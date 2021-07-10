Роналду, Ибрагимович и Акинфеев. Десять участников Евро-2004, которые играют до сих пор

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вчера, 14:48

Последние из могикан.

С момента окончания Евро-2004 прошло 17 лет — можно сказать, что целая вечность по футбольным меркам. Далеко не каждый футболист способен провести столько лет профессиональной карьеры, а тем более — на стабильно высоком уровне. В доказательство тому я решил порыться в составах сборных-участниц чемпионата Европы в Португалии и отыскать тех, кто до сих пор играет в профессиональный футбол. Из 368 игроков, которые были в заявках 16 сборных на турнир, до сих пор играющих удалось насчитать 10 человек — менее 3% от общего числа.

Лукас Подольски (Германия)

Возраст на Евро-2004 — 19 лет, сейчас 36 лет

На момент старта Евро Подольски уже имел за плечами 7 матчей за сборную Германии, всего же за национальную команду он успеет провести 130 поединков. За Бундестим Подольски не играет с 2017 года, однако клубную карьеру продолжает до сих пор. Правда, последние команды форварда не очень звездные — японский «Виссел Кобе», турецкий «Антальяспор», а на днях футболист заключил соглашение с польским «Гурником».

Арьен Роббен (Нидерланды)

Возраст на Евро-2004 — 20 лет, сейчас 37 лет

Роббен мог и не оказаться в этом списке, ведь после ухода из «Баварии» в 2019 году Арьен объявил о завершении карьеры. Однако год назад Роббен неожиданно вернулся в родной «Гронинген», за который успел провести 6 матчей. Больше сыграть вингер не сумел из-за травм, и пока непонятно, будет ли футболист и дальше пытаться продлить свое пребывание в профессиональном футболе или окончательно повесит бутсы на гвоздь.

Томаш Хюбшман (Чехия)

Возраст на Евро-2004 — 22 года, сейчас 39 лет

Хюбшман многим памятен по выступлениям за донецкий «Шахтер», где чех провел 10 лет (2004-2014). После ухода из донецкого клуба защитник обосновался на родине в клубе «Яблонец», где, несмотря на почтенный возраст, числится не просто для количества. В прошлом сезоне Хюбшман провел 26 матчей в чешской лиге и завязывать пока не собирается.

Стефан Андерсен (Дания)

Возраст на Евро-2004 — 22 года, сейчас 39 лет

Этот датский вратарь никогда не был на первых ролях, выступал в своей карьере за не самые топовые клубы — «Эвиан», «Чарльтон», «Брондбю». Сейчас доигрывает на родине в составе «Копенгагена», где именно ему доверена футболка с почетным номером 1 на спине.

Валерий Божинов (Болгария)

Возраст на Евро-2004 — 18 лет, сейчас 35 лет

Перед стартом Евро-2004 Божинов считался одним из самых талантливых игроков Европы, болгарину прочили славу его знаменитого соотечественника Христо Стоичкова, однако раскрыть свой потенциал нападающему и близко не удалось. Побродив на заре карьеры по топ-клубам («Ювентус», «Манчестер Сити») и просто командам с именем («Фиорентина», «Парма», «Спортинг»), Божинов постепенно перешел в разряд вечных скитальцев — в период с 2010 по 2020 год форвард успел поиграть в 11 разных клубах. Последний сезон провел на родине в «Левски».

Хоакин (Испания)

Возраст на Евро-2004 — 22 года, сейчас 39 лет

Хоакин — один из ярчайших игроков сборной Испании первой половины 2000-х годов. Однако затем травмы застопорили развитие карьеры футболиста и не позволили ему вырасти в настоящую суперзвезду. Тем не менее Хоакин оказался футбольным долгожителем. Последние 6 лет ветеран провел в родном «Бетисе», где не просто играет — он один из ключевых исполнителей команды, много отдает и забивает, почти как на заре своей карьеры.

Джанлуиджи Буффон (Италия)

Возраст на Евро-2004 — 26 лет, сейчас 43 года

Неугомонный Джиджи — самый возрастной в этой компании. Многие его одногодки завершили карьеру еще 7-8 лет назад, но Буффон играет до сих пор. Этим летом легендарный вратарь вернулся к истокам, подписав контракт с родной «Пармой». Завершение карьеры уже где-то близко, но как минимум один сезон в большом футболе Буффон поклонникам своего таланта еще подарит.

Игорь Акинфеев (Россия)

Возраст на Евро-2004 — 18 лет, сейчас 35 лет

Акинфеев попал на Евро-2004 после полутора сезонов в основе ЦСКА . За сборную Игорь не играет уже три года — ушел после успешного ЧМ -2018, однако клубная карьера вратаря продолжается. Акинфеев — бессменный первый номер ЦСКА , вполне может поиграть еще пару-тройку лет.

Златан Ибрагимович (Швеция)

Возраст на Евро-2004 — 22 года, сейчас 39 лет

Златан — один из трех в этом списке, кто играл еще на ЧМ -2002 (также Хоакин и Буффон). Швед завершать карьеру явно не собирается. Недавно заключил новый выгодный контракт с «Миланом» и собирается попылить в Лиге чемпионов. Как знать, может быть, даже сыграет на ЧМ -2022 в Катаре, если травмы обойдут стороной, а шведы туда смогут отобраться.

Криштиану Роналду (Португалия)

Возраст на Евро-2004 — 19 лет, сейчас 36 лет

Свой первый крупный турнир Роналду провел как раз на родных португальских полях. Последующая карьера КриРо всем хорошо известна — куча «Золотых мячей» и трофеев Лиги чемпионов, масса голевых рекордов, победа на Евро-2016. И уходить на покой Криштиану пока не собирается. Пожалуй, это единственный игрок из списка, у кого есть реальные перспективы сыграть и на следующем Евро, которое пройдет в 2024 году в Германии.