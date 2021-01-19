Давид вместо Голиафа/вместе с Голиафом. Алаба переезжает в Мадрид

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сегодня, 13:44

«Реал» согласовал четырехлетний контракт с защитником «Баварии».

Испанская газета Marca, которая близка к мадридскому двору и «Королевскому клубу», утверждает, что между «Реалом» и Давидом Алабой достигнуто соглашение о переходе австрийского защитника под знамена «Мадрида» по окончании сезона. Алаба присоединится к «сливочным» на правах свободного агента, «Бавария» не участвует в этой сделке.

Первый трансфер «Реала» в сезоне 2021/22

Текущий сезон уже на экваторе, а складывает он для «Реала» очень непросто: в Ла Лиге далеко ускакал «Атлетико», защитить чемпионский титул в такой ситуации будет сродни подвигу. На днях команда Зинедина Зидана упустила возможность начать год с завоевания трофея, проиграв в полуфинале мини-турнира будущему обладателю Суперкубка Испании «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов «Реал» тоже не входит в число главных фаворитов, хотя в плей-офф случиться может всякое, а у многих футболистов «Мадрида» богатый опыт побед в этом турнире.

Время сейчас непростое, как и экономическая ситуация в футболе, не каждый может смело смотреть в завтрашний день, однако «Реал», как и положено гигантскому клубу, не имеет права отказываться от стратегического планирования. Приглашение 28-летнего центрального защитника «Баварии», чей контракт с мюнхенским клубом истекает 30 июня — это, несомненно, стратегическая ставка «Реала». Флорентино Перес не мог упустить такую возможность, ведь футболисты уровня Алабы крайне редко оказываются на рынке свободных агентов.

Чего добился Давид Алаба в «Баварии»?

Алаба воспитывался в венской «Аустрии», но уже в 16 лет перебрался в мюнхенскую «Баварию», которая заметила талантливого парня в соседней стране. Путь в основной состав получился стремительным: сезон в команде U19, еще сезон в «Баварии-2», потом непродолжительная аренда в «Хоффенхайм», и вот с сезона 2011/12 Давид — полноправный член первой команды «Баварии».

В первой половине дебютного сезона Алаба нередко выходил на замены вместо игроков группы атаки — Мюллера, Рибери и Роббена, но потом закрепился сначала в опорной зоне рядом с Луисом Густаво, а весной стал выходить слева в защите. Именно эта позиция станет основной для Давида на следующие несколько лет, в финале Лиги чемпионов 2012/13 Алаба противостоял на фланге праймовой на тот момент польской связке «Боруссии» Блащиковски-Пищек.

На протяжении трех лет Давид играл слева в защите, но Гвардиола стал его постепенно привлекать в центр обороны, а в сезоне 2015/16 австриец стал самым востребованным футболистом «Баварии» на позиции центрбека. Карло Анчелотти, как и Нико Ковач, использовали Алабу на фланге, а вот Ханси Флик с первых дней своей работы перевел Давида в центр, а на бровку поставил молодого Альфонсо Дэвиса.

Универсализм Алабы — одно из его конкурентных преимуществ, далеко не каждый футболист может похвастаться успешным опытом выступлений в топ-клубе на разных позициях. Давид отыграл за «Баварию» 408 матчей, в которых забил 32 гола и сделал 49 ассистов, он девятикратный победитель Бундеслиги, шестикратный обладатель Кубка Германии, дважды австриец выигрывал с «Баварией» Лигу чемпионов.

Алаба заработает в «Реале» 44 миллиона евро за 4 года

Давид провел в «Баварии» 12 лет и 10 сезонов в качестве игрока основного состава, выиграл много трофеев и решил сменить обстановку. Австриец сразу обозначил список клубов, в которых ему будет интересно играть в футбол («Реал», «Барселона», ПСЖ и английские гранды), самым расторопным из виш-листа Алабы оказался «Реал».

Marca утверждает, что несколько дней назад футболист посетил офис в Вальдебебасе, где прошел медицинское обследование под присмотром врачей «Мадрида» и принял условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой 11 миллионов евро. В борьбе за Алабу «Реал» опередил «Манчестер Сити», ПСЖ , «Ливерпуль» и «Челси». Видимо, Перес договорился с известным агентом Пини Захави еще в прошлом году.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признался, что «Бавария» предпринимала несколько попыток удержать Алабу. В 2020 году со стороны мюнхенского гранда было сделано, как минимум, три предложения, срок действия последнего истек в октябре. С этого момента «Бавария» смирилась с потерей Давида и не стала препятствовать его переговорам с другими клубами.

Давид вместо Голиафа или вместе с Голиафом?

Мадридский Голиаф — это, конечно же, Рамос, чей контракт с «Реалом» до сих пор не продлен. Да и будет ли он продлен теперь, когда «сливочные» подписали Давида Алабу? Нет, это не значит, что «сливочные» теперь отвернутся от своего капитана, но ход за Серхио — ему надо стать более сговорчивым, ведь стратегически клуб надежно прикрыл тылы опытным, но еще не пожилым Давидом. Тут важно подчеркнуть, что Алаба на 6 лет моложе Рамоса.

Впрочем, не будем спешить, ведь вариантов развития событий несколько. Во-первых, может уйти Рамос. Во-вторых, приобретенный за 50 миллионов евро Милитао пока не смог доказать, что соответствует уровню «Реала». В-третьих, в следующем году истекает контракт у Варана, а Рафаэль уже не раз намекал, что наигрался в «Мадриде», как Алаба наигрался в «Баварии». В-четвертых, может уйти не раз выручавший «Реал» универсал Начо. В-пятых, на левом фланге, где Алаба тоже весьма хорош, конкурируют между собой физически мощный, но не самый тонкий игрок Менди и переживающий очередной спад Марсело.

Комплекс этих причин подталкивал «Реал» к приобретению сильного защитника, и Давид Алаба — один из лучших вариантов на рынке. А тут еще выпала возможность подписать его свободным агентом. Приход такого игрока является очевидным плюсом в футбольном плане, а вот будет ли все так гладко в раздевалке — большой вопрос, ведь появление действительно сильного игрока в сформировавшейся стае неизбежно ведет к внутренней борьбе. И хорошо, если проигравшие в ней смирятся со своим новым положением.