Уход Переса, Мбаппе, Холанд... Кто еще поможет «Реал» снова стать лучшим!!!!

1603461193

23 октября 2020, 16:53

1 — Киллиан Мбаппе и Холанд

После ухода Роналду, «сливочные» стали гораздо менее результативными. В команде нет игрока, который способен забить по 30+ голов за сезон. Сколько бы Флорентино Перес не любил Бензема, француз уже не молод. Идеальным игроком на позицию форварда для «бланкос» по нашему мнению может стать Холанд. Норвежец очень молод, но он уже сейчас готовый бомбардир. Холанд очень быстр, он очень здорово играет на втором этаже, а также классно поставленный удар. В «Реале» он может стать главным форвардом мира.

О переходе Мбаппе в «Реал» говорят уже не первый год. Сам француз горит желанием играть за «королевский клуб». Мбаппе в Мадрид отправляют многие исторические лица, поговаривая, что именно здесь Киллиан сможет взять Золотой Мяч и стать лучшим на планете. И конечно, стать наследником Криштиану Роналду.

Атакующая линия Азар-Холанд-Мбаппе выглядит очень устрашающе. Эти игроки способны побить рекорды великого МСН.

2 — Камавинга

Карлос Каземиро незаменимый игрок для «галактикос». Бразилец уже который сезон играет в «Реале» без сменщика. Как итог, полузащитник сильно устает и временами проваливается. Камавинга же один из самых перспективных игроков мира. Игрок стал лучшим по отборам в Лиге 1 прошедшего сезона. Он может стать отличным конкурентом для Каземиро за основу. Именно конкурентом, а не сменщиком.

3 — Упамекано

И снова француз. Но что поделать, если у этой сборной полно молодых звезд, на которых в первую очередь охотится Мадрид.

Серхио Рамос доигрывает свои последние сезоны в «Реале». И такому игроку нужна достойная замена. Защитник «РБ Лейпцига» очень кстати подходит на эту роль. Дайо уже сейчас один из лучших в мире. Достаточно только вспомнить матч прошлогодней Лиги Чемпионов между против «Атлетико». Уверенная игра центрбэка обеспечила «РБ» выход в полуфинал.

«Реал» готов оплатить отступные в размере 50 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока с «быками».

4 — смена руководства

Флорентино Перес достиг очень многому с мадридским «Реалом». Он привел в команду «галактикос», построил атакующую тройку ББС... Его заслуги перед «королевским клубом» огромны. Но ему уже пора покинуть пост президента клуба. Он очень сильно влияет на команду и на тренера, что плохо сказывается на команду. Временами, Перес принимает решения вместо тренера, что тоже является его минусом. Таким он был всегда. Достаточно только вспомнить увольнение Карло Анчелотти. Итальянский специалист был уволен с поста главного тренера из-за ссоры с Бейлом. Гарет же был одним из главных любимцев президента. Политика Переса такова; играет тот игрок, кто стоит дороже, или тот, с кем у президента теплые отношения. Глупейшая продажа Криштиану Роналду — исключительно вина Флорентино. А про то как он прощается с легендами клуба, стыдно вспоминать.

Проблема «Реала» в первую очередь связано с руководством. Боссы «Реала» совершают одни и те же ошибки. Слепая вера в одних и тех же игроков, недостаточная жесткость, проваленные трансферные компании. Ну очевидно, что пора больших перемен. И эти перемены в первую очередь связаны с руководством «королевского клуба».

Спасибо вам за внимание. Играйте в футбол!!!