«Ньюкасл» — «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:19

«Ньюкасл» и «Челси» очным противостоянием откроют девятый тур АПЛ . Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который состоится 21 ноября 2020 года.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В восьми сыгранных турах команда Стива Брюса показала такие результаты: три победы, две ничьи и три поражения.

Перед паузой «Сороки» неудачно сыграли в гостях против «Саутгемптона» (0:2). Перед этим команда отлично проявила себя в домашнем противостоянии с «Эвертоном» (2:1).

«Челси»

«Челси» взобрался на пятую строчку в рейтинге команд АПЛ . Подопечные Фрэнка Лэмпарда проиграли в текущей кампании только раз, когда уступили «Ливерпулю» (0:2).

Существенный недобор очков «Аристократами» связан с ничейными матчами – «Вест Бромвич» (3:3), «Саутгемптон» (3:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:0). В двух прошлых поединках лондонцы продуктивно сыграли в атаке и добыли шесть очков – «Бернли» (3:0) и «Шеффилд Юнайтед» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл» — 6.940

Ничья – 4.640

Победит «Челси» — 1.500

Статистика

«Челси» выиграл четыре последних матча во всех турнирах.

В четырех последних домашних матчах «Ньюкасла» прошла ставка на ТБ (2,5).

(2,5). «Челси» выиграл два предыдущих гостевых поединка с общим счетом 7:0.

В четырех из пяти прошлых матчах команд на стадионе «Ньюкасла» прошла ставка на ТБ (2,5).

Прогноз

«Ньюкасл» и «Челси» не из тех команд, которые будут отсиживаться в обороне. У «Аристократов» мощное нападение, но и «Сороки» регулярно отличаются забитыми голами.