«Боруссия» Дортмунд – «Майнц»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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14 января 2021, 16:59

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Майнц», который состоится 16 января 2021 года.

«Боруссия» Дортмунд

В прошлом туре чемпионата Германии «Боруссия» разбила в гостях РБ «Лейпциг». Эта победа должна вывести «шмелей» из кризиса. Из-за серии неудач клуб из Дортмунда отдалился от лидеров, но сейчас имеет неплохую возможность вновь их настигнуть.

В состав «Боруссии» вернулся Эрлинг Холланд. Перед этим команда переиграла «Вольфсбург» со счетом 2:0.

«Майнц»

«Майнц» опустился на последнее место в турнирной таблице. «Карнавальщики» за 15 туров наиграли только на одну победу – три ничьи и 11 поражений.

В активе «Майнца» шесть очков и туманные перспективы избежать вылета во второй дивизион. 9 января команда на своем поле без особых шансов уступила «Айнтрахт» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» — 1.212

Ничья – 7.330

Победит «Майнц» — 14.280

Статистика

В семи домашних матчах чемпионата «Боруссия» забила 16 голов

«Майнц» проиграл пять из семи гостевых поединка в этом сезоне

В семи гостевых встречах «Майнц» забил только восемь голов

У «Боруссии» три победы в пяти прошлых встречах против «Майнца»

Прогноз

За победу «Боруссии» с учетом форы (-1,5) букмекерская контора Pinnacle выставила коэффициент 1.57. Клуб из Дортмунда отлично провел последние матчи, и потеря очков в противостоянии с аутсайдером явно не входит в планы «шмелей».