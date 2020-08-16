Игроки не виновники, а жертвы!

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16 августа 2020, 01:59

Матч получился резонансным, футбольные фанаты запомнят его навсегда. Исход противостояния легко прогнозировался уже после жеребьёвки, удивляет лишь разница в счёте и разрыв по игре. Разберёмся во всём подробней. Рассмотрим ситуацию с разных сторон: от лица игроков, тренеров, руководителей, заочно поспорим с фанатами клуба, и перескажем цепочку предшествующих событий.

Посетители элитного ресторана с пятью звездами заказали закуски, горячее, десерт и напитки. Но эти посетители пока ещё не знают, что у ресторана новый шеф-повар, который пришёл из другого ресторана всего лишь с одной звездой. Этому шеф-повару было неугодно следовать прежнему меню, расстановке подчинённых и прочих аспектов. Новый шеф-повар принял ряд решений. Фирменную местную кухню он заменил азиатской, но в новой рекламе ресторана утверждали, что кухня прежняя. Общее число подчинённых осталось примерно тем же, но начинающего кондитера он поставил на закуски, поваров мясного и рыбного цеха поменял ролями, дал указание уборщице работать в баре над приготовлением горячих напитков, повар с цеха заготовок стал кондитером. А новых азиатских работников для азиатской кухни, он отправил на мангал, который расположен в открытом месте. Посетители были в восторге от их старания и самоотдачи, не смотря на то, что блюда на мангале почти всегда были сухие и пережаренные.

«Только Я несу за всё ответственность» — утверждает новый шеф-повар. «Я принял такое решение» — добавил он.

Посетители были в шоке. Они обвиняли во всем рядовых поваров и официантов. В низком качестве блюд, задержке заказов, все обвинения писали в жалобные книги и требовали наказать поваров и официантов. Они писали, что повара уже старые и не способны выполнять свои прежние обязанности, что нужные новые, молодые повара. Говорили, что у официантов нет характера, они недостаточно стараются, чтобы вовремя доставлять блюда к столу. Некоторое число посетителей с удивлением утверждали, что на самом деле проблему создал новый шеф-повар, но большинство их не поддерживало, призывало дать ему больше времени, и верить в него.

Тем временем финансовое состояние и репутация ресторана стремительно падали. Руководители и владельцы ресторана утверждали, что у посетителей завышенные ожидания после прежнего шеф-повара, что они полностью доверяют нынешнему, а новые повара – лучшие работники месяца ресторанов быстрого питания за тройную зарплату помогут новому шеф-повару реализовать свои идеи.

В этой истории трудно описать роль Лионеля Месси, наверное, он должен быть крутым су-шефом, который кроме уборщиков помогал всем, и готовил одновременно вместо всех: разрезал, приправлял, перемешивал, пробовал, переворачивал и т.д., в то время, как назначенные повара только подавали ему приборы и инструменты для готовки, восхищённо наблюдая за ним.

Но посетители почему-то считали, что именно крутой су-шеф мешает новому шеф-повару показать лучшие результаты работы ресторана. И что тот даже повелевает ему.

Никто среди тех, кто работал с Месси, не говорил прямо, что он принимает ключевые решения в клубе или сборной, что он определяет состав и тактику, трансверную политику. Но люди впитывают всё из любых сомнительных источников, и с уровня предположений выводят всё на уровень истины.

А Месси расплачивается за то, что лучше всех обращается с мячом вот этими фактически ничем не подкреплёнными разговорами. Главные звёзды и многолетние ветераны клуба всегда имеют влияние до определенной степени, но именно Месси в неком сказочном народе является «маленьким диктатором».

Если посмотреть на тренерскую работу, то возникает вопрос, а причем тут Месси?

В течение всего периода работы Эрнесто Вальверде «приносил в жертву игроков». Арда Туран стал первым, кому Вальверде положил начало уничтожения его карьеры. За полгода совместной работы ни одной минуты в официальных матчах. Причин такого решение не объяснил никто. Очевидно, что спортивный принцип в отношении к турку напрочь отсутствовал. В то время как Жерар Деулофеу, Мунир Эль Хаддади, Андре Гомеш, при очевидно низком качестве выступлений имели много игрового времени для своего уровня. Денис Суарес так же не имел стабильных возможностей проявлять себя, от чего качество его игры было соответственно неоднозначным.

По-своему тяжело пришлось двум людям изначально разного амплуа. Чехарда между Серхи Роберто и Нелсоном Семеду привела к стагнации, а то и деградации обоих игроков.

Паулиньо, который для своего функционала и роли имел чрезмерно много игрового времени, что в решающих матчах сезона, очевидно, было лишним. Аналогичный, и ещё более «приторный» путь повторил Видаль, позицию которому так и не придумали, но он всё ровно выходил и играл, что называется, «где-нибудь». Вот они и есть «пара старательных азиатов у мангала».

Переход на схему 4-4-2, победы на классе с аутсайдерами, игра без мяча с более высококлассными соперниками привели к утрате силы и значения линии полузащиты. Та линия, которая всегда была ключом к самым большим успехам «Барселоны». Что в последствии привело к деградации одного из лучших опорников мира в лице Серхио Бускетса, доселе стабильно сильного «бокс-ту-бокс» Ивана Ракитича. С деградацией полузащиты идёт деградация обороны, первые шишки в которой получает Жерар Пике, и соответственно в атаке с ключевой ролью Луиса Суареса. Эти два человека – зеркало полузащиты. Когда полузащита стабильна и налажена, то мы видим лучшие версии Жерара Пике и Луиса Суареса. Когда команда действует несвойственной схеме, где роль полузащиты второстепенна, и вместо системной командной игры всё сводится к индивидуальному мастерству, они превращаются в так называемых «неприкасаемых друзей Месси», которые находятся на поле, и вообще в клубе только якобы по указке аргентинца.

В то время, как задача команды заключается в том, чтобы сыграть в обороне, и доставить мяч Месси,, а лидер атаки практически в одиночку должен организовать или (и) завершать атаки.

Ключевой вывод в том, что самые важные матчи сезона таким образом невозможно выиграть. При таком подходе «Барселона» не является командой с отработанной коллективной системой игры. «Рома», «Ливерпуль», «Бавария» таковыми являлись. Никто не выше коллектива и команды, даже Месси.

Вопрос: в чем вина Месси, Суареса, Пике, Бускетса, Ракитича, если они играют не в то, во что должна играть «Барселона», и если они вынуждены играть не так, как умеют? В то время как почти все остальные партнёры по команде по цепочке событий теряют свои лучшие качества.

Следующий вопрос состоит в проблеме управления клубом. С тренером, в принципе, всё понятно, он такой, какой есть. Но люди, работающие на таком уровне, совершают просчёты при назначении таких людей, а самое главное, сохраняют их на должности, в ситуации, когда дело идёт по наклонной.

Трансферная политика так же изумляет в превратном смысле слова. Нет смысла лишний раз упоминать про суммы за переплаченных игроков, а вот причины их приобретения стоит разобрать.

Коутиньо, по словам, управляющих лиц, был приобретён как человек, призванный занять место Андреса Иньесты. Хочется промолчать.

В разные моменты большую часть времени за «Ливерпуль» проводил на левом фланге атаки, либо на позиции атакующего полузащитника. Оба варианта, в целом включены в его функционал. Дополнительно в этот функционал входит способность сыграть в тройке полузащиты, условно, как раз на позиции Иньесты. Но словно «дополнительно» здесь ключевое, и его следует подчеркнуть. Он действовал на этой позиции в течении определенных отрезков и фаз игры, либо полностью в отдельно взятых матчах под конкретного соперника. И это не значит, что он проводил на этой позиции основную часть своей карьеры.

А во-вторых уровень требований. Он отличается между «Ливерпулем» периода Коутиньо, и «Барселоной» последних десятилетий. В своих проявлениях он был ярким звездным игроком АПЛ , но никогда не являлся величиной суперзвездного масштаба, как Кевин Де Брёйне. И никогда не обладал выдающими оборонительными навыками даже в роли дополнительного звена, ни на уровне требований «Ливерпуля», ни на уровне требований «Барселоны».

Соответственно, согласно разуму и логике, его невозможно было рассматривать на позицию Иньесты, в качестве причины для трансфера.

Однако большую часть отрезка каталонского периода он провёл на позиции левого форварда или левого полузащитника в зависимости от схемы.

Но вновь обращаясь к разнице требований между клубами, вариант с рассмотрением его, как игрока левого края так же вызывал вопросы. Ответы на эти вопросы могли дать выступления Коутиньо в составе национальной сборной. В сборной Бразилии левый фланг атаки безраздельно принадлежит Неймару. Коутиньо приходилось ютиться справа в атаке, либо в полузащите, либо, вообще, на скамейке. Но бывали длительные периоды, когда у Неймара были те или иные проблемы, из-за которых он не мог появляться в составе команды. Такие моменты были лучшим шансом для Коутиньо. Однако колоссальная разница при влиянии на атаку и всю команду была очевидна не в пользу Фелиппе. Ему так и не удавалось полноценно восполнить потерю Неймара.

Вывод: в «Барселоне» позиция левого форварда не могла позволить ему выступать стабильно на высшем уровне. А самая комфортная для него роль – роль десятки, которая уже занята небезызвестным «крутым су-шефом». Можно сделать оговорку, что вывод про позицию левого форварда в большей степени сделан, что называется, «задним умом», но рассматривать его на позицию Иньесты, было нелепо с самого начала.

С учётом того, что Усмана Дембеле уже приобрели, а на момент трансфера Коутиньо француз уже был близок к возвращению в состав, недоумевая, в голове возникает вопрос: зачем? Вопрос не на уровне фанатского сознания, а на уровне руководителя одного из самых масштабных футбольных клубов мира.

В целом, аналогичная ситуация с Антуанном Гризманном — «десяткой» (по позиции) и главной звездой «Атлетико» и сборной Франции. Команд, с противоположным «Барселоне» стилем игры. Фанаты витали в мечтах, и считали, что он призван вытеснить ведущую «девятку» последних лет Луиса Суареса.

Страшно представить, что в руководстве такого уровня аналитика почти на уровне фанатской. Почти, потому что, они пошли ещё дальше, и отдав Коутиньо «Баварии» Вальверде начал использовать Гризманна на том же левом фланге атаки. Напрочь игнорируя тот факт, что он левша, без дриблинга, без выдающейся скорости, то есть без всего того, что должно быть у игрока на данной позиции. Сильные стороны которого – поиск свободных зон для атаки соперника и игра на оборону. Игру на оборону он продемонстрировал сполна, а вот нахождение позиций для атаки, будучи запертым на фланге он физически не был способен, Тем более в чуждой ему затяжной позиционной игре. Такое количество знаков «против» трудно сосчитать. Добавляя сюда же разницу в уровне требований между прежним и нынешним клубом.

Кике Сетьен доверил ему место центрфорварда во время отсутствия Луиса Суареса, но на позиции уругвайца качество его игры в атаке было столь же удручающим.

На предыдущее «зачем», накладывается сверху ещё одно, и звучит оно ещё более громко и эмоционально. Спортивной логики в этих трансферах нет.

Логика есть в приобретении Видаля и Паулиньо, но она совершенно отсутствует в методах использования этих игроков. В свете последних событий, возникает вопрос: чем Видаль заслуживает столько доверия, на фоне остальных игроков центра? Вопрос, на который, скорее всего, нет ответа. При этом, и в центре он толком не действует, а имитирует давление на оборону своим фактическим присутствием на территории соперника, вместо того, чтобы врываться туда из глубины в правильное время. Что так же не негативно влияет на процесс создания и развития линии полузащиты, способной справляться с соперниками любого уровня.

Были у руководства и успешные трансферы, такие как Клеман Лангле, Артур Мело. Оба сразу удачно влились в состав, и были неотъемлемой частью лучшего отрезка клуба в период с осени 2018 по февраль 2019 года.

Тот период, когда, казалось, что Вальверде понял «Барселону» и поставил ей ту игру, которая могла принести ей успех больших масштабов. Лангле прогрессировал и был надёжен в обороне, а Артур стал тем звеном, благодаря которому команда всегда владела мячом, создавала свободные зоны, пользовалась ими, тем самым партнёры проявляли свои лучшие качества. В общем, за исключением чехарды между Роберто и Семеду командная игра была выстроена, коллективная система функционировала исправно, почти все элементы пазла сложились. Команда доминировала, контролировала игру, и уверенно обыгрывала соперников любого уровня, как с участием Месси, так и без него.

Однако после непродолжительной травмы бразильца Вальверде вернул команду в режим предыдущего сезона, со всеми теми же проблемами. Возвращение Артура в строй не убедило Вальверде вернуться к схеме 4-3-3, и посадить Видаля на скамейку в решающих матчах. Потенциально легендарный сезон команды был омрачён, и с тех пор команда не возвращалась в устойчивое положение по сей день.

Поэтому исключён вывод о том, что в команде всё было прекрасно за исключением одного-двух матчей. Матчи с «Ромой» и «Ливерпулем» не исключение, а прямая закономерность.

А уже в разгар нынешнего сезона лучший трансфер последних лет в лице Артура Мело превратился в худший, ввиду сделки с «Ювентуом». Немало недоумения вызывает продажа Карлеса Переса в «Рому», который для первого сезона в главной команде действовал интересно, и перспективно, уж точно не портил картины.

Важного, системообразующего игрока, игрока клуб просто выкинул. Перспективного воспитанника, который на фоне травм мог быть эффективным вспомогательным звеном сослан в Рим.

Артур, конечно, был несколько спорной фигурой ввиду его поведения за пределами поля, и долгим набором оптимальной формы в составе команды. Но очевидно что, тот отрезок с осени 2018 по февраль 2019 года необходимо было, если не сохранить, то, по крайней мере, возобновить уж точно. Его лучшие качества нужно было поддерживать, с прицелом на развитие, работой над физической формой и поведением вне поля. И он мог бы служить ключом к большим успехам на долгие годы. У него были спады в игре, но в нынешней команде спадов по большей степени избежал только Месси. Продажа — слишком радикальное решение, он заслуживал хотя бы оставаться в ростере и бороться за место в составе. Свою незаменимость он по большей части доказал, состояние команды отражает его стабильное присутствие на поле, и его нехватка была очевидна при длительном отсутствии. Проблема в его надёжности, в плане его физического состояния и склонности к прогрессу. Полная непригодность, которую ему приписывают, не подкреплена ничем, и статистические показали тут не аргумент, потому, что его влияние гораздо глубже поверхностной статистики.

В итоге теперь в команде будет 30-летний босниец, который в прошлом был высококлассным атакующим полузащитником, которого уместно будет сравнить в Коутиньо ливерпульского периода. А теперь он «реджиста» — креативный разыгрывающий из глубины при инициировании атак, и по совместительству невосполнимая дыра при работе на оборону, так как в современном футболе позицию «реджисты» занимает профильный опорный полузащитник. В этом состоит «болезнь» современного итальянского футбола, но для «Барселоны» важно, что Пьянич в этих условиях не имел широких возможностей для развития. В определенной степени он впишется в команду, будет полезен, проведёт яркие матчи, но лишь до тех пор, пока не настанет время ключевых, решающих матчей сезона, где запаса уровня мастерства ему не будет хватать против команды с более отлаженной системой игры. Это мы уже проходили с Видалем и Гризманном, например. Чуть ранее с Фабрегасом.

Итоговый вопрос: как с этим всем связаны Месси, Суарес, Бускетс и Пике?

Кике Сетьен получил в руки команду, которая имела проблемы, но внутри же неё лежали пути решения этих проблем. На каждых позициях собраны одни из лучших футболистов мира. Вальверде не смог их правильно расставить, и заставить играть в присущем стиле. Кике Сетьену не удалось то же самое, но по-своему. Следуя его репутации, казалось, наличие таких игроков, как Бускетс, Де Йонг, Артур, Рикки Пуч будут настоящей находкой для него, и он будет способен найти правильный путь. Но до чего же удивительно, что лучшим тренером для Артура был Вальверде, а с Сетьеном они не сошлись с первых матчей. Ведь именно Сетьен проповедник доминирования, контроля и прессинга. Но для доминирования и контроля он использовал Артуро Видаля с искренним расчётом на успех. А тот не в своей команде, не в своей игре, когда дело доходит до ключевых матчей, а порой и более проходных.

Проблема настолько проела плешь, что в матчах, которые раньше, считались проходными, теперь стали одинаково сложными наравне с ключевыми. И таким образом ключевыми стали все. И почти все ключевые игры, особенно после рестарта сезона были провалены по игре.

Рестарт, до которого было время посмотреть старые матчи своей новой команды, проанализировать лучшие качества своих футболистов, их недостатки, свести всё к оптимальной схеме и тактической модели. Но вместо этого тренерский штаб Сетьена из раза в раз совершал все те же базовые ошибки, которые включали:

- отсутствие полузащиты (к Бускетсу так и не добавились два техничных сильных игрока, способных контролировать мяч, пространство и соперника, а так же отцепление от состава игрока из числа ключевых для этой роли);

- неправильный выбор позиций и ролей для игроков (Видаль на флангах полузащиты, и флангах атаки; Видаль стабильно прибывающих в зоне атаки, образуя дыру в полузащите своей команды; Ракитич на позиции опорного полузащитника);

- перекос в сторону правого фланга, где играет Месси, неспособность команды воспользоваться всей шириной поля;

- проблемы при выходе из обороны (пассивное коллективное движение, чрезмерный расчёт на игру Тер Штегена ногами).

Как следствие отсутствие команды, вместо этого наличие разрозненного набора футболистов. Из плюсов только то, что команда мало пропускала, но это достигнуто за счёт большого числа обороняющихся, при отсутствии баланса в игре.

Надо прояснить, что неуместно было бы от Кике Сетьена сразу же требовать побед в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, но правда в том, что перед ним не стояла более сложная задача, чем перед Зиданом в 2016 году или Фликом в этом сезоне. А с одним конкретным преимуществом он их обоих превосходил. Какие-то перспективы на будущее он обязан был показать. Обязан был показать, что не проиграет самому себе, что не переиграет самого себя. Однако это именно то, что он делал в каждом матче.

Даже если бы против «Баварии» вышел более грамотный состав, то поражение всё ровно было бы неизбежно из-за систематического контраста в игре команд. «Барселоне» за время до встречи с «Баварией» необходимо было наигрывать оптимальную модель игры, учитывать и устранять ошибки. Вместо этого, над клубом нависла атмосфера громадного гонора. Причём гонор направленный внутрь. Пресса и болельщики всегда высказывали недовольство. Некоторые были правы, некоторые неправы, но так или иначе поводов для недовольства было предостаточно. Вместо работы над собой и проблемами команды, члены команды заочно спорили публикой.

Сетьен перед игрой с «Баварией» заявил, что команда до сих пор хорошо контролировала мяч, справлялась с прессингом соперника, и есть понимание того, как обыграть соперника. Прозвучало весьма нелепо, ведь вместо команды был класс игроков в большей степени, владение мячом не имело мысли как его использовать, а защита от прессинга в матче с «Наполи» заключалась в том, чтобы отдать мяч, обороняться большим числом и рассчитывать на контратаки, то есть возвращение к традициям игры Вальверде.

Но бывший президент клуба Жоан Гаспар превзошёл всех. При попытке насмешки над соперником, он заявил, что нынешнюю «Баварию» в будущем не вспомнят. Иронично, ведь теперь и нынешнюю «Баварию» и нынешнюю «Барселону» теперь запомнят завсегда и все времена. Печально для великого клуба, лицом которого являются такие люди. Особенно вспоминая его опыт правления.

Вдобавок ко всему хочется съязвить за креативность экипировки на сезон. Она не выглядит победоносной, в ней нет чемпионских нот. Она с первого взгляда выглядела так, чтобы в ней проиграть все трофеи и вылететь в плей-офф Лиги Чемпионов. Это конечно уже очень субъективная и необязательная сторона рассуждения, но, впрочем, тоже имеет место быть. Суть в том, что она олицетворяет пренебрежение традициям клуба, ради оригинальности, ради количества продаж. То же самое произошло и в отношении управления клубом. То же самое произошло и в использовании своих ресурсов футбольном поле.

Традиции – это не просто знак аутентичности ради маркетинговых целей. Это путь, который прокладывали предшественники, по которому должны идти следующие поколения, для того, чтобы быть успешными, добиваться высших результатов. То, что вкладывают в футболистов с самых ранних лет, на чём они учатся играть в футбол. Люди внутри клуба своими традициями пренебрегли, и привели клуб туда, где он находится сейчас.

Итоговый вопрос: вот в этом всём, в чем вина Месси, Суареса, Бускетса и Пике?

«Бавария» обратный пример возращения к своим традициям. После неудачных экспериментов с иностранными специалистами, которые не ведают о традициях «Баварии», о её фирменном немецком стиле. Особенный контраст после Юппа Ханкесса приход Хосепа Гвардиолы, который в некотором роде стал для клуба своим Эрнесто Вальверде. Хотя Йохан Кройф говорил, что тренер, который приходит в новый клуб, должен следовать его традициям. Гвардиола следовал своим традициям в клубе, где есть свои. Но это должно были учитывать руководители клуба. «Масчествер Сити» — клуб без традиций, где Гвардиола имеет возможность заложить свои.

Ещё недавно все списывали со счетов Томаса Мюллера, будущее Тьяго Алькантары, Леона Грецки, Жерома Боатенга, Давида Алабы было туманным, а слова Левандового о мечтах получить «Золотой Мяч» невозможно было воспринимать без усмешки. Однако пришёл человек знающий традиции клуба, знающий немецкий стиль. Свой человек. В этом стиле росли и учились играть в футбол почти все игроки состава «Баварии». Он дал им возможность делать то, что они имеют лучше всего, и заставил их делать вместе, одной командой. А теперь уже лучшей в мире командой. Такие команды если и проигрывают, то только самим себе, такое тоже бывает. Но сейчас у клуба новый расцвет, игроки вновь на пике. Это прекрасный пример и ориентир перебитому оппоненту, как следует работать на всех уровнях в рамках своих традиций.

В этой ситуация сочувствие вызывает ситуация Лионеля Месси, который олицетворяет себой самое большое преимущество в мировом футболе, которое может дать один отдельно взятый человек. Но это преимущество растрачивается напрасно. Из-за расточительства неправильных людей, находящихся в неправильном месте, яркая, красивая сказка превращается грустную, но поучительную повесть.

Один человек не способен победить оппонента, который является сильнее его команды. Это то, что приходится делать Месси в течении последних лет. Перекидывая на иной смысл, стоит так же сказать, последних лет своей карьеры. Эта фаза уже наступает, и встречает он её при столь неприятных обстоятельствах. К слову, с той же проблемой теперь столкнулся Криштьяну Роналду, покинув команду с лучшей полузащитой и лучшим тренером, и перейдя в «Ювентус» — клуб, где в настоящее время проповедуют аналогичные проблемы, которые есть в «Барселоне». Но люди всё ровно не устанут возвышать, а затем растаптывать одного отдельно взятого человека, хотя смотрят и рассуждают о командном виде спорта.

Как быть теперь «Барселоне»? В данной ситуации велик риск на эмоциях перестараться. Несомненно, структурные подразделения клуба нуждаются в тотальной чистке и перестройке. В отношении игроков нужно действовать аккуратно, и более точечно. Половину состава или весь состав выгонять не нужно. Возможно, следует изменить роли некоторых игроков из костяка команды. Таких, как Пике, Суарес, возможно, Бускетс.

Приобретение нового центрфорварда в данной ситуации может быть неоправданным, поскольку подходящих и доступных форвардов сейчас практически нигде нет. Есть смысл вернуться к схеме с «ложной девяткой» в исполнении Месси, и использовать фланговых нападающих. В случае необходимости Суарес может вернуться к своим обязанностям.

В полузащите есть несколько вариантов. Скорее всего Бускетс и Де Йонг останутся основными, а вот кто будет третьим вопрос открытый. Наибольшие шансы, наверное, у новичка Пьянича. Рикии Пуч тоже будет претендовать на основной состав, и должен сделать всё, чтобы пробиться. Педри в предстоящем сезоне будет рано выходить на первые роли, а Серхи Роберто тоже должен побороться за шанс провести полноценный сезон на родной позиции. Играть есть кем, но варианты с игроками вроде Видаля и Паулиньо теперь нужно исключить. Они годятся только в качестве дополнительной опции.

Среди игроков обороны ничьи позиции не являются надёжными и безнадёжными. Но очевидно, что приобретения в эту зону следует совершить.

Подытоживая, напрашивается фраза, конкретно описывающая эту команду: рыба гниёт с головы. Результаты футболистов – результаты системы правления прогнившего и безграмотного руководства. Игроки лишь «повара и официанты», и выполняли на поле все те нелепости, к которым их принуждали люди руководившие ими. Они первые пострадавшие, и же они отражение работы людей, которые не справились со своими задачами. Ответственность несут все, но у всех своя степень вины. Принципиальное угнетение лидеров клуба, в частности его капитана лишено осмысленности, разумной логики, идет только на эмоциях. Такие эмоции далеки от истины. Поэтому, игроки – жертвы, а не первые виновники.