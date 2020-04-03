Лучшие голкиперы, которые вынуждены сидеть на «банке»

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вчера, 15:46

Нередко судьбу спортсмена определяет не только его мастерство и талант. В жизни многих известных и талантливых футболистов так складываются обстоятельства, что вместо ведущих ролей приходится довольствоваться местом на «банке». Слава и мировое признание не обходят стороной тех, кто носит футболки известных клубов. Контракты оцениваются миллионными суммами. Тем не менее, большую часть пребывания в составе той или иной команды эти игроки должны числиться вторым номером. Речь идет о голкиперах, которые вынуждены просиживать игровое время в запасе, хотя в любой другой команде эти спортсмены обязательно были бы первым номером.

Кто они — эти запасные игроки, которым судьба уготовила место в запасе? Предлагаем вам короткий рейтинг вратарей, которые большую часть времени просиживают на скамейке запасных. Список начинается с самых известных вратарей, которые уже сумели своим трудом и умением послужить на благо своих команд.

Номер первый. Джанлуиджи Буффон

Итальянец вероятно на сегодняшний день самый возрастной игрок в современном футболе. В возрасте 42 года Буффон продолжает иметь действующий контракт с чемпионом Италии клубом «Ювентус». В прошлом это спортсмен сумел выиграть все что можно. Многократный чемпион Италии, чемпион мира 2006 года, вице-чемпион Европы 2012. Наконец, обладатель Кубка УЕФА 1997 года. Единственное, что не покорилось итальянскому спортсмену — победа в Лиге Чемпионов.

Для «старой сеньоры» присутствие такого метра в команде, великое дело. Несмотря на то, что пока первый номер в команде принадлежит поляку Войцеху Щесных, Джанлуиджи Буффон всегда готов занять место в воротах своей команды. В сезоне 2019/20 ветерану итальянского футболу 7 раз приходилось выходить на поле, защищая цвета родного «Ювентуса».

Номер второй. Клаудио Браво

Сегодня этот мастер своего дела выступает за команду «Манчестер Сити». Чилиец в свои 36 уже имеет за спиной целый пантеон наград, титулов и медалей. Двукратный чемпиона испанской Ла Лиги, чемпион АПЛ в сезонах 2017/18 и 2018/19. В составе каталонской «Барселоны» Браво выигрывал в сезоне 2014/15 Лигу Чемпионов и Супер Кубок УЕФА . Играя за свою национальную сборную Чили, голкипер внес немалый вклад в два чемпионских титула чилийцев: победа в Кубке Америки в 2015 и в 2016 году.

Несмотря на свой талант и мастерство, сейчас Клаудио Браво вынужден оставаться в запасе. На первых ролях в команде «горожан» бразильский голкипер Мораес, который на 10 лет моложе чилийца. В текущем сезоне чилиец всего четыре раза выходил на поле и то, это были матчи на Кубок Англии и Кубок Лиги. Вероятно, что такая картина мало удовлетворяет мастера. Контракт футболиста истекает 30 июня и, по всей видимости, путь Клаудио Браво будет лежать за океан, в клубы США или Мексики.

Номер третий. Давид Оспина

Снова в нашем рейтинге запасных вратарей итальянец. Это не случайно. Италия всегда славилась своими вратарями. Примеров предостаточно. Сегодня на место в пантеоне славы итальянского футболу претендует 22-летний вратарь команды «Наполи» Алекс Марет. Именно благодаря его усилиям 31 -летний Давид Оспина вынужден просиживать свой талант на лавке запасных.

За плечами колумбийца огромный игровой опыт. Ему пришлось поиграть у себя на родине в Колумбии. Затем наступил европейский период. Сначала был французский клуб «Ницца», а затем пришел черед защищать цвета лондонского «Арсенала». В составе команды «канониров» Давид Оспина дважды выиграл Кубок Англии. Играя за сборную Колумбии, голкипер стал бронзовым призером Кубка Америки 2016 года.

С 2018 года колумбиец играет в Италии, перейдя в «Наполи» на правах аренды. В прошлом сезоне Оспина 17 раз выходил на поле, пропустив 20 мячей. В нынешнем сезоне в послужном списке футболиста 11 сыгранных матчей в рамках национального первенства в серии «А». Судя по всему, молодого Марета в скором времени ожидается смена команды, поэтому у Давида Оспины есть все шансы снова надеть футболку с первым номером. Контракт на аренду действует до 2022 года, поэтому колумбийцу придется еще немало сыграть за неаполитанский клуб.

Номер четвертый. Серхио Ромеро

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» наверное, едва ли не единственная команда, в составе которой имеется два превосходных голкипера: испанец Давид де Хеа и аргентинец Серхио Ромеро. В мастерстве и таланте Давида де Хеа никто не сомневается. Этот футболист сейчас продолжает выходить в основе, нося на футболке единицу. Однако мы все прекрасно помним тот период, когда Давид де Хеа был дисквалифицирован на матчи чемпионата Английской Премьер Лиги. Тогда в международных матчах в играх Кубка Англии за манкунианцев стоял аргентинский голкипер и стоял неплохо.

Серхио Ромеро за все три года пребывания в составе «красных дьяволов» сыграл всего 7 матчей. Вероятно, что футболист в свои 33 года на такое место вряд ли рассчитывал. В нынешнем сезоне вратарь сборной Аргентины на поле вообще не выходил. Ходят слухи, что нынешним летом начнутся переговоры руководства клуба о переходе футболиста в один из испанских клубов. Пока интерес к Серхио Ромеро проявили «Реал» Сосьедад и «Вильярреал».