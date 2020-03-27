«Городея» — «Шахтер» Солигорск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:31

Представляем прогноз и обзор предложений БК Pinnacle на матч второго тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Городея» и «Шахтер» Солигорск.

«Городея»

«Красно-желтые» неудачно сыграли в первом туре нового сезона чемпионата Беларуси. В гостевом поединке против Витебска подопечные Сергей Яромко пропустили обидный автогол в дебюте, но так и не сумели отыграться, несмотря на численное преимущество во втором тайме – поражение 0:1.

В прошлом сезоне Высшей лиги «Городея» не прыгнула выше головы, завершив чемпионат на седьмой позиции в рейтинге. Отставание от первой тройки составило 19 очков.

«Шахтер» Солигорск

«Горняки» в первом матче нового сезона уступили «Динамо» Брест Суперкубок, проиграв со счетом 0:2. Затем подопечные Юрия Вернидуба отметились проходом в полуфинал кубка страны, дважды обыграв «Торпедо-БелАЗ» — 1:0 в гостях и 2:0 дома.

В первом туре Высшей лиги «Шахтер» уже уступил «Торпедо» (0:1), при чем сделал это на своем поле (0:1). Отметим, что клуб из Солигорска завоевал бронзу в прошлом сезоне чемпионата, получив право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Городея» — 4.940

Ничья – 4.030

Победит «Шахтер» Солигорск – 1.636

Статистика

В последней встрече соперников победил «Шахтер» (1:0)

«Городея» еще не обыгрывал «Шахтер» в очных встречах – 7 поражений и 2 ничьи

В 4 последних очных встречах команд проходила ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

«Городея» и «Шахтер» провалили первые матчи и теперь попытаются реабилитироваться во втором туре, чтобы не отставать от группы лидеров. Конечно, гости вполне обосновано идут фаворитом этого противостояния, имея положительную статистку личных встреч против соперника.

Полагаем, что матч пройдет в упорной борьбе с минимальным количеством голов. Ставку на ТМ(2,5) в БК Pinnacle можно разместить с котировкой 1.781.