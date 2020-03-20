Феномен взаперти. Шедевр, который сложно спасти

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сегодня, 10:00

ПСЖ не собирается продавать самого ценного футболиста мира, и «Соккер.ру» понимает шейхов. Но разве это не тупик для игрока?

Килиан – очень крутой футболист. Крутой еще и потому, что легко относится к футболу. Дюгарри, который в последнее время обожает критиковать Мбаппе, заявил, что если бы 21-летний нападающий попытался забить рабоной после его передачи – так Килиан поступил после паса Кавани, то в раздевалке Кристоф отправил бы напарника в нокаут ударом головой. Дюгарри перебарщивает, ведь Мбаппе дурачится, когда может.

Килиан – машина, в 21 год имеет уже семь хет-триков, причем забивал много за раз в ворота бывшего клуба – «Монако», некогда конкурента ПСЖ в борьбе за титул. Еще сделал парочку тройных ударов против «Лиона» - одного из самых солидных внутренних соперников последних лет. Килиан может получить мяч на своей половине поля, на ускорении пройти всех соперников и забить. По дороге технично расшатав планету для защитника, причем легко, играючи.

Но в этом и проблема. Мбаппе очевидно слишком легко играть в Лиге 1, этот чемпионат не настолько крутой, чтобы французский нападающий привык пахать, а не просто издеваться над теми, кто заведомо слабее. Когда-то подобным занимался Роналдиньо в Лиге 1, но вы знаете, к чему привело отсутствие профессионального отношения великого бразильца – в футболе не реализовал весь колоссальный потенциал, а теперь выиграл молочного поросенка в парагвайской тюрьме.

Когда Дино играл за ПСЖ , то мог отлучиться в Бразилию – ради любовниц и вечеринок, но под предлогом, что в Париже нет стоматолога того уровня, что в Рио-де-Жанейро. Охотно не верим, что лечить зубы можно только в Бразилии. Но Роналдиньо так подготовили в столице Франции и Лиге 1, что спокойно нарушал режим и в Барселоне, и в Милане. А теперь докатился до банкротства и заключения без возможности убежать после внесения залога.

Не хотелось бы, чтобы Килиан завершил тем же. Например, если бы Тьерри Анри не покинул «Монако» и Францию, не получил неудачный опыт в «Ювентусе», то вряд ли возил бы защитников из АПЛ в том стиле, что возит по тому же левому флангу Килиан. Если бы Анри остался в Лиге 1, то не было бы никакого великого легионера английского футбола, не было бы памятника у стадиона «Арсенала» и сезона без поражений. Лучшим нужен вызов мирового уровня.

Мбаппе пока не имеет ярко выраженных лидерских качеств – огромный минус его как футболиста, но и у бразильца Роналдо их не было, что не помешало стать великим. Уничтожить команду, которая уже готова проиграть, Килиан может, но его появление в ПСЖ не совпало с финалами Лиги чемпионов для клуба. Каждый год одна история: быть может, сейчас выстрелят, но обычно следует вылет. Причем когда Мбаппе остался без поддержки опытных напарников, то умудрился позволить МЮ совершить камбэк в прошлом году.

Как тут не вспомнить слова того же Дюггари, что «Золотой мяч» Килиану светит, если начнет удивлять, как Холанд? К французским подвигам Мбаппе привыкли давно. И хотя в этом сезоне у него снова все отлично с голевыми показателями – 33 игры во всех турнирах, 30 забитых мячей и 13 ассистов, разве как-то на его карьеру повлияли достижения прошлого сезона? Забил 33 мяча в Лиге 1, выиграл чемпионат с ПСЖ – разумеется, не имея достойной конкуренции. Можно нахвататься еще французских кубков, но если Мбаппе останется в Париже, то придется закопать талант в болото.

И единственная причина, которая не приведет к трансферу Килиана летом – жесткая позиция ПСЖ . Говорят, парижане уже предлагают французу нереально жирный новый контракт. Если отец Килиана – он же ушлый агент, судя по историям из прошлого, согласится на новое соглашение, получит свой процент и будет смотреть, как Килиан убивает внутренних соперников, оставаясь без финалов Лиги чемпионов и выдающихся успешных решающих матчей в турнире, то в чем смысл?

Огромные деньги Мбаппе заплатят в абсолютно любом клубе. Выбор-то небольшой. «Манчестер Сити», если пролетит мимо ЛЧ – отпадает. «Ливерпуль», похоже, боится подписывать француза, хотя имеет такую возможность, ведь у Килиана и клуба теперь один мощный спонсор. Наконец, есть «Реал», где Зидан давно мечтает получить в состав еще одного француза – главного в поколении. Но ПСЖ будет упираться, ведь Неймара могут вернуть в «Барселону» — получат вместо бразильца Гризманна, Семеду и деньги, Кавани уходит, жена Икарди устроила торги – Мауро окажется в клубе, что щедро заплатит.

Тухель или любой другой наставник парижан точно голосует за то, чтобы Мбаппе остался и был центром вселенной ПСЖ . Но Килиан допустит ошибку, если возьмет парижские деньги. Хотя бы потому, что уже сейчас у него очень сильные матчи скрещены во Франции со слабыми. Ему не хватает мотивации, и это заметно. Считает, что всегда заслуживает места на поле, однако в отдельных матчах Мбаппе нарабатывает на замену. Но после этого психует, как было не так давно.

Речь о невероятном футболисте – нападающий с очень точным пасом, причем показатели сохраняет, даже если играет в Лиге чемпионов. Также в этом сезоне Килиан сберег умение найти створ – знает рецепт Месси и Роналду, собирает много ударов по воротам. Однако очередная результативная серия – отличался голом или ассистом в шести матчах подряд, не помешала Мбаппе проиграть в Дортмунде. На его счету голевая передача, которая в результате спасла парижан, однако возвращаемся с уже упомянутой детали – «Дижон» или «Лион» вынесет, но одновременно у Мбаппе могут возникнуть проблемы в самый решающий момент.

Неправильно от 21-летнего требовать, чтобы играл всегда круто? Возможно, но речь о Феномене, а может потратить еще пару лет на французскую лигу. Нет ничего скверного в хорошей игре в тамошнем чемпионате, но уровень сопротивления не радует. Мбаппе отвыкает от правильной игры чужой обороны, приучился разрывать, доминировать, издеваться. Если бы Роналдиньо не оказался в «Барселоне», то не смог стать великим, пускай на коротком отрезке в жизни каталонского клуба.

Издеваться надо над лучшими – защитниками Серии А, Ла Лиги или АПЛ . А если Килиан этим летом не определится с будущим клубом, то мы его можем потерять. ПСЖ явно планирует тыкать пальцем клубного президента в ценник при каждой попытке подписать нападающего. Сорвав все сделки, оставят Мбаппе у себя, но что интересного в голах в ворота французских соперников, которые пропускают минимум четыре гола, а иногда – по пять или шесть? Человеку нужен вызов, нужна дисциплина…

Неправильные действия появляются как раз потому, что Килиану становится скучно. Мбаппе в Париже превращается в футболиста, которого охраняет мощь ПСЖ , а купить его практически невозможно – слишком дорогая, рискованная и хлопотная сделка. Для Килиана это большая проблема, упустит момент – останется локальной звездой. Мир меняется молниеносно, придут другие таланты, но пока именно Мбаппе называют самым дорогим игроком мира – оценивают его трансфер в 200 или даже чуть больше миллионов евро, ему самому пора научиться принимать решения.

Если Килиану достаточно роли лидера ПСЖ уже без Неймара, который летом вернется в «Барселону» – так тому и быть. А если француз хочет покорить мир на клубном уровне, то нужно выбрать между Испанией, Италией и Англией. Если будет инициатива от форварда, то покупатель сразу найдется и ПСЖ силой его не удержит. А если нет – этот Феномен никогда не выйдет за пределы вечного чемпиона Франции, и это плохо, ведь не сможем проверить его уровень против команд, которые однозначно стабильнее и сильнее, чем соперники по Лиге 1.

Великие отличаются частой успешной игрой против топовых оппонентов, а у Мбаппе их слишком мало, что замедляет его переход из разряда вундеркиндов в разряд готовых к «Золотому мячу».