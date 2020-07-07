«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 35 туре чемпионата Испании состоится каталонское дерби, в котором сыграют «Барселона» и «Эспаньол». Представляем прогноз и ставки от БК Pinnacle на этот матч.
«Барселона»
Команда Кике Сетьена отстала от «Реала» уже на четыре очка, а руководство клуба, похоже, сменит тренера на Хави по окончанию сезона.
После двух ничейных матчей кряду, «Барселона» сумела взять архи-важную победу над «Вильярреалом», разгромив соперника в гостях со счетом 4:1. Теперь «Сине-гранатовым» остается надеется, что прямой конкурент в борьбе за золото оступиться и потеряет очки.
«Эспаньол»
Второй каталонский клуб с огромной долей вероятности начнет следующий сезон в Сегунде. «Эспаньол» проиграл пять матчей подряд, в которых он отметился только двумя забитыми голами.
В последнем матче команда на своем поле уступила прямому конкуренту в лице «Леганеса» (0:1), тем самым окончательно поставив крест на собственных шансах спастись от вылета.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» — 1.146
- Ничья – 8.310
- Победит «Эспаньол» — 21.040
Статистика
- «Барселона» выиграла 8 из 10 последних домашних матча.
- «Эспаньол» проиграл 4 из 5 предыдущих гостевых поединка.
- В первом круге Ла Лиги соперники разделили очки – ничья 2:2.
Прогноз
В дерби Каталонии «Эспаньол» всегда играет с максимальной самоотдачей, чтобы поставить подножку старшей сестре. Но сейчас «Попугаи» явно не в том состоянии, чтобы оказать достойное сопротивление мотивированной «Барселоне».
Учитывая мощь атаки хозяев и проблемы в защите у гостей, стоит ожидать уверенной победы команды Кике Сетьена. В БК Pinnacle ставку на Ф1(-2) можно разместить с коэффициентом 1.775.