«Шахтер» Донецк – «Базель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1597037349

вчера, 08:29

В четвертьфинале Лиги Европы сыграют «Шахтер» и «Базель». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который состоится 11-го августа в Гельзенкирхене.

«Шахтер» Донецк

Украинский клуб на стадии 1/8 финала уверено прошел «Вольфсбург». После победы в Германии (2:1), команда Луиша Каштру разгромила «Волков» в Украине, забив три гола на последних минутах встречи (3:0).

Отметим, что в шести последних матчах во всех турнирах «Шахтера» забивал минимум два гола. В двух последних поединках «Горняки» сохраняли свои ворота «сухими».

«Базель»

Швейцарская команда прошла в четвертьфинал Лиги Европы за счет двух побед над «Айнтрахтом». Во Франкфурте «Базель» разбил соперника 3:0, а дома переиграл его с минимальным счетом (1:0).

В Лиге Европы «Базель» выиграл четыре предыдущих матча. В этих поединках команда без пропущенных голов обыгрывала своих соперников.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» — 1.862

Ничья – 3.840

«Базель» — 4.040

Статистика

В 6 последних матчах «Шахтера» в ЛЕ забивалось минимум 3 гола.

забивалось минимум 3 гола. «Шахтер» не проигрывал в 6 последних матчах против «Базеля».

«Шахтер» забивал минимум 2 гола в 4 предыдущих матчах турнира.

Прогноз

Фаворитом этой пары идет украинский клуб. В пользу «Шахтера» говорит и статистика личных встреч, и общая игровая и физическая форма.

«Базель» в Лиге Европы играл не с самыми сильными соперниками. Поэтому, швейцарскому коллективу будет сложно противостоять слаженной атаке «Горняков». Предлагаем ставку на П1 за 1.862 в БК Pinnacle.