«Бетис» – «Панатинаикос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Бетис» – «Панатинаикос», который состоится 19 марта 2026 года.

«Бетис»

«Бетис» не может выиграть уже несколько матчей подряд, однако поражение на выезде один мяч не является катастрофой. «Бело-зеленые» являются большими фаворитами во второй игре на своем поле и намерены с первых минут взяться за дело. Вылет на этой стадии из Лиги Европы будет для испанцев большим разочарованием. Встреча «зелено-белых» команд обещает быть максимально напряженной и интересной.

Два последних матча «Бетиса» завершились ничьей с «Сельтой» (1:1) и поражением с «Панатинаикосом» (0:1).

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» прошел сложный путь во всем турнире, а в первой игре сумел обыграть фаворита этого противостояния. Тем не менее, преимущество в один мяч очень шаткое и гостям придется серьезно постараться, чтобы удержать его, поэтому нужно рассчитывать на то, что придется забивать в Испании, если греческий клуб хочет продолжать играть в Лиге Европы, а именно в четвертьфинале.

Два последних матча «Панатинаикоса» завершились ничьей с «Панетоликос» (0:0) и победой над «Бетисом» (1:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Бетис» – 1.4

Ничья – 4.7

Победа «Панатинаикос» – 7.9

Статистика

«Бетис» три из пяти последних матчей завершил вничью при двух поражениях

«Панатинаикос» проиграл лишь один из семи последних выездных матчей

В первой игре в Греции с минимальным счетом победил «Панатинаикос» (1:0).

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что испанская команда все-таки сильнее своего соперника и уже к концу первого тайма отыграется, а то и выйдет вперед по сумме двух матчей.