А как еще можно назвать вылет в 1/4 финала? Да, Бельгии выпала непростая сетка плей-офф, но никто не сможет сказать, что нынешняя Италия по именам сильнее бельгийцев. «Скуадра Адзурра» всех выносит исключительно на настрое и благодаря отличной тренерской работе, а вот бельгийцы развалились как раз из-за нелепой работы испанского тренера. Еще встреча 1/8 финала с Португалией заставила многих ужаснуться от того, насколько трусливо сыграла заточенная на атаку бельгийская команда. А игра с Италией лишь доказала, что «красные» оказались совершенно не готовы к тому, чтобы наконец-то добраться до титула.

Шенол Гюнеш (Турция)

Турки привезли на Евро самый молодой состав среди 24 участников, но это не служит оправданием их провальному выступлению. Опытный Гюнеш, который привел Турцию к историческому успеху на ЧМ-2002, на сей раз провалил миссию, не сумев собрать юную поросль в боеспособный коллектив. Более того, Турция не просто сыграла неудачно — она с треском проиграла все три матча, вчистую уступив в них своим соперникам. Уже чего-чего, а трех баранок в трех матчах от Турции Гюнеша не ожидали.

Паулу Соуза (Польша)

Сложно сказать, за какие заслуги португальский тренер Соуза, ранее нигде особо себя не проявивший, получил в распоряжение несколько месяцев назад достаточно интересную сборную Польши. Абсурдность назначения специалиста, который большую часть карьеры провел в третьесортных клубах и чемпионатах, подтвердило блеклое выступление поляков на Евро-2020. Состав этой команды по именам будет точно не хуже чешского и может вполне конкурировать с датчанами, но посмотрите где те, а где доверившиеся португальскому аферисту поляки. Поражение от никакущей Словакии и тактический провал в решающей игре группы со шведами — все это на совести горемычного Соузы. Один из тех, кто однозначно наработал на отставку по итогам Евро-2020.

Станислав Черчесов (Россия)

Конечно, от России, в отличие от Португалии, Германии, Бельгии и Франции, никто не ждал каких-то чудес на Евро-2020. Выход в плей-офф все бы уже сочли суперуспехом и от Черчесова и компании отстали бы как минимум до конца отборочного цикла ЧМ-2022. Однако сборная России во главе с героем ЧМ-2018 умудрилась сыграть настолько отвратительно, что закрыть глаза на эту неудачу просто нельзя. Два крупных поражения в трех матчах, вымученная победа на своем поле над дебютантом турнира и доисторическая тактика игры с примитивными забросами вперед — все это делает Черчесова одним из тренеров-антигероев Евро. Ну а добрал он нужные баллы для попадания в этот список своей состоявшейся на днях пресс-конференцией, на которой болельщики вместо внятных ответов услышали набор каких-то фраз, понять которые удалось не только лишь всем.

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Все комментарии
Feanor1993
Feanor1993
сегодня в 09:46
Не совсем согласен. Первые шесть перечисленных - тренеры. Стас не тренер, Стас не тренер, ляляляляляляляля. Он нигде им не был.
DVL
DVL
сегодня в 08:58, ред.
ЧабанOut
112910415
112910415
сегодня в 07:34
Счастливчик этот Черчесов!
Опять его упоминают в одном списке с известными специалистами!
shlomo
shlomo
вчера в 14:41
Спасибо за статью...ну что, оставлю за скобками первых четырех и в очередной раз хочется сказать и нашей сборной и Черчесове (постараюсь в более мягкой и культурной форме...)...выступление сборной России признают провальным все ( и даже иностранный спецы и не спецы...)..... при этом о необходимости увольнения Черчесова с поста главного тренера из известных и авторитетных людей говорят единицы (хотя должны были бы говорить ВСЕ....только за то, что он вместо извинений перед страной назвал матч с Данией лучшим по качеству игры...)... и только за одно это его НАДО увольнять ( если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший матч....).... а так, если посмотреть правде в глаза, то сначала нужно разогнать РФС, поставить нормальных, умных, грамотных управленцев!... потом наладить детский, дворовый, школьный футбол.... секции, площадки, специалистов на курсы в Европу - срочно!!! (хотя и у нас есть таланты....) ...далее отбор, без коррупции и кумовства, всех талантливых детишек.... лет на 10 забыть о результатах и работать всем вместе.... и как вывод.... Черечесов не может уйти ..... это продукт своей эпохи.... во-первых, он считает себя великим тренером..... во-вторых, все чиновники вокруг плюют на мнение народа и не собираются уходить.... в-третьих, половина его "зарплата" явно идёт откатом в РФС и уже РФС не хочет его отпускать.....ну где то так, хотя можно писать и писать на эту тему очЧень и очень много....
jobss
jobss
вчера в 14:22
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