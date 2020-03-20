«Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 24-м туре австралийской Лиги А сыграют «Перт Глори» и «Вестерн Юнайтед». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle.
«Перт Глори»
Клуб из города Перт существенно сбавил обороты ближе к экватору сезона чемпионата Австралии. Пока «Глори» удерживается в зоне плей-офф, набрав 31 очко, и расположившись на пятой позиции в турнирной таблице.
В предыдущих четырех турах команда положила в копилку только два очка, сыграв вничью с «Сидней» (0:0) и «Брисбен Роар» (1:1). Между этими поединками «Перт Глори» уступил «Ньюкасл Джетс» (1:2) и «Мельбурн Сити» (2:3).
«Вестерн Юнайтед»
Выиграв два матча кряду «Вестерн Юнайтед» поднялся в первую шестерку турнирной таблицы чемпионата Австралии. Команда набрала 27 очков и уступает своему ближайшему сопернику четыре зачетных пункта.
«Вестерн Юнайтед» отлично себя проявил в поединках с «Централ Кост Маринерс» (6:2) и «Аделаида Юнайтед» (5:1), забив 11 голов за два поединка.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Перт Глори» — 1.581
- Ничья – 4.360
- Победит «Вестерн Юнайтед» — 5.780
Статистика
- «Перт Глори» выиграл 3 из 5 последних домашних матча в Лиге А.
- В активе «Вестерн Юнайтед» только 1 победа в предыдущих 5 гостевых поединках.
- Единственная очная встреча команд завершилась вничью 1:1.
Прогноз
Участники предстоящего поединка проповедуют атакующий футбол и часто пропускают от соперников разных калибров. Необходимость побеждать в предстоящем матче, обяжет команды идти вперед, что может повлечь за собой голевую феерию.
Полагаем, что ставка на ТБ(2,5) должна себя оправдать в данном случае. В букмекерской конторе Pinnacle такой исход можно сыграть по выгодному коэффициенту 1.666.