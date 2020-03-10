«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 20:33

«Ливерпуль» после минимального поражения в Мадриде попробует взять реванш у «Атлетико» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Ливерпуль»

«Красные» не смогли добиться положительного результата в Испании, уступив «Матрасникам» с минимальным счетом. Команда Юргена Клоппа столкнулась с активным и высоким прессингом соперника, к чему она была явно не готова.

После неудачного выезда в Мадрид, «Ливерпуль» успел проиграть еще два матча – «Уотфорду» (0:3) в АПЛ и «Челси» (0:2) в Кубке Англии. Вернуться на победный путь «Красным» удалось в прошлую субботу за счет волевой победы над «Борнмутом» в поединке чемпионата (2:1).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне в присущем себе стиле обыграла «Ливерпуль», сделав ставку на надежную оборону и реализацию моментов при стандартных положениях. Отсутствие пропущенного гола в домашнем матче, существенно повысило шансы испанского коллектива выбить из Лиги Чемпионов действующего победителя.

В последних поединках Ла Лиги «Матрасники» отметились победой над «Вильярреалом» (3:1) и двумя ничейными матчами – «Эспаньол» (1:1) и «Севилья» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» — 1.558

Ничья – 3.990

Победит «Атлетико» — 7.000

Статистика

«Ливерпуль» выиграл 11 последних домашних матчах. В 8 встречах «Красные» не пропускали голов.

«Атлетико» не побеждал в гостях с декабря 2019 года – 4 поражения и 2 ничьи.

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 7 очных противостояниях «Атлетико» и «Ливерпуля».

В 4 последних домашних матчах «Ливерпуль» забил 10 голов.

Прогноз

После провальной встречи в Испании Юрген Клопп наверняка извлек урок и предложит своей команде новый сценарий для ведения игры. На своем стадионе «Красные» уже давно не проигрывают, а в последних поединках крайне надежно играют в обороне.

«Атлетико» приедет в Англию отстаивать полученное преимущество и почти наверняка закроется в глухой обороне. Полагаем, что гости не смогут все 90 минут отбиваться и все же уступят своему сопернику. В БК Pinnacle ставку на Ф1(-1) можно разместить по выгодному коэффициенту 2.00.