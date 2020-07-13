«Челси» — «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:23

В 36-м туре АПЛ «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» примет «Норвич». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Челси»

«Аристократы» в прошлом туре разгромно уступили в гостях «Шеффилду» (0:3), чем существенно усложнили себе задачу сохранить место в зоне Лиги Чемпионов. Сейчас команда Фрэнка Лэмпарда идет на третьем месте, но у пятого « МЮ » на игру меньше.

Всего лондонский клуб в текущей кампании одержал 18 побед, половина из которых, были домашними. При шести ничейных поединках, «Челси» потерпел 11 поражений.

«Норвич»

«Канарейки» уже официально возвращаются в Чемпионшип. После возвращения в элиту английского футбола «Норвич» не смог стать крепышом, который бы имел шансы на сохранение прописки.

Серия из поражений гостей насчитывает уже семь матчей. Всего в этом сезоне «Норвич» одержал пять побед, шесть раз сыграл вничью и проиграл 24 поединка. В последнем матче команда с разгромным счетом проиграла дома «Вест Хэму» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» — 1.139

Ничья – 8.870

Победит «Норвич» — 20.060

Статистика

«Челси» выиграл 7 из 9 последних домашних матча у «Норвича».

«Норвич» проиграл 4 предыдущих выездных матча в АПЛ , забив всего один гол.

, забив всего один гол. В активе «Челси» домашняя серия из пяти побед подряд с одним пропущенным голом.

Прогноз

Очевидно, что отсутствие должной мотивации у «Канареек» должно сыграть на руку команде Фрэнка Лэмпарда. Права на ошибку у «Челси» в этой встрече нет, ввиду плотности борьбы за место в ТОП-4.

Особых кадровых проблем у хозяев накануне встречи нет. Поэтому, следует ожидать уверенной победы фаворита, который результативно играет дома в атаке. В БК Pinnacle ставку на Ф1(-2) можно разместить с коэффициентом 1.671.