«Лидс» — «Саутгемптон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:54

23 февраля в АПЛ пройдет матч «Лидс» — «Саутгемптон». Компания Pinnacle предложила выгодные котировки на эту игру.

«Лидс»

«Лидс» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ . «Белые» проиграли два последних матча в чемпионате, уступив в гостях «Арсеналу» (2:4) и «Вулверхэмптону» (0:1).

В 11-и домашних матчах лиги «Лидс» одержал только четыре победы. Последняя была оформлена 8 февраля в противостоянии с «Кристал Пэлас» (2:0).

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» базируется на 13-м месте в рейтинге английского чемпионата. «Сотон» не побеждал в АПЛ на протяжении шести туров. После пяти поражений кряду команда разделила очки в домашней игре против «Челси», которая состоялась 20 февраля.

В гостях «святые» провели 11 поединков, в которых команда одержала три победы (четыре ничьи и четыре поражения).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» — 2.250

Ничья – 3.560

Победит «Саутгемптон» — 3.370

Статистика

«Лидс» выиграл три из пяти прошлых матча на своем поле

«Саутгемптон» проиграл три гостевых поединка кряду

«Лидс» выиграл три из пяти домашних встречи у соперника

Прогноз

«Саутгемптон» очень плохо выступает в гостевых матчах. «Лидс» в домашних играх стабильно забивает, систематически добиваясь побед. За победу хозяев этой игры с учетом форы (0) букмекерская контора Pinnacle предложила коэффициент 1.625.