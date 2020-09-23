Три миллиона за гол и минус друг. Роналду и Месси не будет в финале ЛЧ-2021?

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вчера, 10:04

«Ювентус» уже совершил ошибку, а «Барселона» на очереди. Горячие трансферные детали – на «Соккер.ру».

Роналду страдал без крутого напарника

Манджукич не потянул роль идеального партнера. Марио взбрыкнул при попытке туринцев заработать на расставании с ним. Также хорват не вписывался в схемы Сарри стилистически. А Игуаин не потянул, поскольку идеи его тренера Маурицио не подошли коллективу «Ювентуса». С Роналду у Гонсало «химии» не было еще в «Реале».

У португальца отличные отношения с Дибалой, которые и помогли Пауло сначала не уехать, а потом заиграть в схемах Сарри. Но аргентинец не центральный нападающий и не ложный форвард. Криштиану не имел поддержки от нападающего «Ювентуса», который одновременно подходил бы тренеру и звезде. Что и доказали матчи против «Лиона».

Роналду рассчитывал, что Игуаина отпустят на все четыре стороны, а потом подпишут идеального напарника для португальца. И ошибся в ожиданиях.

Месси сыгран в атаке только с Суаресом

Коутиньо, Гризманн, Дембеле и любой другой не связаны с Лионелем так, как Луис. И Суарес хочет уйти. «Барселоне» стоило загодя найти замену уругвайцу, не в матче против «Баварии» все стало понятно. Но покупка Гризманна не помогла. Лионеля голами в прошлом сезоне поддержал только уругваец – капитан отличился 31 раз, а его друг забил на десять мячей меньше.

После Антуана (15 голов) идут Видаль – уже в «Интере», и Фати – еще не форвард основы. И не игрок центра, ведь такой в заявке один – Суарес. И Куман на него не рассчитывает. Единственное, что может удержать уругвайца в составе – нежелание Бартомеу усиливать «Атлетико», ведь знает, что если Суарес останется в Испании – будет мстить Хосепу. А что же Месси и его игровые потребности?

На дворе конец сентября, а Лионелю не подвезли напарника на замену верному товарищу. Причем денег на роскошный экстренный трансфер у клуба нет.

Луис оскандалился по дороге в Турин

Роналду и Пирло одобрили трансфер Суареса в «Ювентус», ведь уругваец, который тащил в Голландии, Англии и Испании, мог справиться лучше, чем Игуаин. Луис рассчитывал покинуть «Барселону» бесплатно, поэтому Недвед был на низком старте. Ждали, что новичок в тройке с Дибалой и Роналду покажет класс. Но дальше начинаются приключения…

Суаресу нужен был паспорт Италии, чтобы не попадать под квоту игроков не из ЕС . Причем срочно, до оформления заявки на ЛЧ . Странно, что у уругвайца нет паспорта Испании – даже у Карпина имеется, но тут важнее, что прокуратура Италии начала проверку – похоже, Луис купил ответы на экзамен. Логично, что если продали футболисту, что теперь не получит паспорт Италии вовсе, то торговали ответами часто.

А наказанным оказался Роналду, ведь форвард, которого ему экстренно предложили вместо Луиса, был далеко не первым в списке Недведа и Паратичи.

Мората не подходит для игры с Роналду

Игры уровня победы в ЛЧ . Альваро такой же нестабильный, как форварды сборной Португалии, где Криштиану забил 101 гол. Мората такой же безвольный, как Фернандо Торрес в первом сезоне в «Челси». Воспитанник «Реала» Альваро в Лондоне тоже не заиграл. Фанаты «Ювентуса» вспомнят первый заход в Турин? Роналду в той команде не было, там все было иначе.

Теперь же Недвед искал недорогой вариант. Поэтому говорили о Суаресе и Джеко – оба могли достаться по цене зарплаты. Также «Ювентус» подбивал клинья к Кавани. Но охотник и рыбак, что косит в Уругвае травушку-муравушку и стрижет овец, отказался от приглашения, чтобы неаполитанцы, с которыми Эдинсон давно дружит, не сделали свое предложение, от которого нельзя отказаться.

Мората – вынужденный вариант. Если бы Альваро был волевым, результативным и растущим (ему скоро 28 лет), то Симеоне никуда бы его не отпустил. Единственное, что оправдывает «Ювентус» – Альваро арендовали за десятку, а не отдали 60 млн евро.

Мората в Турине может заиграть, но только если Пирло окажется новым Зиданом. Просто факт: один гол Альваро, начиная с 2014-го года, обходится его клубам более чем в три миллиона евро вместе с налогами. Три миллиона за гол! Это годовая зарплата Азмуна, который в составе «Ювентуса» легко мог забить бы не меньше, чем Мората.

Месси рискует остаться без соратника

Лионелю форвард нужен не только для стеночек в успешные вечера и голов в матчах, где у аргентинца ничего не получается. И Месси нужен новый игрок центра, раз Суарес хочет в «Атлетико», а Куман слишком упрямый, чтобы подрывать свой авторитет, резко изменив отношение к уругвайцу. Раз по телефону сообщил, что больше в Луисе «Барселона» не нуждается – включать заднюю поздно.

Но если Суарес уедет в Мадрид, то Месси останется с Брейтуэйтом и Гризманном – не игроками штрафной площади. Ни приезд Депая, ни рассказы о Кавани ничего сильно не меняют. Эдинсон не откажет «Барселоне», но подписание свободного агента с огромным личным контрактом – не лучшее решение в ремонте основного состава каталонцев в 2020 году. Между Месси и Суаресом была стойкая игровая связь, а с Кавани ее надо строить заново.

Сорванный трансфер Лаутаро, отказ «Барселоны» от войны за Лукаку и решение Обамеянга остаться в «Арсенале» заставляют Месси кусать локти. Гризманн в центре – новый тренер сказал, что не считает Антуана вингером, не кажется хорошей идеей. Сетьен такое пробовал и где он сейчас?

Две легенды снова лишены джокеров

Уходы Суареса и Игуаина из «Барселоны» и «Ювентуса» не являются сенсационными, их можно объяснить. Вот только Месси и Роналду от этого не легче, им не привезли интересных напарников. Трансфер Мораты сомнителен, а каталонцы и вовсе пока молчат. «Барселона» и «Ювентус», похоже, так и не поняли – для финала Лиги чемпионов этим клубам не хватало не только правильных тренеров, но и невероятно результативных и злых центральных форвардов.