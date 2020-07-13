Майкл Эссьен — Что с ним стало? От Челси до Индонезии и Азербайджана

Майкл Эссьен за 8 лет в «Челси» стал любимцем публики и быстро завоевал звание одного из лучших опорников в мире. Однако, травмы помешали ему раскрыть свой потенциал в полной мере. После «Челси» Эссьен пропал с радаров ведущих европейских лиг. Сегодня я расскажу о том, как дальше сложилась карьера африканца. Вы узнаете за что греческие болельщики и СМИ не взлюбили некогда лучшего опорника мира? Как бывший игрок «Челси» едва не угодил на пять лет за решетку в Индонезии. И зачем после полутора сезонов без официальных игр Эссьен решил перебраться в Азербайджан.