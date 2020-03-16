«Тамбов» — «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:28

В матче 22-го тура РПЛ «Тамбов» в Нижнем Новгороде сыграет против «Крыльев Советов». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Тамбов»

«Горожане» в прошлом туре РПЛ с минимальным счетом уступили в гостях московскому «Динамо». Перед этим «Тамбов» сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0).

Дебютант Премьер-лиги продолжает оставаться в зоне прямого вылета, занимая 15 позицию в турнирной таблице. Последний раз «Тамбов» набирал три очка перед уходом на зимний перерыв, когда обыграл дома «Оренбург» (3:0).

«Крылья Советов»

Клуб из Самары занимает 14 позицию в турнирной таблице, опережая «Тамбов» только за счет разницы забитых и пропущенных голов. Неделю назад «Крылья Советов» добыли шестую победу в сезоне, обыграв в гостях «Рубин» (1:0). Перед этим команда поделила очки в домашнем поединке против «Оренбурга» (1:1).

Подопечные Миодрага Божовича в среднем забивают всего один гол за матч – 22 мяча в 21 игре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тамбов» — 2.610

Ничья – 3.050

Победят «Крылья Советов» — 3.05

Статистика

«Тамбов» выиграл 2 из 5 последних домашних матча в РПЛ .

. В активе «Крыльев Советов» 3 победы в предыдущих 5 гостевых поединках чемпионата России.

В первом круге текущего сезона РПЛ «Крылья Советов» победили «Тамбов» (2:0).

Прогноз

Нас ожидает битва прямых конкурентов, которые пытаются сохранить прописку в элите российского футбола. «Тамбов» и «Крылья Советов» не отличаются высокой результативностью, делая ставку на надежную оборону.

При таком раскладе оптимально выглядит вариант со ставкой на ТМ(2,5), за которую букмекерская компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.500.