«Атлетико» — «Челси» : прогноз и ставки БК Pinnacle

Предлагаем Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором 23 февраля 2021 года сыграют испанский «Атлетико» и английский «Челси».
«Атлетико»
Подопечные Диего Симеоне изначально попав в группу с российским «Локомотивом», «Баварией» и «Зальцбургом» явно казались одними из фаворитов. Но если с австрийцами не оказалось проблем и одержали две победы, то с россиянами «матрасники» дважды сыграли в ничью. Заняв второе место команда аж на семь пунктов имела отставание от немцев.
В испанской Примере клуб на данный момент занимает первую строчку. Но если и дальше продолжат выступать так, как в последних играх, то либо «Реал», либо «Барселона» обгонят их.
«Челси»
«Пенсионеры» с увольнением Лэмпарда будто заново родились. И сейчас уже не так уверенно можно сказать, что у них нету шансов в этой встрече.
Лондонцы заняли первое место в своей группе где их оппонентами были победители Лиги Европы, испанская «Севилья» и два дебютанта Лиги Чемпионов – «Краснодар» и «Ренн». За шесть матчей команда пропустила лишь два мяча.
Котировки БК Pinnacle
Победа «Атлетико» — 2.70
Ничья – 3.10
Победа «Челси» — 2.95
Статистика
«Атлетико» ни разу не выигрывал дома в «Челси»
«Челси» выиграл последние 8 из 11 матчей
«Атлетико» проиграл 1 из 20 матчей в домашних стенах
«Челси» в гостях лишь в 1 из 8 матче забил два и больше голов
Прогноз
После жеребьевки главным фаворитом был «Атлетико», но с приходом Томаса Тухеля обе команды имеют равные шансы на победу. «Атлетико» победил лишь раз за четыре матча, а у «Челси» хорошая серия из восьми игр без поражений.
Предлагаем сделать прогноз на то, что обе команды забьют в этом матче с коэффициентом 2.08.