«Ньюкасл» — «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Ньюкасл» и «Челси» очным противостоянием откроют девятый тур АПЛ. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который состоится 21 ноября 2020 года.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В восьми сыгранных турах команда Стива Брюса показала такие результаты: три победы, две ничьи и три поражения.
Перед паузой «Сороки» неудачно сыграли в гостях против «Саутгемптона» (0:2). Перед этим команда отлично проявила себя в домашнем противостоянии с «Эвертоном» (2:1).
«Челси»
«Челси» взобрался на пятую строчку в рейтинге команд АПЛ. Подопечные Фрэнка Лэмпарда проиграли в текущей кампании только раз, когда уступили «Ливерпулю» (0:2).
Существенный недобор очков «Аристократами» связан с ничейными матчами – «Вест Бромвич» (3:3), «Саутгемптон» (3:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:0). В двух прошлых поединках лондонцы продуктивно сыграли в атаке и добыли шесть очков – «Бернли» (3:0) и «Шеффилд Юнайтед» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюкасл» — 6.940
- Ничья – 4.640
- Победит «Челси» — 1.500
Статистика
- «Челси» выиграл четыре последних матча во всех турнирах.
- В четырех последних домашних матчах «Ньюкасла» прошла ставка на ТБ(2,5).
- «Челси» выиграл два предыдущих гостевых поединка с общим счетом 7:0.
- В четырех из пяти прошлых матчах команд на стадионе «Ньюкасла» прошла ставка на ТБ(2,5).
Прогноз
«Ньюкасл» и «Челси» не из тех команд, которые будут отсиживаться в обороне. У «Аристократов» мощное нападение, но и «Сороки» регулярно отличаются забитыми голами.
К тому же, очные встречи команд регулярно завершаются «верхом». В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТБ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.700.