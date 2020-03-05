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«Атлетико» — «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 16:40

Центральный матч 27-го тура Ла Лиги состоится в Мадриде, где сыграют «Атлетико» и «Севилья». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Атлетико»

«Матрасники» постепенно стабилизировали игру. Случилось это после домашней победы над «Ливерпулем» в Лиге Чемпионов. После этого подопечные Диего Симеоне уверенно разобрались дома с «Вильярреалом» (3:1), а в прошлом туре поделили очки в гостях с «Эспаньолом».

В основную обойму команды из Мадрида вернулся форвард Диего Коста, чье отсутствие негативно сказывалось на результативности атаки. В турнирной таблице Ла Лиги «Атлетико» идет пятым, отставая от «Хетафе» и «Севильи», на одно и два очка, соответственно.

«Севилья»

«Нервионцы» пока удерживают за собой третью позицию в рейтинге чемпионата Испании. В прошлом Ла Лиги команда Хулена Лопетеги едва не придумала себе проблем, когда побеждала дома «Осасуну» 2:0 в большинстве, но позволила сопернику сровнять счет. Избежать потери очков помог гол Эн-Несири в добавленное время.

В Лиге Европы «Севилья» со скрипом прошла румынский «Клуж», за счет гостевого гола – 1:1 и 0:0. В целом, игра команды Лопетеги сейчас вызывает достаточно вопросов, особенно в обороне.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Атлетико» — 1.925
  • Ничья – 3.310
  • Победит «Севилья» — 4.790

Статистика

  • «Атлетико» выиграл 3 предыдущих домашних матча.
  • В домашних матчах Ла Лиги «Атлетико» не проигрывает «Севилье» с 2008 года.
  • «Атлетико» не проигрывал в 9 из 10 последних домашних матчах во всех турнирах.
  • В пассиве «Севильи» 3 поражения в 5 предыдущих выездных матчах.

Прогноз

«Атлетико» готовится к непростому выезду в Англию, где команде Диего Симеоне нужно отстоять домашнюю победу над «Ливерпулем». Но в чемпионате Испании коллектив из Мадрида также нуждается в очках, чтобы вернутся в ТОП-4 турнирной таблицы.

«Севилья» в последних поединках выглядела крайне неубедительно. У «Нервионцев» есть заметные проблемы в защите, да и атака играет не столь результативно. Предлагаем поставить на победу «Атлетико», за которую БК Pinnacle предлагает выгодные коэффициент 1.925.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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