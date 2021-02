Секс-куклы, неточная передача и несмытый унитаз. Необычные штрафы в футболе

В «Спартаке» минута опоздания на тренировку стоит 100 евро, а «Соккер.ру» развивает тему.

Штраф в 100 евро за каждую минуту опоздания на тренировку – стандартная история. Во многих клубах такое есть, только суммы разные. Если оценивать по зарплате россиян, то это очень дорого, но в футболе платили штрафы крупнее и по более веселым поводам, нежели опоздания, которые так не любят тренеры, обожающие все контролировать.

Фергюсон и обгон на зимней дороге

Шотландский диктатор не всегда был справедливым. Мог появиться на тренировке в плохом расположении духа. Лишь теперь это милый дедушка, переживший инсульт. Раньше Фергюсон был злее. Например, футболист «Абердина» Джон Хьюитт получил 20 тысяч фунтов штрафа во времена, когда это были большие деньги.

Причина в обгоне авто Фергюсона. Сэр Алекс всегда обожал штрафовать игроков, и однажды Хьюитт вез на тренировку напарников по команде. Дело было зимой, на дороге лежал снег и аккуратный Фергюсон тащился впереди с минимальной скоростью.

Хьюитт решил, что надо обогнать босса, сделал это по правилам, но его партнеры помахали Фергюсону из окна. Шотландец ворвался в раздевалку, отругал Джона, влепив большой штраф. А ведь речь о человеке, что забил победный мяч «Абердина» в финале Кубка Кубков в 1983 году!

Балотелли и метание дротиков в людей

Список невозможен без Марио, у него десятки штрафов. Одни нелепые, вроде поста о СуперМарио: «Он выглядит как мексиканец, прыгает как черный и собирает монеты как еврей». А другие серьезнее, ведь если бы речь шла о Швеции или Германии, итальянец мог пойти под суд.

Марио умудрился притащить на тренировку дротики для дартса и метал в игроков юношеской команды «Манчестер Сити», за то отдал 100 тысяч фунтов. До такого додуматься может только альтернативно одаренный человек. Итальянец платил штрафы за все подряд – и за перебор красных и желтых, и за вечные опоздания.

Когда его ловил Майка Ричардс, то часто прощал, но Венсан Компани старательно забирал у Марио деньги, ведь штрафы за опоздания «горожане» отдавали в итоге на благотворительность. Из-за итальянца за сезон набегало до 150 тысяч фунтов. А за карточки ему однажды влепили 340 тысяч штрафных фунтов.

Знаменитые трусы Никласа Бендтнера

Бендтнер проделал фокус на Евро-2012. В игре Дании и Португалии было весело – Пепе открыл счет, Поштига добавил второй, но Лорд решил не сдаваться. Бендтнер сначала сократил разрыв, а на 80-й минуте матча забил второй мяч. Пусть Варела вырвал для Португалии победу, тот матч был плохим для фаворита.

Пока Роналду промахивался, Никлас решил заработать – показал после гола резинку трусов с названием букмекерской конторы. В УЕФА устроили настоящий переполох, оштрафовали датчанина на 100 тысяч евро и отстранили на один поединок. Понятна причина – матч смотрели миллионы людей.

Датчанин все спланировал, штраф за него в итоге заплатила букмекерская контора. И поскольку об этом случае говорили долго – реклама стала успешной. Многих удивило, что в УЕФА так взбесились из-за резинки на трусах, но никого не штрафовали на 100 тысяч евро за явное проявление расизма, например.

Брайан Клаф и штраф в перерыве матча

У великого тренера было изумительное чувство юмора. Однажды с женой готовился ко сну, а супруга отметила: «Боже, у тебя такие холодные ноги». На что Клаф мгновенно среагировал: «В постели можешь называть меня просто Брайан». Но с футболистами тренер «Ноттингем Форрест» отключал юмор.

В одном из матчей Кенни Бернс отдал передачу поперек штрафной. И хотя передача не привела к ошибке и голу в ворота его команды, Клаф на бровке не мог успокоиться. Послал своего помощника в офис клуба, чтобы тот напечатал на официальном бланке с логотипом клуба штраф в 50 фунтов.

Брайан был так зол, что вручил документ игроку прямо в перерыве! Понятно, что вся команда смеялась, когда Клафф так сделал, зато за 50 фунтов выучили – никогда нельзя отдавать пасы поперек поля перед воротами, лучше сразу выбить мяч в аут.

Кепа и отказ покинуть поле в финале

Испанец отказался уйти с поля в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити». Сарри хотел выпустить на серию пенальти Вилли Кабальеро, который лучше справляется с одиннадцатиметровыми, но упрямый Кепа наотрез отказался уходить с поля, остался и проиграл.

Вратарь отразил удар Сане, но Давид Луис попал в штангу, так что демарш не принес Сарри трофей. Кепа наплевал на субординацию, неудивительно, что у него не сложились отношения с Лэмпардом. Весь футбольный мир удивлялся, ведь редко увидишь игрока, что недоволен заменой, но не уходит.

На бровке многие психовали, но Кепа остался и не выиграл. В результате еще и штраф в 225 тысяч евро получил – лишили недельной зарплаты. У Лэмпарда, к слову, опоздание на тренировку стоило 20 тысяч фунтов, сурово.

Макс Крузе и забытые в такси деньги

В футболе часто штрафуют, если игроки участвуют в опасных для здоровья штуках – Касильяса наказывали за езду на скутере, Бензема за прыжок с парашютом, а Ильярраменди за участие в традиционном забеге с быками. Тут все ожидаемое, нельзя рисковать здоровьем.

Но «Вольфсбург» наказал форварда Крузе по смешной причине – забытые на заднем сидении такси 75 тысяч евро. Речь о выигрыше в покер, ведь Макс обожает эту игру и участвовал в различных турнирах. Но для футболиста 75 тысяч евро – не деньги, поэтому Крузе забыл их.

Потом обратился в полицию, история получила огласку, а прижимистые немцы решили, что это плохая реклама клуба – футболист разбрасывается деньгами в такси. Крузе потерял 25 тысяч в виде штрафа, забыв в три раза больший выигрыш.

Диарея с комментариями от Сэведжа

Дикий Робби вряд ли мог вырасти другим – его в детстве зачем-то поил пивом отец, вырастив будущего алкоголика. И хотя сейчас валлиец ведет себя культурнее, чем в бытность игроком, его буйный нрав однажды стоил 10 тысяч фунтов. Оригинально сходил в туалет и получил штраф.

Дело было в апреле 2002 года перед матчем с «Астон Виллой», Сэведж пил антибиотики, ведь лечил ногу, а перед матчем случился приступ диареи. Туалеты в раздевалках были заняты, поэтому Робби забежал в судейскую комнату. Грэм Полл судил тот матч и указал в рапорте, что игрок пришел в запрещенную для него комнату.

Но большой штраф Робби выписали, поскольку совместили поход в туалет с издевательством над арбитрами – оставил дверь открытой, начал свои делишки и комментировал процесс. Сэведж хохотал и не смыл содержимое, предложив рефери проверить свой стул.

Южнокорейцы и секс-куклы на трибунах

Мировая пандемия оставила футболистов без болельщиков, но в «Сеуле» вышли из положения – усадили на трибуну кукол. Проблема лишь в том, что это были секс-игрушки в человеческий рост. Учитывая, насколько глубоко в азиатских культурах засела подавленная сексуальность, такой ход не удивляет.

Sports clubs are trying different ways to make up for the lack of crowds in the stadium.



But not too many will be rushing to copy FC Seoul's example.



Here's why: https://t.co/4eBAylxQ2P pic.twitter.com/lR7lEcacvV