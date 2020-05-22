Немцы показали, насколько они соскучились по футболу

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вчера, 19:54

В субботу Европа с наслаждением окунулась в мир футбольных баталий. Наконец-то, футбольное сообщество стало свидетелем великолепного футбольного действа в исполнении клубов немецкой Бундеслиги. Матчи 26-го тура чемпионата Германии в высшем футбольном дивизионе стали свидетельством того, что немцы очень соскучились за настоящей игрой. Футбол, который продемонстрировали футболисты немецких клубов в эти два дня, был игрой высшего качества. На футбольном поле мы увидели все. Интригу, соперничество, мастерство и огромное желание играть. Единственный аспект, который вносил некую сумятицу в разворачивающиеся события, пустые трибуны стадионов. Однако таковы сегодняшние реалии.

Главные события субботы — матчи в Лейпциге и в Дортмунде

Естественно, трудно свыкнуться с мыслью, что какое-то время придется дистанционно следить за тем, как разворачиваются футбольные баталии. Футбол при пустых трибунах в наши дни явление экстраординарное. Тем не менее, сегодня иного выбора нет.

Главными факторами в данный момент является не зрелищность матчей и всего турнира в целом. На кону безопасность и естественно, важна спортивная статистика. Чемпионат нужно доигрывать и то, что сейчас командам приходится играть на пустых трибунах, фактор временный. Благо мы живем в век современных технологий, которые позволяют в режиме реального времени видеть живую картинку, следить за тем как играют друг с другом команды.

А посмотреть действительно было на что. Порой складывалось впечатление, что стартовал новый сезон, что команды с новыми силами готовы заново окунуться в перипетии турнирной борьбы. Неважно, у кого какой очковый багаж и кто на каком месте в турнирной таблице. Все без исключения клубы немецкого элитного дивизиона вышли на поле с одним желанием, играть в футбол и добиваться необходимых результатов.

На субботу 16-го мая пришлась львиная доля матчей 26-го тура. Друг с другом играли фавориты и аутсайдеры, команды, занимающие места в середине турнирной таблицы. Одним словом, зрителю, спортивным экспертам и аналитикам было предложено пестрое и неординарное зрелище. Центральными поединками субботнего дня стали два матча, в Лейпциге и в Дортмунде. На «Ред Булл Арене» в Лейпциге местные быки принимали команду из Фрайбурга. В Дортмунде нас ждало Рурское дерби. Выясняли отношения друг с другом команды «Боруссия» и «Шальке» из Гельзенкирхена. Результаты обеих матчей могли оказать существенное влияние на расстановку команд в турнирной таблице.

Обе команды, и «Лейпциг» и «Боррусия» Дортмунд продолжают гонку за лидером, поэтому предстоящие матчи для обеих команд были очень важны.

Как показала игра, команды по-разному справились со своей задачей. Подопечным Юлиана Нагельсмана не удалось справиться со стартовым волнением. Вместо того, что бы спокойно решить поставленную задачу, показав свое превосходство в классе, «быки» удосужились только ничейный результат. При этом команда «Лейпциг» даже проигрывала по ходу матча. Гости оказались шустрее, забив гол на 34 минуте матча. Только во втором тайме Нагельсман и компания сумели сравнять счет. Гол на счету Юссуфа Поульсена. Большего «Лейпциг» достичь не сумел. В итоге, потеряно драгоценные два очка, без которых команда не сумела удержаться на второй строчке турнирной таблицы.

Главные конкуренты команды «РБ „Лейпциг“ в борьбе за призовые места чемпионата „шмели“ из Дортмунда, наоборот, со своей задачей справились на „отлично“. Судя по формату встречи, на поле ожидалось увидеть настоящее футбольное „рубилово“. Дортмунд и Гельзенкирхен всегда друг с другом играют тяжело. Извечные соперники, несмотря на свое турнирное положение и физическую форму, готовы сражаться до конца.

Увы! В субботу упорного противостояния на футбольном газоне „Сигнал Идуна Парк“ мы не увидели. Подопечные Люсьена Фавра были наголову выше своих оппонентов. Забив по два мяча в первом и во втором тайме „шмели“ полностью обескровили гостей. Ничего существенного в ответ подопечные Давида Вагнера предложить не сумели. В итоге уверенная победа Дортмунда со счетом 4:0 и выход на чистое второе место в рейтинге. Оставалось только дождаться результата воскресного матча в Берлине, где свой первый матч после долгого перерыва должна была сыграть мюнхенская „Бавария“.

Надо отметить, что букмекеры довольно осторожно отнеслись к прогнозированию итогов матчей в Лейпциге и в Дортмунде. Невнятные коэффициенты, выставленные в росписи к этим матчам, свидетельствовали о том, что сегодня мало кто имеет реальное представление о состоянии дел в командах немецкой Бундеслиги. Результаты сыгранных матчей во многом оправдали ожидания. Ничья в Лейпциге вполне закономерна, как и уверенная победа „Боруссии“.

Расстановка команд в верхней части турнирной таблице

Итоги матчей в Лейпциге, в Дортмунде и во Франкфурте имели значение для расстановки команд в верхней части турнирной таблицы. Команды поменялись местами и теперь „шмели“ являются основными конкурентами для мюнхенской „Баварии“ в борьбе за чемпионство.

Другие результаты можно рассматривать чисто с точки зрения футбольной статистики. Только для одной встречи можно сделать исключение. Как-то неожиданно во Франкфурте местный „Айнтрахт“ уступил „Боруссии“ из Мёнхенгладбаха. Многие ожидали, что „черные орлы“ после длительной паузы в чемпионате сумеют восстановить свою форму и сыграть подобающим образом.

Определенную ясность в расстановку команд должны внести результаты воскресных матчей, где главный акцент приходится на встречу чемпиона Германии с командой „Унион Берлин“.