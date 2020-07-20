Футбольные формы 2020/2021 | Реал, Арсенал, Бавария, МЮ, Тоттенхэм, Ливерпуль

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сегодня, 07:12

Футбольный сезон 2020/2021 в Европе стартует уже в сентябре. Презентация новых игровых комплектов футбольных клубов является одним из самых увлекательных событий любого межсезонья. Несмотря на то, что текущие чемпионаты еще не завершились, большинство команд уже представило футбольную форму на следующий сезон. В условиях ограниченных финансов после пандемии коронавируса удачная форма – это хороший способ заработать дополнительные деньги на продажах новых маек. Мы собрали для Вас самые крутые игровые комплекты 20 топовых европейских команд в одном видеоматериале.