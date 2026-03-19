«Бетис» – «Панатинаикос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Бетис» – «Панатинаикос», который состоится 19 марта 2026 года.
«Бетис»
«Бетис» не может выиграть уже несколько матчей подряд, однако поражение на выезде один мяч не является катастрофой. «Бело-зеленые» являются большими фаворитами во второй игре на своем поле и намерены с первых минут взяться за дело. Вылет на этой стадии из Лиги Европы будет для испанцев большим разочарованием. Встреча «зелено-белых» команд обещает быть максимально напряженной и интересной.
Два последних матча «Бетиса» завершились ничьей с «Сельтой» (1:1) и поражением с «Панатинаикосом» (0:1).
«Панатинаикос»
«Панатинаикос» прошел сложный путь во всем турнире, а в первой игре сумел обыграть фаворита этого противостояния. Тем не менее, преимущество в один мяч очень шаткое и гостям придется серьезно постараться, чтобы удержать его, поэтому нужно рассчитывать на то, что придется забивать в Испании, если греческий клуб хочет продолжать играть в Лиге Европы, а именно в четвертьфинале.
Два последних матча «Панатинаикоса» завершились ничьей с «Панетоликос» (0:0) и победой над «Бетисом» (1:0).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Бетис» – 1.4
- Ничья – 4.7
- Победа «Панатинаикос» – 7.9
Статистика
- «Бетис» три из пяти последних матчей завершил вничью при двух поражениях
- «Панатинаикос» проиграл лишь один из семи последних выездных матчей
- В первой игре в Греции с минимальным счетом победил «Панатинаикос» (1:0).
Прогноз
Поставить на победу «Бетиса» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что испанская команда все-таки сильнее своего соперника и уже к концу первого тайма отыграется, а то и выйдет вперед по сумме двух матчей.