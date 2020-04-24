ВОСЕМЬ главных МИФОВ «Спартака»

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24 апреля 2020, 12:05

Как вы прекрасно знаете, ВСЯ «История Спартака» — это Огромный Советский Коммунистический Миф или Мыльный пузырь. А если не знаете, то вот вам документальные доказательства этого и развенчание Мифа. Думаю именно поэтому на официальном сайте ОАО «Спартак-Лукойл» НЕТ Истории клуба Спартак.

ПЕРВЫЙ МИФ: Николай Петрович Старостин родился 13 (26 по новому) февраля 1902 года. ФАКТ: Н.Старостин родился в 1898 году. Но в 1914 году, после начала войны с Германией, прибавил себе 4 года в паспорте став моложе, т.к. в 1916 году подлежал призыву в армию и отправке на Западный фронт воевать с Немцами, чего он очень не хотел. А после суда в 1943м, когда попал в лагерь, он предъявил церковное свидетельство о рождении в 1898м, сразу став старше. Это чтобы не гоняли деда каждый день на лесоповал как других. Этот факт в своих книгах подтверждают спартаковский футболист Александр Бубнов и бывший Президент «Спартака» Олег Романцев. Они утверждают, что он сам им признавался в том, что исправлял свой паспорт. ПРАВДА: То что Н.Старостин всегда был Чистый, Белый и Пушистый – противоречит фактам.

ВТОРОЙ МИФ: Футбольную команду «Спартак» ВПЕРВЫЕ создал в 1935 году и придумал ей название — Николай Петрович Старостин. Это НАГЛАЯ Ложь. ФАКТ: Команду «Спартак», ВПЕРВЫЕ в 1925 году, Создал и дал название Первый Секретарь Пензенского губкома РКСМ Александр Косарев. В июне 1925 года он был делегатом IV Всесоюзной конференции РЛКСМ в Москве. Тогда-то он и создал в Москве ПЕРВЫЙ футбольный клуб с названием «СПАРТАК». Который играл в футбол с другими рабочими клубами, в том числе и с «Промкооперацией». Самому Косареву идея Создания и Названия футбольной команды, а футбол он очень любил, пришла после прочтения романа «Спартак» ЕЩЕ в 1918 году. Но долго клуб не просуществовал. 25 марта 1927 года Косарев избран Секретарём ЦК ВЛКСМ и ему стало не до футбола. Однако в январе 1935 года, из физкультурных кружков различных артелей Промысловой кооперации, А.Косарев и директор Промысловой кооперации И. Е. Павлов создали Добровольное Спортивное Общество Промкооперации, для игр в футбол на первенство Москвы, финансируемое Промкооперацией. Косарев ОПЯТЬ решил назвать его «Спартак». Узнав об этом, и почуя, что запахло большими деньгами, к нему в ЦК ВЛКСМ примчались его знакомые — Павлов и Н. П. Старостин. Они умоляли его, буквально стоя на коленях, отдать им для руководства и ДСО и название «Спартак», т.к. очень хотели заняться футбольным бизнесом. Косарев был человек щедрый душой, Секретарь комсомола СССР , а потому согласился ( протокол этой встречи вела секретарь Косарева). ПРАВДА: Тогдашний Футбольный клуб ДСО Промкооперации «Спартак» был создан только 1 февраля 1935 года! И НЕ Старостиными, а Александром Косаревым. Название придумал тоже ОН. А вот после осуждения и расстрела самого Косарева, в 1937 органами НКВД по приказу Берии, Старостины резко «забыли» про его авторство и стали говорить всем, что создатели они, а название клуба придумал Н.Старостин. «Видите ли, Леонид, — отвечал Н.Старостин,— На мой взгляд, решающую роль сыграло то обстоятельство что динамовский и армейский клубы родились в 1923 году, а СПАРТАКОВСКИЙ — на 12 лет ПОЗЖЕ» (в 1935). (Лев Филатов — интервью).

ТРЕТИЙ МИФ: Победу над приехавшей в СССР футбольной сборной Басконии в 1937 году одержала команда «Спартак». ФАКТ: Федерация футбола СССР направила 5 лучших нападающих СССР : из ЦДКА – Константин Малинин, Григорий Федотов, из «Локомотива» — Петр Теренков, из Динамо (Киев) – Всеволод Шиловский и Константин Щегоцкий, на усиление «Спартака», фактически создав Сборную страны. Оборона была спартаковская – 2 брата Старостиных, Соколов и вратарь Акимов. То есть вновь созданная Сборная СССР и победила Сборную страны Басков, а вовсе не «Спартак». Голы в команде забили: Г.Федотов, В.Шиловский – 2, Степанов – 3. Баски – 2 из-за проходной защиты братьев Старостиных и вратаря. С очередным придуманным судьей Космачевым пенальти в ворота басков. Таким «левым», что они даже ушли с поля, но потом вернулись. А вот наградили Парторганы почему-то именно защитников: орденом Ленина — своего любимчика Николая Старостина, которому было уже 39 и он вообще не играл, «Трудового Красного знамени» — Александра, «Знак почета» — Андрея! Также в 1945м футболистами ЦДКА укрепляли «Динамо» для поездки на игры в Англию, фактически создавая сборную страны. ПРАВДА: вклад в эту победу спартаковцев был минимальный, а Старостиных наградили боевыми орденами СССР по высокому блату от Берии. Он, как нарком внутр. дел, подписывал все представления о награждении орденами. Справка: А вот генерал-полковник Г.К.Жуков первым орденом ленина был награжден только в 1939 году за разгром японской армии у реки Халкин Гол.

ЧЕТВЕРТЫЙ МИФ: В 1922 году Н.Старостин ходил в Моссовет и выбил там площадку земли на Пресне где и был потом построен стадион «Красная Пресня». ФАКТ: Тогда в Моссовете его никто вообще не знал. А этой землей – «Горючкой» владела банда краснопресненских воров. Там были их шалман и катран. Вот с ними-то и договорился Старостин по-свойски. А Моссовет потом все оформил на Промкооперацию. ПРАВДА: Деньги ворам за выкуп земли заплатила Промкооперация и они были списаны с ее счета. А Власть обожала Старостина, а потому закрыла глаза на это мошенничество с московской землей.

ПЯТЫЙ МИФ: «Берия очень хотел посадить Старостиных, а потому в 1942м ходил к Председателю Совнаркома СССР В. Молотову, чтобы он подписал ордер на арест братьев». ФАКТ: Пред.совнаркома НИКОГДА не подписывал ордеров на арест, потому что это НЕ ЕГО компетенция. Это делал Главный прокурор СССР Вышинский и подчиненные ему прокуроры. ПРАВДА: Чтобы арестовать простого смертного, Берия даже не нужен был ордер. Власть и Берия обожали Старостиных, а потому все сделали по закону: написали докладную Сталину, а ордер на арест получили у прокурора и он есть в деле.

ШЕСТОЙ МИФ: «Спартак» это правопреемник команд МКС, «Пищевики», «Промкооперация», игравших на первенство Москвы в 20е годы. ФАКТ: Старостин играл в команде МКС, потом «Красная Пресня», и привлекал к спонсорству команды — Союз пищевых производителей и других нэпманов, своих болельщиков. Даже переехал на их стадион – «Томский». В 1925 году «Красная Пресня» прекратила свое существование, а ее игроки просто перешли в команду «Пищевики». Цвета ее формы были: Голубые футболки и белые трусы. ПРАВДА: Никакого правопреемства от МКС до Спартака просто НЕТ. Это то же самое, как 11 игроков «Зенита» перешедших в «Сочи», назвались бы команда «Зенит 2». Что и подтвердил сам Старостин в интервью Л.Филатову. Родился «Спартак» как команда и стал Добровольным Спортивным обществом только в 1935 году. Именно поэтому на официальном сайте клуба НЕТ его ИСТОРИИ. 24 апреля 1935 года — первая игра НОВОЙ команды после утверждения Устава ДСО Всесоюзным советом физической культуры — это матч: Завод «Динамо» против ДСО Промкооперации «Спартак». В 1987 году ДСО «Спартак» было ликвидировано, просуществовав всего 52 года. Тем более к современной команде ОАО «Спартак-Лукойл», без прежней эмблемы – левой косой полосы ромба и белой полосы на футболке, оно не имеет никакого отношения.

СЕДЬМОЙ МИФ: «Спартак» является самым титулованным клубом России — 37 трофеев. Клубу принадлежат рекорды по количеству побед в чемпионате России - 10 титулов, Кубке России — 3 и один Суперкубок. ФАКТ: Если сложить все эти «титулы», даже вместе с Кубком Соли, то получается всего 15, а не 37! ПРАВДА: У ЦСКА – 6 Чемпионств, 7 Кубков России, 7 Суперкубков, 1 Еврокубок УЕФА . Итого получается 21. Это явно больше чем 15. Значит Самый титулованный футбольный клуб России — ЦСКА !

ВОСЬМОЙ МИФ: После распада СССР «Спартак» занял лидирующие позиции в российском футболе и в 1992 году «красно-белые» стали последними обладателями кубка СССР . Опять Наглая Ложь. ФАКТ: Союз ССР распался в декабре 1991 года, когда были подписаны Беловежские соглашения. Поэтому розыгрыш Кубка СССР в 1992 году НЕ проводился. ПРАВДА: в 1991 году последним Чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР стал ЦСКА , под руководством Павла Садырина. А в 1992 году разыгрывался чемпионат и кубок СНГовии.