Семь худших тренеров Евро-2020. Черчесов в компании чемпионов мира и Европы

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вчера, 23:30

Худшие из худших. Те, кому должно быть стыдно за свою работу.

На Евро-2020 завершена стадия четвертьфиналов, а потому можно поговорить о тех, кто не оправдал ожиданий и выступил явно ниже своего уровня. Начнем с семерки тренеров, чью работу иначе как провалом не назовешь.

Фернанду Сантуш (Португалия)

Португальца Сантуша возвели в ранг героев после Евро-2016, который европейские бразильцы выиграли во многом из-за чистого везения, а не благодаря каким-то тактическим изыскам. Последующие крупные турниры лишь подтвердили, что Сантуш — тренер посредственного уровня, который не способен сполна раскрыть потенциал сборной Португалии. Первые доказательства тому явил Мундиаль-2018, где Португалия с трудом выползла из простенькой группы, а потом в одну калитку проиграла стареющему Уругваю, который в 1/4 не заметила Франция. На Евро-2020 все сложилось примерно так же. Португалия со скрипом и с помощью кучи пенальти вышла из группы с 3-го места, а после слилась против Бельгии, которая ничего особенного против них не показала. И вина в этом поражении Сантуша самая прямая — не распорядиться талантами топового поколения во главе со старым, но пока еще забивающим Роналду, серьезный грех.

Йоахим Лёв (Германия)

Когда-то немцы под руководством Лёва были самой грозной командой мира, встречи с которой боялся любой соперник. Но после победного ЧМ -2014 Йоахим, такое ощущение, решил, что главное дело своей жизни уже сделал и приступил к диким экспериментам со сборной, которые порой были совершенно безумными. Постоянная тасовка схем и состава, отстранение-возвращение в состав Хуммельса и Мюллера, вызов непонятных личностей вроде нулевых Джана и Фолланда — все это привело к тому, что Германия на двух подряд крупных турнирах провалилась, показав при этом абсолютно унылую и рандомную игру, в которой от былых немецких мощи и характера остались лишь едва уловимые черты.

Дидье Дешам (Франция)

Обладая праймовым составом, который способен выносить всех еще в течение 3-4 лет, Дешам совершенно бездарным образом упустил победу над Швейцарией в 1/8 финала Евро. Непростительная ошибка чемпионов мира, которые вели 3:1, но умудрились в итоге проиграть в серии пенальти. Это исключительно тренерское поражение, но не только по причине его Дешам в списке тренеров-аутсайдеров. На групповом этапе игра французов тоже была далека от идеала, победители ЧМ -2018 мучились во всех матчах, и все вполне могло закончиться для них еще хуже, не будь напротив такие же чахлые Португалия с Германией (да-да, и «это» окрестили «группой смерти»!).

Роберто Мартинес (Бельгия)

Сборную Бельгии последние 5-6 лет называли едва ли не самой богатой на таланты и суперзвезд командой. Но что удалось бельгийцам выжать из этого чудо-поколения? Лишь полуфинал ЧМ -2018. А Евро-2020, который, скорее всего, был лебединой песней для ряда ключевых футболистов бельгийской команды, полностью завален. А как еще можно назвать вылет в 1/4 финала? Да, Бельгии выпала непростая сетка плей-офф, но никто не сможет сказать, что нынешняя Италия по именам сильнее бельгийцев. «Скуадра Адзурра» всех выносит исключительно на настрое и благодаря отличной тренерской работе, а вот бельгийцы развалились как раз из-за нелепой работы испанского тренера. Еще встреча 1/8 финала с Португалией заставила многих ужаснуться от того, насколько трусливо сыграла заточенная на атаку бельгийская команда. А игра с Италией лишь доказала, что «красные» оказались совершенно не готовы к тому, чтобы наконец-то добраться до титула.

Шенол Гюнеш (Турция)

Турки привезли на Евро самый молодой состав среди 24 участников, но это не служит оправданием их провальному выступлению. Опытный Гюнеш, который привел Турцию к историческому успеху на ЧМ -2002, на сей раз провалил миссию, не сумев собрать юную поросль в боеспособный коллектив. Более того, Турция не просто сыграла неудачно — она с треском проиграла все три матча, вчистую уступив в них своим соперникам. Уже чего-чего, а трех баранок в трех матчах от Турции Гюнеша не ожидали.

Паулу Соуза (Польша)

Сложно сказать, за какие заслуги португальский тренер Соуза, ранее нигде особо себя не проявивший, получил в распоряжение несколько месяцев назад достаточно интересную сборную Польши. Абсурдность назначения специалиста, который большую часть карьеры провел в третьесортных клубах и чемпионатах, подтвердило блеклое выступление поляков на Евро-2020. Состав этой команды по именам будет точно не хуже чешского и может вполне конкурировать с датчанами, но посмотрите где те, а где доверившиеся португальскому аферисту поляки. Поражение от никакущей Словакии и тактический провал в решающей игре группы со шведами — все это на совести горемычного Соузы. Один из тех, кто однозначно наработал на отставку по итогам Евро-2020.

Станислав Черчесов (Россия)