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Футбольные формы 2020/2021 | Реал, Арсенал, Бавария, МЮ, Тоттенхэм, Ливерпуль

сегодня, 07:12

Футбольный сезон 2020/2021 в Европе стартует уже в сентябре. Презентация новых игровых комплектов футбольных клубов является одним из самых увлекательных событий любого межсезонья. Несмотря на то, что текущие чемпионаты еще не завершились, большинство команд уже представило футбольную форму на следующий сезон. В условиях ограниченных финансов после пандемии коронавируса удачная форма – это хороший способ заработать дополнительные деньги на продажах новых маек. Мы собрали для Вас самые крутые игровые комплекты 20 топовых европейских команд в одном видеоматериале.

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Футбольная Арена
Футбольная Арена ответ Bom Bom (раскрыть)
сегодня в 12:48
Согласен, тренер сейчас для Барсы, пожалуй, даже важнее, чем усиление основы.
Bom Bom
Bom Bom ответ Футбольная Арена (раскрыть)
сегодня в 12:46
Барса может добиваться успеха, несмотря на обстоятельства. Вспомнить хотя бы сезон 14/15, когда первая половина была такой себе и со скандалами, а по весне команда сметала всех на пути и взяла требл. Правда нужен тренер со смелыми идеями, которого примет коллектив.
Футбольная Арена
Футбольная Арена ответ Bom Bom (раскрыть)
сегодня в 12:43
Другой вопрос, что у Барселоны сейчас непонятки с составом и в следующем сезоне на что-то серьезно претендовать будет сложно.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:10
Домашняя форма Барсы отсылает к сезону 10/11, когда уверенно взяли чемпионат и ЛЧ. Очень приятно смотрится. Как и форма Баварии с Арсеналом. У Юве только альтернативный вариант какой-то не особо приятный, 2 основных весьма и весьма!
Альфи
Альфи
сегодня в 10:10
У моей РОМЫ классная форма и у всех команд черный вариант беспроигрышный...
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