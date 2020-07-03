«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1593771812

вчера, 13:23

В 33 туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» примет «Борнмут». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» за счет серии удачных матчей и неудач прямых конкурентов включились в борьбу за место в зоне Лиги Чемпионов.

После убедительной победы над «Брайтоном» в гостях (3:0) « МЮ » сократил отставание от четвертого «Челси» на два очка, но преимущество над шестым «Вулверхэмптоном» только условное.

«Борнмут»

«Вишни» после рестарта АПЛ проиграли три матча подряд, доведя серию неудач до четырех поединков кряду. Существенный недобор очков откинул «Борнмут» в зону вылета с 27 очками.

Подопечные Эдди Хау в трех последних матчах отметились только одним забитым голом, пропустив при этом семь раз. Неудачными для команды оказались поединки с «Ньюкаслом» (1:4), «Вулверхэмптоном» (0:1) и «Кристал Пэлас» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.171

Ничья – 7.530

Победит «Борнмут» — 18.260

Статистика

« МЮ » выиграл 3 последних домашних матча и не пропускал голов.

» выиграл 3 последних домашних матча и не пропускал голов. «Борнмут» проиграл 5 предыдущих гостевых поединков в АПЛ .

. В матче первого круга «Борнмут» обыграл « МЮ дома (1:0).

Прогноз

В игре „Красных дьяволов“ появилась осмысленность и уверенность. За счет этого команда Сульшера приблизилась к ТОП-4 и теперь будет попытается развить этот успех.

Положение „Борнмута“ выглядит обреченным. „Вишни“ не могут стабилизировать игру в обороне, которая трещит по швам из матча в матч. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(-1,5) можно разместить с коэффициентом 1.588.