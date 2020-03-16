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«Тамбов» — «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 14:28

В матче 22-го тура РПЛ «Тамбов» в Нижнем Новгороде сыграет против «Крыльев Советов». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Тамбов»

«Горожане» в прошлом туре РПЛ с минимальным счетом уступили в гостях московскому «Динамо». Перед этим «Тамбов» сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0).

Дебютант Премьер-лиги продолжает оставаться в зоне прямого вылета, занимая 15 позицию в турнирной таблице. Последний раз «Тамбов» набирал три очка перед уходом на зимний перерыв, когда обыграл дома «Оренбург» (3:0).

«Крылья Советов»

Клуб из Самары занимает 14 позицию в турнирной таблице, опережая «Тамбов» только за счет разницы забитых и пропущенных голов. Неделю назад «Крылья Советов» добыли шестую победу в сезоне, обыграв в гостях «Рубин» (1:0). Перед этим команда поделила очки в домашнем поединке против «Оренбурга» (1:1).

Подопечные Миодрага Божовича в среднем забивают всего один гол за матч – 22 мяча в 21 игре.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тамбов» — 2.610
  • Ничья – 3.050
  • Победят «Крылья Советов» — 3.05

Статистика

  • «Тамбов» выиграл 2 из 5 последних домашних матча в РПЛ.
  • В активе «Крыльев Советов» 3 победы в предыдущих 5 гостевых поединках чемпионата России.
  • В первом круге текущего сезона РПЛ «Крылья Советов» победили «Тамбов» (2:0).

Прогноз

Нас ожидает битва прямых конкурентов, которые пытаются сохранить прописку в элите российского футбола. «Тамбов» и «Крылья Советов» не отличаются высокой результативностью, делая ставку на надежную оборону.

При таком раскладе оптимально выглядит вариант со ставкой на ТМ(2,5), за которую букмекерская компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.500.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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