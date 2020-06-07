Минус Роналду, Батистута и Дани Алвес. Упущенные возможности «Ливерпуля»

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вчера, 11:05

Тимо Вернер предпочтет «Челси» «Ливерпулю». Довольно неожиданно. «Соккер.ру» вспоминает другие случаи, когда «красные» недокрутили громкие сделки.

Судьба нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера была одной из самых обсуждаемых трансферных тем в нынешнем году. Было очевидно, что бомбардир покинет «быков», но вопрос оставался лишь в том, куда именно он отправится. И безоговорочным фаворитом был «Ливерпуль». Ведь Вернер в своем стиле идеально подходит команде Юргена Клоппа. Плюс фактор немецкого тренера. Некоторые и не сомневались, что переход Вернера на «Энфилд» — это лишь вопрос времени. Но гонку неожиданно выигрывает «Челси». Английские СМИ пишут, что 24-летний форвард уже согласовал условия контракта с «синими», англичанам осталось договориться с «Лейпцигом». И это не первый случай, когда «Ливерпуль» вот так упускает возможность заключения громкой сделки с футболистами, имеющими звучные имена.

Это была одна из самых громких трансферных саг 2018 года. «Ливерпуль» тогда нарастил аппетиты, выделив 170 миллионов фунтов на усиление, включая Алиссона, Фабиньо, Шакири. Трансфер Фекира из «Лиона» за 52 миллиона фунтов был практически завершен. С Набилем уже работала пресс-служба «красных» как с будущим игроком «Ливерпуля». Но внезапно сделка сорвалась. Возникли вопросы. Появились слухи, что врачи «Ливерпуля» заблокировали трансфер, сообщив, что у Фекира могут быть хронические проблемы с коленом. Сам Набиль потом говорил, что это лишь отговорки «Ливерпуля»:

Это неправда. Мое колено в порядке. О нем во время медосмотра даже не вспоминали. Если бы с ним были проблемы, неужели «Лион» так сильно хотел бы меня удержать? Я не знаю, в чем дело на самом деле. «Ливерпуль» решил меня не подписывать. Они хотели, чтобы все поверили, что это из-за колена. Им нужно было найти оправдание.

В любом случае «красные» от сделки отказались и переключились на Наби Кейта. А Фекир перешел в «Бетис».

Да-да, и Роналду тоже. Португалец стал мегазвездой именно в Англии, выступая в составе «Манчестер Юнайтед», где забил 118 голов в 292 матчах. А ведь он мог стать легендой в составе «Ливерпуля». Бывший тренер «красных» Жерар Улье говорил, что «Ливерпуль» был близок к подписанию вундеркинда из «Спортинга» в 2003 году, но вынужден был отказаться от сделки из-за финансовых ограничений.

«Я видел его на турнире в Тулоне. И мы за ним следили. Но у нас был лимит по зарплате. Мы не могли платить ему столько, сколько он хотел. А потом МЮ сыграл со „Спортингом“, и Алексу Фергюсону сказали, чтобы он подписал Роналду. А я согласился не нарушать зарплатного правила, чтобы это не вызвало возмущений в команде», — сказал Улье.

Бразильская легенда в 2006 году играл еще в «Севилье», и именно тогда он попал на карандаш «Ливерпуля». В интервью 2017 года Алвес рассказывал, что почти согласовал условия сделки с «Ливерпулем» в то время:

Соглашение почти было подписано. По какой-то причине в последний момент сделка не состоялась. И я до сих пор не знаю, почему так случилось. Тогда мои интересы представляли другие люди.

А два года спустя бразилец оказался в «Барселоне», он стал одним из ярчайших фланговых защитников в мире.

Летом 2013 года судьба Луиса Суареса была самой обсуждаемой темой на трансферном рынке. «Ливерпулю» необходимо было найти замену такому качественному бомбардиру. И Диего Коста рассматривался как идеальная компенсация. «Красным» удалось тогда уговорить Суареса остаться еще на год, прежде чем он перешел в «Барселону». Но попытки купить Косту «Ливерпуль» не прекратил. В августе было сделано предложение «Атлетико», но сам игрок отказался от варианта с «Ливерпулем». Впрочем, прошло не так много времени, и Коста оказался в Англии, но в «Челси», в составе которого забил 58 мячей в 120 матчах. Среди них и голы «Ливерпулю», как напоминание о том, что он отказался перебираться на «Энфилд».

В «Манчестер Юнайтед» Санчес провел очень сложный отрезок своей карьеры. Но нельзя отрицать тот факт, что в какой-то момент чилиец был одним из ярчайших атакующих игроков в мире. Летом 2014 года «Ливерпуль» отчаянно нуждался в усилении атаки – велся все тот же поиск замены Суаресу. Английские СМИ утверждают, что «красные» сделали Алексису очень выгодное предложение, но чилиец предпочел оказаться в «Арсенале». Там он выглядел гораздо более прилично, чем потом, когда перебрался в МЮ .

«Не заполучить его было горьким разочарованием. Это игрок мирового класса с выдающимися качествами и скоростью работы. Он был бы идеален для нас», — сказал бывший тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс.

Тем же летом у «Ливерпуля» сорвалась сделка с Лоиком Реми. Поговаривают, что из-за не очень убедительных медицинских тестов.

Окунемся в более глубокие архивы. Бывший тренер «Ливерпуля» Рой Эванс хотел подписать Шерингема в 1995 году, когда он выступал за «Тоттенхэм». Эвансу нужен был опыт 29-летнего форварда и его мастерство.

«У меня была возможность пригласить Тедди, но клубная политика в отношении трансферов запрещала покупать футболистов старше 28 лет. А нам нужен был опыт. Нужен был опытный игрок рядом с талантливой молодежью», — сказал Эванс позднее.

Наверняка в «Ливерпуле» пожалели о том, что сделка не состоялась. Ведь потом Шерингем блистал в «Манчестер Юнайтед», принося ему титулы. А играл он до 42 лет.

Грозный аргентинский форвард был еще одним футболистом, которого не сумел перетащить в «Ливерпуль» Рой Эванс. В то время Батистута забивал за «Фиорентину», в итоге решил остаться в Италии, приняв очень сочное предложение от «Ромы». А в «Ливерпуле» признавались, что переговоры с ним шли. Но не увенчались успехом.

Еще один футболист, который стал легендой в составе принципиальных соперников «Ливерпуля». В 2014 году легенда «красных» Джейми Каррагер рассказал, что Рафаэль Бенитес пытался приобрести серба до его перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Бенитес пытался купить Видича в январе 2006 года, но наша неудача стала победой для МЮ . Мне очень хотелось играть с ним вместе. Уверен, что мы стали бы отличными напарниками в обороне», — сказал Каррагер.

Видич в итоге три года был капитаном «Манчестер Юнайтед», выиграл пять чемпионских титулов и стал одним из символов «Красных дьяволов».