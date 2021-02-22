«Уикомб» — «Рединг»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:19

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 23 -го тура Чемпионшипа «Уикомб» — «Рединг», который пройдёт 23 февраля 2021 года.

«Уикомб»

Последние матчи показывают нам, что «Уикомб» все же не до конца опускает руки. Проиграв «Дерби» (1:2), подопечные Гарета Эйнзуорта на выезде сначала обыграли «Хаддерсфилд» (3:2), а позже сыграли в ничью с «Миллуол» (0:0).

На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице. Пропустив больше всех голов в этом сезоне, коллективу явно нужно чудо чтобы сохранить место в Чемпионшипе на следующий сезон.

«Рединг»

«Рединг» сейчас хоть и занимает пятую строчку и ведёт борьбу за повышение, не может последние матчи записать себе в актив. За четыре тура подопечные Велько Пауновича потерпели три поражения и один раз выиграли.

Позади «Рединга» чуть ли не половина команд могут смело претендовать на то, чтобы в следующем сезоне играть в Премьер-Лиге. Поэтому если все же они хотят бороться за высокие места, то нужно подтянуть работу как в защите так и в нападении.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Уикомба» — 1.92

Ничья – 3.50

Победа «Рединга» — 4.20

Статистика

«Уикомб» за всю историю очных противостояний лишь раз одержал победу над «Редингом»

«Уикомб» выиграл лишь одну встречу в последних восьми матчах

«Рединг» выиграл пять подряд матчей на выезде против «Уикомба»

Прогноз

Два коллектива занимаются разными целями. Одни пытаются подняться немного из низов турнирной таблицы, а другие будут стараться сделать все для того, что бы следующий сезон начинать в Премьер-Лиге.

Последние матчи двух команд показывают, что сильной голевой феерии нам не стоит ожидать. Учитывая вышесказанное, предлагаем взять ставку на тотал матча меньше 2,5 с коэффициентом 1.79.