«Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:12

В 24-м туре австралийской Лиги А сыграют «Перт Глори» и «Вестерн Юнайтед». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle.

«Перт Глори»

Клуб из города Перт существенно сбавил обороты ближе к экватору сезона чемпионата Австралии. Пока «Глори» удерживается в зоне плей-офф, набрав 31 очко, и расположившись на пятой позиции в турнирной таблице.

В предыдущих четырех турах команда положила в копилку только два очка, сыграв вничью с «Сидней» (0:0) и «Брисбен Роар» (1:1). Между этими поединками «Перт Глори» уступил «Ньюкасл Джетс» (1:2) и «Мельбурн Сити» (2:3).

«Вестерн Юнайтед»

Выиграв два матча кряду «Вестерн Юнайтед» поднялся в первую шестерку турнирной таблицы чемпионата Австралии. Команда набрала 27 очков и уступает своему ближайшему сопернику четыре зачетных пункта.

«Вестерн Юнайтед» отлично себя проявил в поединках с «Централ Кост Маринерс» (6:2) и «Аделаида Юнайтед» (5:1), забив 11 голов за два поединка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Перт Глори» — 1.581

Ничья – 4.360

Победит «Вестерн Юнайтед» — 5.780

Статистика

«Перт Глори» выиграл 3 из 5 последних домашних матча в Лиге А.

В активе «Вестерн Юнайтед» только 1 победа в предыдущих 5 гостевых поединках.

Единственная очная встреча команд завершилась вничью 1:1.

Прогноз

Участники предстоящего поединка проповедуют атакующий футбол и часто пропускают от соперников разных калибров. Необходимость побеждать в предстоящем матче, обяжет команды идти вперед, что может повлечь за собой голевую феерию.