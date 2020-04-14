Так ЦСКА убивали в ПЕРВЫЙ раз

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(75-летию Победы в войне с фашизмом посвящается)

Случилось это в далеком 1952 году, когда команда называлась еще Центральный Дом Советской Армии и громила всех своих соперников в первенстве СССР . За 7 лет, с 1945 по 1951 команда под руководством Бориса Аркадьева завоевала 5 золотых медалей чемпионата. Причем с 1946 по 1948 трижды подряд — Рекорд СССР . А в 1945, 1948 и 1951 еще и Кубок СССР , т.е. 2 раза делала «дубли». В 1945 и 1949 – СЕРЕБРО. Все это доказательства того, что ЦДСА был ЛУЧШЕЙ послевоенной командой СССР . Ведь и в чемпионате-1952, в августе, она выиграла 3 первых матча у «Динамо» Москвы, Тбилиси и «Крыльев Советов». А также подготовительный к Олимпиаде весенний Всесоюзный товарищеский турнир, став в итоге его ПОБЕДИТЕЛЕМ. В августе ЦДСА наверняка пошел бы на второй Золотой «хет-трик» чемпионата: 1950, 1951, 1952. Но … в июле началась 15-я Олимпиада в Хельсинки. В последний раз команды России участвовали в Олимпиаде 40 лет назад – в 1912 году. Поэтому было решено отправить туда команды. В наше время туда однозначно отправили бы Аркадьева с ЦДСА, усиленным несколькими лучшими игроками других команд, например К.Бесковым, В.Трофимовым и др. и назвали это сборной СССР .

Именно так, в 1937 году, партийные органы для игры с приехавшей в СССР сборной Басконии создавали команду. Они направили 5 лучших футболистов СССР : из ЦДКА – Константин Малинин, Григорий Федотов, из «Локомотива» — Петр Теренков, из Динамо (Киев) – В.Шиловский и К.Щегоцкий в команду «Спартак». То есть была создана Сборная Страны, которая и победила сборную страны Басков, а вовсе не «Спартак». Голы в команде забили: Г.Федотов, В.Шиловский – 2, Степанов – 3. Баски – 2 из-за проходимой защиты братьев Старостиных. А наградили парторганы почему-то именно дырявых защитников: орденом Ленина — своего любимчика Николая Старостина, «Трудового Красного знамени» — Александра, «Знак почета» — Андрея! Также в 1945м укрепляли «Динамо» для поездки на игры в Англию, фактически создавая сборную страны.

Но Борис Андреевич Аркадьев не искал простых путей. Он был очень умным, воспитанным, образованным и интеллигентным человеком, а потому считал, что в сборной страны должны играть лучшие футболисты на тот момент, а вовсе не однопартийные или одноплеменные заединщики. Потому он из ЦДСА взял только пятерых лучших игроков: вторым вратарем Никанорова, Анатолия Башашкина, Юрия Ныркова, Александра Петрова, Валентина Николаева. По его мнению, он зря не взял армейских крайних форвардов: А.Гринина и В.Демина. Тогда у сборной была бы шикарная атака: Гринин, Бобров, Николаев и Демин, хорошо сыгранная за 5-7 лет выступлений, а потому и постоянно много забивающая. Но вторым тренером сборной был назначен М.Якушин, поэтому там вместо них появились К.Бесков и В.Трофимов из Динамо Москвы. Парторганы и спорторганы дали установку на игры: Только победа!

Сборная провела всего три матча. В 1/16 выиграла у Болгарии 2-1 (голы Бобров и Трофимов). В 1/8 свела вничью тяжелейший матч с Югославией, проигрывая 1-5 (голы Бобров-3, Трофимов и Петров). А в переигровке, таков был регламент, проиграла 1-3 (Бобров). В то время коммунистический лидер Югославии – Иосип Броз Тито, отклонился от прямого как ствол «Авроры», коммунистического пути развития страны и разрешил там частные кооперативы по производству товаров и рынки. А еще спокойно принимал денежную и товарную помощь от США . Сталин был дико недоволен и обзывал Тито «выродок и перерожденец». И вот проиграли принципиальнейшему противнику и вылетели с Олимпиады! Сталин спросил у министра внутренних дел страны Берии: Кто виноват? Тот не задумываясь ответил, что это лучший клуб страны – ЦДСА. На это Сталин ухмыльнулся в усы: «Если воинская часть теряет свое знамя в бою, то ее расформировывают. Так?» С огромной радостью Берия побежал выполнять намек Хозяина.

РЕПРЕССИРОВАННЫЙ ЦСКА

Уважаемый писатель И. Рабинер написал книгу «Как убивали Спартак». Прочитав ее, я убедился, что никакого убийства там и в помине НЕТ. А есть обычный сектантский плач про «заговор». Так вот, действительно УБИЛИ, ЛУЧШУЮ на ту пору футбольную команду в СССР . 18 августа 1952 года впервые в истории отечественного футбола произвели новый выстрел из орудия «Авроры» — расформирование ведомственной команды Министерства обороны СССР , событие безусловно беспрецедентное. Такого не было никогда и нигде в мире. В этот день вышел Приказ Всесоюзного Комитета по делам физической культуры и спорта при Совете Министров СССР N 793 «О футбольной команде ЦДСА»:

«Отметить, что команда ЦДСА неудовлетворительно выступила на Олимпийских играх, проиграв матч югославам, чем нанесла серьезный ущерб престижу советского спорта и советского государства... ПРИКАЗЫВАЮ: 1. За провал команды на Олимпийских играх, за серьезный ущерб, нанесенный престижу советского спорта команду ЦДСА с розыгрыша первенства СССР СНЯТЬ и расформировать. 2. За неудовлетворительную подготовку команды, за её провал на Олимпийских играх старшего тренера команды ЦДСА товарища Аркадьева Б. А. с работы СНЯТЬ и лишить звания „заслуженный мастер спорта“. 3. Рассмотреть на очередном заседании Комитета вопрос о безответственном поведении отдельных футболистов во время матчей с Югославией, что привело к провалу команды на Олимпийских играх».

Как адвокат я сразу обратил внимание на то, что в тексте постановления говорится о неудовлетворительном выступлении на Олимпиаде команды ЦДСА! Но ведь ее там НЕ БЫЛО и быть НЕ МОГЛО, поскольку речь идет о международном турнире для сборных команд своих стран! Выступала Сборная страны из 20 игроков, включая пять игроков ЦДСА и не более того. А вот, например, динамовцев из Москвы, Киева и Тбилиси было восемь. Так почему же не расформировали все «Динамо»? Думаю, что именно потому, что соперничество с Динамо и Спартаком было ОСНОВНОЙ причиной расформирования ЦДСА. После 3 побед в 1952 году над Динамо Москвы, Тбилиси и Крыльями, следующий матч был с Киевом и была бы очередная победа и очки в таблицу, а там и до очередного чемпионства недалеко, ведь в турнире было всего 11 команд. Вот и приказал Берия, после слов Сталина, главе Спорткомитета СССР Н. Романову убрать главного претендента на Золото — ЦДСА. В результате неполноценным, как всегда бывает без главного соперника, чемпионом-1952 и 1953 стал любимчик всего партийного начальства и конечно его тоже — «Спартак». Но главное: причем тут потеря Знамени, в Бою, Воинской частью!? ЦДСА не был воинской частью, не имел знамени, а футбол – это не бой, а игра!

Так закончила свой славный путь Непобедимая и Легендарная, в боях познавшая радость побед, Великая команда лейтенантов. А возрождение ее началось через несколько месяцев после ареста Берии 26 июня 1953 Г.К. Жуковым прямо на заседании Президиума ЦК КПСС. 30 сентября 1953 года министр обороны СССР Н.А. Булганин подписал Приказ о восстановлении футбольных команд мастеров при окружных Домах офицеров. Потом из лучших футболистов округов создали ЦСК Министерства обороны. А уже из него 16 декабря воссоздали ЦДСА (в день, месяц и год моего рождения, такое вот совпадение). 23 декабря 1953 года, по приговору суда, покровитель «Спартака» и «Динамо» Л.П. Берия был осужден и расстрелян. В декабре же Спорткомитет при Совете министров СССР выдал разрешение новой футбольной команде ЦДСА на участие в официальных турнирах. А 5 апреля 1954 года уже состоялся первый матч в чемпионате страны воссозданной команды ЦДСА против команды «Торпедо» (Горький) — 1:1.

Ничего подобного история отечественного, да и мирового футбола еще не знала. ЦДСА — лучший футбольный клуб страны послевоенного периода. За него, как за всю Советскую Армию победившую фашизм, болели десятки миллионов советских людей. Это была воистину НАРОДНАЯ команда. Однако этот самый любимый и боеспособный Народный клуб СССР без всякой жалости РЕПРЕССИРОВАЛИ. Именно ЦСКА , а вовсе не «Спартак» в 1943 году, как записано в отрехтованной и мифологизированной «истории» этого клуба. И это несмотря на установление следствием стопроцентных доказательств ИЗМЕНЫ Родине – преступление банды Старостиных, предусмотренное статьей 58 УК СССР . Совершенно очевидно потому, что «Спартак» и Старостиных всегда курировал, поощрял и награждал сам Лаврентий Берия, а болельщиками их были партийные функционеры, высокопоставленные уклонисты от армии. Поэтому они и не были расстреляны по приговору суда, в отличие от 650 тысяч других, абсолютно безвинных людей. В том числе высших военачальников: маршалы Егоров, Тухачевский, генералы Гамарник, Якир и еще 40 тысяч высших офицеров страны. И после этого некоторые «Фомы неверующие» удивляются, что фашисты дошли до Москвы, Ленинграда, Сталинграда, а Старостины хотели перейти на сторону победителей. Кстати название клуба «Спартак» придумал вовсе не Н. Старостин, он его просто присвоил, как и прозвание «Народная команда» у ЦСКА . Но об этом уже в другой раз. Думаю, та статья будет называться «Легенды и Мифы спартака».

А Чемпионат России 2019/20 конечно нужно продолжать. И начать 23 тур уже в пятницу 29 мая. Хотя бы с минимальным числом болельщиков по спецрассадке. Думаю, что так сделают многие европейские чемпионаты.