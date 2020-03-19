В товарищах согласья нет. Чем клубы РПЛ заполняют паузу?

1584642636

сегодня, 21:30

Приостановка чемпионата России поделила наши клубы на два лагеря: одни ушли на карантин, другие продолжают тренировки, несмотря ни на что. «Соккер.ру» — обо всех.

«Зенит» — карантин, как минимум, до 22 марта

Чемпионы России приостановили тренировки, как минимум, до 22 марта, а сегодня игроков и тренеров «Зенита» проверили на коронавирус. Все анализы отрицательные. Тем не менее в ближайшие дни футболисты будут поддерживать форму самостоятельно в домашних условиях. Вячеслав Караваев рассказал, как он будет поддерживать себя в тонусе и поделился планами на внезапно появившееся свободное время. Артем Дзюба в свою очередь записал видеообращение к болельщикам:

Артем Дзюба: «Мы все вместе несем ответственность за себя и за других»



Обращение нападающего сине-бело-голубых к болельщикам 💙 pic.twitter.com/UejVa5o9ZU — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 19, 2020

«Локомотив» — тренируется

Юрий Семин поддержал приостановку чемпионата, а врач «Локомотива» заявил, что лучшее средство борьбы с коронавирусом — самоизоляция, однако на деле «железнодорожники» продолжили тренировки в штатном режиме. Это нравится не всем, вот реплика Бенедикта Хеведеса немецкому изданию:

В городах происходит все как обычно. Рестораны и метро забиты. Даже улицы забиты. Но вирус подбирается. В Москве и Санкт-Петербурге запрещены спортивные соревнования. Был удивлен в прошлое воскресенье в Ростове. Был полный стадион. Меня это немного пугало. Сейчас чемпионат приостановлен до 10 апреля, но тренировки продолжаются. С ума сойти.

Юрий Семин оперативно ответил «паникеру»:

Тренировочный процесс проходит нормально. Собираемся все на базе, проводим тренировку и все организованно уезжаем по домам. Из игроков никто против тренировок не выступал. Все ясно понимают, что каждый раз из любой ситуации нужно находить выход, вот и всё. Продолжать тренировки — абсолютно нормальное решение, и я не вижу в этом никакой проблемы. Все игроки после приезда на базу проходят осмотр у врачей. Да и в целом игроки находятся только в машине. У нас тоже своеобразный карантин. А вот в стране он ещё не объявлен. Слова Хеведеса? Это его мнение, я с ним ещё по этому поводу не разговаривал.

«Краснодар» — тренируется

В Краснодарском крае один подтвержденный случай коронавируса, а местный футбольный клуб тренируется в двухразовом режиме, хотя и не афиширует деятельность команды после официального известия о том, что РПЛ взяла паузу.

«Ростов» — тренируется

Валерий Карпин вечера проводит дома с семьей и просит посоветовать хорошие сериалы, но днем ходит на работу.

Например, сегодня «Ростов» тренировался на «Олимпе-2» в обычном режиме, как сообщил официальный «твиттер» клуба.

Продолжаем тренировки 💪



Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю 👨‍🎨 #МыРостов #ФКРостов pic.twitter.com/dkkfyDbMa7 — Football Club Rostov (@rostovfc) March 19, 2020

ЦСКА — карантин до 1 апреля

У армейцев один из самых длинных подтвержденных периодов карантина среди клубов РПЛ наравне с «Арсеналом» и «Уфой», кроме того, клуб ввел жесткие ограничения для своих футболистов. Нарушение рекомендаций будет караться штрафами. Участие в челлендже с туалетной бумагой под запрет не попадает, поэтому Ильзат Ахметов может себе позволить без угрызений совести и угрозы кошельку.

«Динамо» — карантин, как минимум, до 23 марта

«Бело-голубые» распустили команду до конца недели, но, возможно, карантин будет продлен. Сегодня стало известно, что «Динамо» перевело своих сотрудников на удаленную работу в целях заботы об их здоровье и безопасности. Врач «Динамо» Александр Ярдошвили не видит положительной динамики и считает, что сезон РПЛ 10 апреля точно не возобновится.

«Арсенал» — карантин до 1 апреля

Туляки выдали своим футболистам план индивидуальных занятий до 1 апреля и отправили всех в отпуск. Михаил Левашов, помимо тренировок, собирается пересмотреть классику отечественного кинематографа.

«Спартак» — карантин, как минимум, до 25 марта

«Спартак» приостановил деятельность первой команды и проверил футболистов на коронавирус. Все футболисты под «домашним арестом», даже Шюррле в Москву вернули, чтобы чемпион мира хотя бы скукой отрабатывал свой контракт.

«Уфа» — карантин до 2 апреля

«Уфа» объявила об отпуске футболистов, а Вадим Евсеев вкратце обосновал решение клуба на личной странице в «Инстаграм».

«Урал» — выходные до 23 марта

Президент «Урала» Григорий Иванов подчеркнул, что недельная пауза в тренировках команды не является карантином:

С чего нам уходить на карантин? Футболисты просто отдыхают до понедельника, и тогда будем возобновлять работу. Будем ли делать проверку на коронавирус? Тренерский штаб этим занимается.

«Тамбов» — карантин до 25 марта

«Тамбов» после красивой победы над «Крыльями Советов» ушел на карантин, по словам спортивного директора Павла Худякова, в ближайшее время будут проведены тесты на коронавирус:

Планируем сдать анализы на коронавирус. Сейчас мы дали игрокам неделю отдохнуть после матча, посидеть на карантине. Через неделю соберемся, поймем, как построить тренировочный процесс. И тогда, думаю, как раз сдадим все необходимые тесты на этот вирус.

«Сочи» — тренировки продолжатся после выходных

Слово генеральному директору ФК «Сочи» Денису Рубашко:

Важно здоровье не только спортсменов, но и самой нации! Что тут говорить? Легионеров не будем отпускать, все будут находиться в расположении на карантинном режиме. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Естественно, футболисты не будут лежать на боку. Они будут находиться либо дома, либо по мере возможности тренироваться. У нас пока будет несколько дней выходных. Заболевших у нас, слава Богу, нет. Все в порядке. Всеобщий карантин присутствует, но футболисты не будут ходить по всяким развлечениям, они будут находиться в расположении своей семьи.

«Оренбург» — выходные до 23 марта

Пауза в тренировочном процессе до 23 марта, слово «карантин» в сообщении пресс-службы «Оренбурга» не фигурирует.

«Рубин» — выходные до 23 марта

У казанского клуба тоже пауза в тренировочном процессе, в ближайшее время будут сданы тесты на коронавирус, и если все окажутся здоровы, «Рубин» продолжит тренироваться в закрытом режиме.

«Крылья Советов» — выходные до 21 марта

Генеральный директор «Крылышек» Виталий Шашков уверен, что футболистам и персоналу команды не нужно сдавать тесты на коронавирус, если нет симптомов. Волжане отдохнут еще пару дней и в субботу приступят к тренировкам на поле.

«Ахмат» — тренируется