«Аякс» - «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1582713421

сегодня, 13:37

«Аякс» проиграл первый матч «Хетафе» и теперь попытается отыграться в Амстердаме. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Аякс»

После фееричного прошлого сезона, когда «Евреи» добрались до полуфинала Лиги Чемпионов, клуб из Амстердама выглядит не столь уверено. «Аякс» не смог пройти групповую стадию ЛЧ и теперь находится на гране вылета из Лиги Европы.

В Испании команда Эрика тен Хага пропустила дважды и, что самое главное, не отметилась забитым голом. После поражения в Хетафе «Аякс» провалил поединок чемпионата Голландии, проиграв в гостях скромному «Хераклес» (0:1).

«Хетафе»

Испанский клуб проводит ударный сезон и ведет борьбу за ТОП-4 в Ла Лиге. Но в последнем туре чемпионата Испании «Хетафе» уступил прямому конкуренту в лице «Севильи» еще и с разгромным счетом 0:3 в родных стенах.

Теперь подопечным Пепе Бордаласа нужно переключаться на то, чтобы отстоять полученное над «Аяксом» преимущество в Голландии, а сделать это будет весьма непросто, учитывая мотивацию соперника взять реванш.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аякс» - 1.813

Ничья – 3.640

Победит «Хетафе» - 4.530

Статистика

«Аякс» выиграл 6 последних домашних матча во всех турнирах.

В пассиве «Хетафе» 3 поражения в предыдущих 5 гостевых поединках.

«Аякс» забил 20 голов в 6 предыдущих матчах в Амстердаме.

Прогноз

После двух провальных матчей «Аякс» бросит все силы на то, чтобы реабилитироваться, тем более перед своими болельщиками. Конечно, отсутствие забито гола в гостях, существенно снижает шансы хозяев на проход в следующий тур, но играть спустя руки хозяевам не могут себе позволить.

У «Хетафе» периодически случаются провалы в гостевых поединках, и сегодня гостям будет очень трудно избежать поражения. Предлагаем ставить на П1 в букмекерской конторе Pinnacle по выгодному коэффициенту 1.813.