«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 07:42

В 35 туре чемпионата Испании состоится каталонское дерби, в котором сыграют «Барселона» и «Эспаньол». Представляем прогноз и ставки от БК Pinnacle на этот матч.

«Барселона»

Команда Кике Сетьена отстала от «Реала» уже на четыре очка, а руководство клуба, похоже, сменит тренера на Хави по окончанию сезона.

После двух ничейных матчей кряду, «Барселона» сумела взять архи-важную победу над «Вильярреалом», разгромив соперника в гостях со счетом 4:1. Теперь «Сине-гранатовым» остается надеется, что прямой конкурент в борьбе за золото оступиться и потеряет очки.

«Эспаньол»

Второй каталонский клуб с огромной долей вероятности начнет следующий сезон в Сегунде. «Эспаньол» проиграл пять матчей подряд, в которых он отметился только двумя забитыми голами.

В последнем матче команда на своем поле уступила прямому конкуренту в лице «Леганеса» (0:1), тем самым окончательно поставив крест на собственных шансах спастись от вылета.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» — 1.146

Ничья – 8.310

Победит «Эспаньол» — 21.040

Статистика

«Барселона» выиграла 8 из 10 последних домашних матча.

«Эспаньол» проиграл 4 из 5 предыдущих гостевых поединка.

В первом круге Ла Лиги соперники разделили очки – ничья 2:2.

Прогноз

В дерби Каталонии «Эспаньол» всегда играет с максимальной самоотдачей, чтобы поставить подножку старшей сестре. Но сейчас «Попугаи» явно не в том состоянии, чтобы оказать достойное сопротивление мотивированной «Барселоне».

Учитывая мощь атаки хозяев и проблемы в защите у гостей, стоит ожидать уверенной победы команды Кике Сетьена. В БК Pinnacle ставку на Ф1(-2) можно разместить с коэффициентом 1.775.