«Шахтер» Донецк – «Базель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В четвертьфинале Лиги Европы сыграют «Шахтер» и «Базель». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который состоится 11-го августа в Гельзенкирхене.
«Шахтер» Донецк
Украинский клуб на стадии 1/8 финала уверено прошел «Вольфсбург». После победы в Германии (2:1), команда Луиша Каштру разгромила «Волков» в Украине, забив три гола на последних минутах встречи (3:0).
Отметим, что в шести последних матчах во всех турнирах «Шахтера» забивал минимум два гола. В двух последних поединках «Горняки» сохраняли свои ворота «сухими».
«Базель»
Швейцарская команда прошла в четвертьфинал Лиги Европы за счет двух побед над «Айнтрахтом». Во Франкфурте «Базель» разбил соперника 3:0, а дома переиграл его с минимальным счетом (1:0).
В Лиге Европы «Базель» выиграл четыре предыдущих матча. В этих поединках команда без пропущенных голов обыгрывала своих соперников.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шахтер» — 1.862
- Ничья – 3.840
- «Базель» — 4.040
Статистика
- В 6 последних матчах «Шахтера» в ЛЕ забивалось минимум 3 гола.
- «Шахтер» не проигрывал в 6 последних матчах против «Базеля».
- «Шахтер» забивал минимум 2 гола в 4 предыдущих матчах турнира.
Прогноз
Фаворитом этой пары идет украинский клуб. В пользу «Шахтера» говорит и статистика личных встреч, и общая игровая и физическая форма.
«Базель» в Лиге Европы играл не с самыми сильными соперниками. Поэтому, швейцарскому коллективу будет сложно противостоять слаженной атаке «Горняков». Предлагаем ставку на П1 за 1.862 в БК Pinnacle.