«Арсенал» Тула – «Химки»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:55

В пятом туре чемпионата России в Туле сыграют «Арсенал» и «Химки». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок, который состоится 25.08.2020.

«Арсенал» Тула

Клуб из Тулы только в четвертом туре смог взять первую победу в сезоне. «Арсенал» успешно провел домашний матч против «Динамо», победив со счетом 2:0.

Перед этим «Канониры» проиграли «Краснодару» (0:2) и «Уфе» (2:3), а также разделили очки с «Ахмат» (0:0). Добавим, что в четырех из пяти последних матчах «Арсенала» забивалось не больше двух голов.

«Химки»

Гости этой встречи пока находятся в группе аутсайдеров. На счету «Химок» только одно очко, которая команда взяла в гостевой встречи против «Сочи» (1:1).

Между тем клуб из подмосковья проиграл ЦСКА (0:2), «Тамбов» (0:1) и «Ахмат» (1:2). Как видим, только в одном из трех матчей команды пробивался «верх».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» — 2.110

Ничья – 3.080

Победит «Химки» — 4.020

Статистика

«Арсенал» забивал минимум два гола в 4 из 5 последних домашних матчах.

В четырех матчах сезона «Химки» забили только два гола.

Единственная встреча соперников в 2015 году закончилась победой «Арсенала» (2:0).

Прогноз

Хозяева вполне оправдано идут фаворитом этого противостояния. В пользу «Арсенала» говорит опыт выступлений в РПЛ и более мощный состав.

К тому же, «Канониры» дома играют результативно на атаку, чем не могут после повышения в классе похвастаться «Химки». Предлагаем ставку на П1 с коэффициентом 2.110 в БК Pinnacle.