«Лидс» — «Саутгемптон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

23 февраля в АПЛ пройдет матч «Лидс» — «Саутгемптон». Компания Pinnacle предложила выгодные котировки на эту игру.
«Лидс»
«Лидс» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Белые» проиграли два последних матча в чемпионате, уступив в гостях «Арсеналу» (2:4) и «Вулверхэмптону» (0:1).
В 11-и домашних матчах лиги «Лидс» одержал только четыре победы. Последняя была оформлена 8 февраля в противостоянии с «Кристал Пэлас» (2:0).
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» базируется на 13-м месте в рейтинге английского чемпионата. «Сотон» не побеждал в АПЛ на протяжении шести туров. После пяти поражений кряду команда разделила очки в домашней игре против «Челси», которая состоялась 20 февраля.
В гостях «святые» провели 11 поединков, в которых команда одержала три победы (четыре ничьи и четыре поражения).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лидс» — 2.250
- Ничья – 3.560
- Победит «Саутгемптон» — 3.370
Статистика
- «Лидс» выиграл три из пяти прошлых матча на своем поле
- «Саутгемптон» проиграл три гостевых поединка кряду
- «Лидс» выиграл три из пяти домашних встречи у соперника
Прогноз
«Саутгемптон» очень плохо выступает в гостевых матчах. «Лидс» в домашних играх стабильно забивает, систематически добиваясь побед. За победу хозяев этой игры с учетом форы (0) букмекерская контора Pinnacle предложила коэффициент 1.625.