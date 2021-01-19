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Давид вместо Голиафа/вместе с Голиафом. Алаба переезжает в Мадрид

сегодня, 13:44
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«Реал» согласовал четырехлетний контракт с защитником «Баварии».

Испанская газета Marca, которая близка к мадридскому двору и «Королевскому клубу», утверждает, что между «Реалом» и Давидом Алабой достигнуто соглашение о переходе австрийского защитника под знамена «Мадрида» по окончании сезона. Алаба присоединится к «сливочным» на правах свободного агента, «Бавария» не участвует в этой сделке.

Первый трансфер «Реала» в сезоне 2021/22

Текущий сезон уже на экваторе, а складывает он для «Реала» очень непросто: в Ла Лиге далеко ускакал «Атлетико», защитить чемпионский титул в такой ситуации будет сродни подвигу. На днях команда Зинедина Зидана упустила возможность начать год с завоевания трофея, проиграв в полуфинале мини-турнира будущему обладателю Суперкубка Испании «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов «Реал» тоже не входит в число главных фаворитов, хотя в плей-офф случиться может всякое, а у многих футболистов «Мадрида» богатый опыт побед в этом турнире.

Время сейчас непростое, как и экономическая ситуация в футболе, не каждый может смело смотреть в завтрашний день, однако «Реал», как и положено гигантскому клубу, не имеет права отказываться от стратегического планирования. Приглашение 28-летнего центрального защитника «Баварии», чей контракт с мюнхенским клубом истекает 30 июня — это, несомненно, стратегическая ставка «Реала». Флорентино Перес не мог упустить такую возможность, ведь футболисты уровня Алабы крайне редко оказываются на рынке свободных агентов.

Чего добился Давид Алаба в «Баварии»?

Алаба воспитывался в венской «Аустрии», но уже в 16 лет перебрался в мюнхенскую «Баварию», которая заметила талантливого парня в соседней стране. Путь в основной состав получился стремительным: сезон в команде U19, еще сезон в «Баварии-2», потом непродолжительная аренда в «Хоффенхайм», и вот с сезона 2011/12 Давид — полноправный член первой команды «Баварии».

В первой половине дебютного сезона Алаба нередко выходил на замены вместо игроков группы атаки — Мюллера, Рибери и Роббена, но потом закрепился сначала в опорной зоне рядом с Луисом Густаво, а весной стал выходить слева в защите. Именно эта позиция станет основной для Давида на следующие несколько лет, в финале Лиги чемпионов 2012/13 Алаба противостоял на фланге праймовой на тот момент польской связке «Боруссии» Блащиковски-Пищек.

На протяжении трех лет Давид играл слева в защите, но Гвардиола стал его постепенно привлекать в центр обороны, а в сезоне 2015/16 австриец стал самым востребованным футболистом «Баварии» на позиции центрбека. Карло Анчелотти, как и Нико Ковач, использовали Алабу на фланге, а вот Ханси Флик с первых дней своей работы перевел Давида в центр, а на бровку поставил молодого Альфонсо Дэвиса.

Универсализм Алабы — одно из его конкурентных преимуществ, далеко не каждый футболист может похвастаться успешным опытом выступлений в топ-клубе на разных позициях. Давид отыграл за «Баварию» 408 матчей, в которых забил 32 гола и сделал 49 ассистов, он девятикратный победитель Бундеслиги, шестикратный обладатель Кубка Германии, дважды австриец выигрывал с «Баварией» Лигу чемпионов.

Алаба заработает в «Реале» 44 миллиона евро за 4 года

Давид провел в «Баварии» 12 лет и 10 сезонов в качестве игрока основного состава, выиграл много трофеев и решил сменить обстановку. Австриец сразу обозначил список клубов, в которых ему будет интересно играть в футбол («Реал», «Барселона», ПСЖ и английские гранды), самым расторопным из виш-листа Алабы оказался «Реал».

Marca утверждает, что несколько дней назад футболист посетил офис в Вальдебебасе, где прошел медицинское обследование под присмотром врачей «Мадрида» и принял условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой 11 миллионов евро. В борьбе за Алабу «Реал» опередил «Манчестер Сити», ПСЖ, «Ливерпуль» и «Челси». Видимо, Перес договорился с известным агентом Пини Захави еще в прошлом году.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признался, что «Бавария» предпринимала несколько попыток удержать Алабу. В 2020 году со стороны мюнхенского гранда было сделано, как минимум, три предложения, срок действия последнего истек в октябре. С этого момента «Бавария» смирилась с потерей Давида и не стала препятствовать его переговорам с другими клубами.

Давид вместо Голиафа или вместе с Голиафом?

Мадридский Голиаф — это, конечно же, Рамос, чей контракт с «Реалом» до сих пор не продлен. Да и будет ли он продлен теперь, когда «сливочные» подписали Давида Алабу? Нет, это не значит, что «сливочные» теперь отвернутся от своего капитана, но ход за Серхио — ему надо стать более сговорчивым, ведь стратегически клуб надежно прикрыл тылы опытным, но еще не пожилым Давидом. Тут важно подчеркнуть, что Алаба на 6 лет моложе Рамоса.

Впрочем, не будем спешить, ведь вариантов развития событий несколько. Во-первых, может уйти Рамос. Во-вторых, приобретенный за 50 миллионов евро Милитао пока не смог доказать, что соответствует уровню «Реала». В-третьих, в следующем году истекает контракт у Варана, а Рафаэль уже не раз намекал, что наигрался в «Мадриде», как Алаба наигрался в «Баварии». В-четвертых, может уйти не раз выручавший «Реал» универсал Начо. В-пятых, на левом фланге, где Алаба тоже весьма хорош, конкурируют между собой физически мощный, но не самый тонкий игрок Менди и переживающий очередной спад Марсело.

Комплекс этих причин подталкивал «Реал» к приобретению сильного защитника, и Давид Алаба — один из лучших вариантов на рынке. А тут еще выпала возможность подписать его свободным агентом. Приход такого игрока является очевидным плюсом в футбольном плане, а вот будет ли все так гладко в раздевалке — большой вопрос, ведь появление действительно сильного игрока в сформировавшейся стае неизбежно ведет к внутренней борьбе. И хорошо, если проигравшие в ней смирятся со своим новым положением.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:56
Откуда такая инфа что он вообще куда-то переходит?За пол года он и контрак могет продлить.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:42, ред.
Спасибо за статью...ну наверное скорее всего в сезоне 2020/21....;)))....ну что, за годы карьеры спортсмен сумел добиться впечатляющих результатов, показал отличную технику на поле и принес в копилку достижений команд победные голы....кстати в начале 2020 года несколько европейских клубов, среди которых Челси, Ман Сити, Реал Мадрид высказали желание приобрести Давида....один из интересных фактов, по поводу его....защитник периодически демонстрирует фанатам свои новые бутсы...одни из самых ярких и необычных в коллекции от бренда Адидас в коллаборации с японским дизайнером Йоджи Ямомото.... .хочется пожелать ему удачи и новый достижений с Реалом...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:51
Посмотрим, что из этого выйдет
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