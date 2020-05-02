Как выживал «Спартак» во время войны с фашизмом

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02 мая 2020, 17:42

Ко мне обратились несколько болельщиков РАЗНЫХ команд с просьбой рассказать о «Спартаке». Они утверждали, что ПРАВДЫ о нем в России никто не пишет, потому что боятся «Лукойла» и тех кто за ним стоит. Я сначала удивился, ведь есть авторитетные газеты «Спорт-экспресс», «Сов. Спорт» «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», громогласные спортсайты: «Чемпионат», «Спортбокс», наконец чисто спартаковское «Матч.ТВ», почему-то финансируемое «Газпромом», а не Лукойлом. Неужели они еще не написали ВСЕЙ Правды о якобы «народной» команде? Порылся в их архивах, даже в архиве уважаемого И. Рабинера, давно уже рассказавшего «как убивали спартак». А вот исторического исследования о том «как выживал спартак во время войны», оказалось НЕТ! Спешу исправить очередное и очевидное недоразумение российской жизни. Когда я его написал, то обратился во все вышеперечисленные СМИ с претензией на якобы честность и открытость, с нижайшей просьбой опубликовать. Но все отказались, объяснив, что их руководство болеет за «С-М», а потому публикация ПРАВДЫ о нем невозможна. Учитывайте это, если задумаете оформить подписку на них. Поэтому опубликовать правду мне удалось в газете «Аргументы и факты» 17.05.2017, да и то ее там сильно извратили и порезали. А здесь ПРАВДА без купюр, из документов: обвинения и приговора по делу Старостиных.

Когда началась Великая Отечественная война, спортсмены, в том числе футболисты ЦДКА и Динамо, попросились добровольцами на фронт, защищать Родину. Некоторых, как специально подготовленных физически, направили в диверсионные отряды НКВД и забрасывали в тыл фашистам для подрыва мостов, складов, штабов оккупантов, чем они успешно и занимались. А где же были в это страшное и тяжелое для страны время спартаковцы во главе с братьями Старостиными? На фронт из футболистов был призван только вратарь Жмельков, а остальные остались в Москве, получили «Бронь» — официальный откос от призыва в армию и продолжили играть в футбол на первенство Москвы, где благополучно проиграли всю войну. «Бронь» — специальный защитный документ от призыва на фронт, выдали на ВЕСЬ футбольный клуб «Спартак» с персоналом, представлявший тогда Добровольное Спортивное Общество Промысловой кооперации. КТО-ТО по ЧЬЕЙ-ТО просьбе посчитал его важным оборонным предприятием. Тогда работники только таких объектов не подлежали призыву на фронт. В марте 1942 года всех четверых братьев Старостиных неожиданно для всех арестовали, потом осудили и отправили отбывать наказание: Александра в Воркуту, Петра — в Соликамск, Николая — в Ухту, а Андрея — в Норильск. Однако на зонах они не лес валили, как другие зеки, а тренировали футбольные команды ГУЛАГА. Как указано в «истории клуба» и большинства СМИ они были репрессированы по политическим мотивам. Что же это были за мотивы такие?

Я обратился к документам. Секретное Спецсообщение И.В. Сталину о ПРОФАШИСТСКИХ настроениях среди спортсменов в Москве. 19.03.1942, сов. секретно, № 444/б, ЦК ВКП(б) товарищу Сталину: «В момент напряженного военного положения под Москвой (октябрь 1941) Старостины Николай и Андрей, распространяя среди своего окружения пораженческие настроения, готовились остаться в Москве, рассчитывая в случае занятия города немцами занять руководящее положение в „русском спорте“. Политические настроения Старостиных в этот период времени характеризуются следующими высказываниями. Старостин Андрей среди близких ему лиц заявил: „Немцы скоро займут Москву, Ленинград. Занятие этих центров — это конец большевизму, ликвидация советской власти и создание нового порядка… Большевистская идея, которая вовлекла меня в партию в 1929 году, к настоящему времени полностью выветрилась, от неё не осталось и следа“. Старостин Николай: „11-й день наступления немцев (16 октября 1941), ну, через недельку немцы будут здесь. Нам надо поторопиться с квартирой и завтра всё оформить“, „…если брать комнаты, квартиры то только у евреев, потому что они больше не вернутся сюда“. Жена Старостина: „…Голицыно находится в 10 километрах от Москвы, Лялечка (дочка Старостина) идёт учить немецкий язык, я тоже поучусь, а то немцы придут, а я и говорить не умею…“. - Старостин: „Да, жизнь наступает интересная“. - Жена: „Была интересная в 1917 году, боролись за жизнь, а теперь уничтожают всё“. — Старостин: „А что тогда было интересного?“ -Жена: „Свержение царизма“. — Старостин: „А сейчас идет свержение коммунизма“. — Жена: „Скорее бы…“.

Продолжение донесения: „Готовясь к сотрудничеству с германскими оккупационными властями и сгруппировав вокруг себя классово-чуждый элемент, Старостины занялись накоплением материальных ценностей (валюта, золото) и продовольственных запасов. Установлено, что Старостины связаны с разветвленной группой расхитителей социалистической собственности в системе Промкооперации и производственных предприятий спортивного общества „СПАРТАК“. Хищническая деятельность этой группы приняла широкий размах, особенно в период войны. Из числа участников БАНДЫ в данное время арестовано 15 человек. Показаниями других обвиняемых Старостин Николай изобличается как один из её руководителей. Используя свои связи среди отдельных руководящих работников советских и хозяйственных органов, Старостин Николай, получая крупные взятки, незаконно бронирует лиц, подлежащих мобилизации в Красную Армию, и организует прописку в Москве классово-чуждого и уголовного элемента. НКВД СССР считает необходимым арестовать Старостина Н.П. и Старостина А.П. (На первом листе имеется резолюция: „За измену, спекуляцию валютой и разворовывание имущества промкооперации — арестовать. И. Ст.“).

В ходе следствия все Старостины и его жена дали признательные показания. Следствие, кстати, в условиях военного времени и особого контроля со стороны Берии, шло почти год! (это для тех, кто думает, что в те времена людей расстреливали сразу после ареста). Из обвинения и приговора банде, выяснились такие подробности: „Общий Ущерб государству составил 160 тысяч рублей. Хищения и мошеннические операции принесли Николаю Старостину лично 28 тысяч рублей, Александру — 12 тысяч, а Андрею и Петру Старостиным — по 6 тысяч рублей. На протяжении РЯДА ЛЕТ подсудимые Старостины, а также Денисов, Ратнер и Сысоев, используя свое должностное положение… систематически занимались расхищением спортивных товаров из предприятий системы промкооперации. Похищенные товары в большинстве случаев сбывались через магазин общества „Спартак“… деньги, вырученные от продажи, делили в разных долях между соучастниками хищений“. И это в то время, когда простые люди отдавали свои деньги и драгоценности государству, чтобы помочь фронтовикам. Некоторые покупали на свои деньги танки и самолеты для своих детей, которые на них потом воевали. „Всё для фронта, все для победы!“ — таков был лозунг для народа. „Но гораздо более прибыльным для братьев-футболистов оказалось не столько воровство и спекуляция валютой, а посредничество в операциях по освобождению состоятельных москвичей от фронта“. Состоятельными москвичами в те времена были партработники, торговцы, актеры, музыканты и т.д. Они и были теми самыми болельщиками Спартака, которые ходили „болеть“ на его матчи. „Руководствуясь корыстными соображениями, Старостин Николай во время Отечественной войны вошел в преступную связь с военным комиссаром Бауманского района Москвы Кутаржевским (осуждён) и за взятки, даваемые последнему в виде спиртных напитков и продуктов питания, добивался получения от райвоенкомата отсрочки от мобилизации не только в отношении работников спортивного общества „Спартак“, но и лиц, не имевших никакого отношения к этому обществу“. Среди людей, избежавших таким образом отправки на фронт, указаны руководители „Мосплодоовощторга“, магазинов „Молококомбината“, их заместители и др. За содействие указанные выше лица снабжали Николая Старостина продуктами в неограниченном количестве — в частности, только от директора магазина Звездкина он получил масла сливочного 60 кг и колбасных изделий 50 кг“. А в блокадном Ленинграде рабочим на Кировском, делавшим танки „КВ“ для фронта, давали пайку – 250 граммов черного хлеба, и некоторые падали и умирали от голода прямо у станка. Следователи СМОГЛИ доказать Измену Родине Н. Старостина и его братьев. Обвинение было предъявлено по шести статьям: 58-1 п. „б“ (покушение на измену родине), 58-10 ч.2 (антисоветская агитация и пропаганда), 58-11 (создание антисоветской организации), 117 ч. 2 (получение взятки), 118 (дача взятки и посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса РСФСР . Приговор московского суда: „За Измену Родине, создание антисоветской организации, дачу и получение взяток — Расстрелять“. Однако покровительствующие Спартаку коммунпарторганы передали дело для пересмотра в вышестоящую Военную коллегию Верховного суда Союза ССР, рассматривающую дела исключительно военнослужащих. Но ведь Старостины военнослужащими не были! Зато были у кормушки власти, которая могла приказать военным ВСЁ. Поэтому уже 18-20 октября 1943 по Личному Приказу Берии ВОЕННАЯ коллегия Приговор преступникам ОТМЕНИЛа. Дело в ЗАКРЫТОМ для всех судебном заседании рассматривали: председательствующий — генерал-майор юстиции Орлов, а также полковники юстиции Сюльдин и Климин, при секретаре лейтенанте Белоусове (имена не указаны). В измененном генералом приговоре, уместившемся ВСЕГО на 2 листах, говорится: „Предварительным и судебным следствием установлено, что подсудимые Старостины Николай, Андрей, Петр и Александр, заместитель председателя общества „Спартак“ Анатолий Денисов, Ратнер Исаак, Сысоев Александр, Леута Станислав и Архангельский Евгений, будучи антисоветски настроены и связаны между собою многолетней дружбой, являлись участниками антисоветской организации, возглавляемой Старостиным Николаем“. Расстрел, по приказу Берии, им заменили на 10 лет лагерей и 5 лет поражения в правах.

На радостях после Победы, отбыв всего 2 года из 10, Николай был помилован Папой и выпущен из-за заступничества за него со стороны Сына — генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина, которому нужен был тренер по футболу для его новой любимой команды — ВВС. Но выпущен с формулировкой „запрещено жить в 16 центральных городах СССР “. Поэтому свою кипучую тренерскую деятельность он продолжил в Комсомольске-на-Амуре. Остальные братья Старостины отсидели весь свой срок, из-за чего потом всю жизнь выражали обиду на „пахана Кольку“, который не захотел их „вытащить с кичи“ „через пьяницу Ваську“. Из-за этой обиды, Николай, на похоронах братьев (он умер позже всех), „стоял как истукан, не проронив ни одной слезинки“ (- его внук Михаил Ширинян). После смерти И.Сталина, 26 июня 1953 Г.К. Жуков прямо на заседании Президиума ЦК КПСС арестовал Берию и за руку привел к власти Хрущёва. А Иуда Хрущев в 1954м волюнтаристски сдал Крым родной для него Украине, а потом репрессировал и самого Жукова, изгнав маршала Победы из министров обороны СССР . После этого он стал окружать себя холуями и лизоблюдами, типа Микояна и благоволить таким же Иудам как сам. Он же дал Указание Верховному суду СССР пересмотреть дело Старостиных. После ПЕРЕСМОТРА преступная деятельность банды во время войны была признана МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОЙ для государства рабочих и крестьян. Мало того, по указанию Хрущева скупщик краденого Андрей Старостин был назначен на должность Начальника сборной СССР по футболу, валютчик Александр назначен Председателем Федерации футбола РСФСР , а Изменник Родине в помыслах и торговец „бронью“ по факту, Николай, в 1955 году был назначен на должность Главы ДСО „Спартак“. На этой должности он пребывал до 1995 года. Так что заветную мечту братьев перед захватом Москвы фашистами: „возглавить русский спорт“, Иуда Хрущев выполнил полностью.

После войны, вернувшиеся из армии герои-футболисты, вернулись в ЦДКА и Динамо, а поскольку все они были еще молодые ребята окончившие „курсы лейтенантов“ и получившие звания, то ЦДКА болельщики стали называть народная „команда лейтенантов“. Они, под руководством Бориса Андреевича Аркадьева, выиграли 5 чемпионатов СССР , из них 3 подряд. А для того чтобы этот успех ЦДКА , выигравший Чемпионаты 1950 и 1951, не повторил, в 1952 году Сталин, с подачи Берия, всю команду РЕПРЕССИРОВАЛ и расформировал, исключив из первенства. Так Спартак стал „чемпионом“ 1952. Сами футболисты ЦДКА и Динамо называли себя „фронтовики“, а футболистов Спартака и Локомотива, которые вместо фронта играли в футбол на первенство Москвы, презрительно называли „тыловики“. Отсюда и пошли всегда дружеские отношения между клубами ЦСКА и Динамо, и такие же дружеские между „Спартаком“ и „Локомотивом“.

В начале 1996 года эти уголовные подробности из ДЕЛА о Преступлениях БАНДЫ Старостиных в годы войны, стали известны. Поэтому, новый Президент и тренер „Спартака“ Олег Романцев, которого Николай Старостин считал своим сыном и продолжателем ДЕЛА Старостиных, чтобы не компрометировать КОМАНДУ, на похороны последнего из братьев – „основателя“ клуба, легенды и их начальника, умершего 17.02.1996, НЕ ПОВЕЗ и САМ не поехал. Зато в Москве, на ул. Тверская, д. 19А, родственники повесили мемориальную доску: „В этом доме с 1961 по 1996 жил основатель спортивного общества „Спартак“ Николай Петрович Старостин“. Как вы понимаете, эту шикарную 5ти комнатную квартиру в элитном сталинском доме ему тоже подарил Иуда Хрущев к 20ти-летию со дня ареста. А наглец Горбачев в 1990 году наградил этого преступника званием „Герой социалистического труда“. „Гениальность этого человека (Николая Старостина) заключалась в том, что он через всю жизнь с советских времен протащил категорически запрещенную тогда частную собственность – московский „Спартак“. Для него он был, выражаясь языком отца Федора из „12 стульев“, маленьким свечным заводиком“ — (Владимир Маслаченко в книге И.Рабинера). А по словам футболистов Ал. Бубнова и О.Романцева, Ник.Старостин родился вовсе не в 1902, а в 1898 году и в паспорте он сам сделал себя моложе, чтобы избежать призыва в армию в 1916 году на Первую Мировую войну и отправки на Западный фронт на борьбу с Немцами. Когда же его арестовали и отправили в лагерь, он предъявил церковное свидетельство о рождении в 1898 году, сразу став старше для того, чтобы его не отправляли на ежедневный Лесоповал как других зэков.