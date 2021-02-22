«Атлетико» — «Челси» : прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 19:50

Предлагаем Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором 23 февраля 2021 года сыграют испанский «Атлетико» и английский «Челси».

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне изначально попав в группу с российским «Локомотивом», «Баварией» и «Зальцбургом» явно казались одними из фаворитов. Но если с австрийцами не оказалось проблем и одержали две победы, то с россиянами «матрасники» дважды сыграли в ничью. Заняв второе место команда аж на семь пунктов имела отставание от немцев.

В испанской Примере клуб на данный момент занимает первую строчку. Но если и дальше продолжат выступать так, как в последних играх, то либо «Реал», либо «Барселона» обгонят их.

«Челси»

«Пенсионеры» с увольнением Лэмпарда будто заново родились. И сейчас уже не так уверенно можно сказать, что у них нету шансов в этой встрече.

Лондонцы заняли первое место в своей группе где их оппонентами были победители Лиги Европы, испанская «Севилья» и два дебютанта Лиги Чемпионов – «Краснодар» и «Ренн». За шесть матчей команда пропустила лишь два мяча.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Атлетико» — 2.70

Ничья – 3.10

Победа «Челси» — 2.95

Статистика

«Атлетико» ни разу не выигрывал дома в «Челси»

«Челси» выиграл последние 8 из 11 матчей

«Атлетико» проиграл 1 из 20 матчей в домашних стенах

«Челси» в гостях лишь в 1 из 8 матче забил два и больше голов

Прогноз

После жеребьевки главным фаворитом был «Атлетико», но с приходом Томаса Тухеля обе команды имеют равные шансы на победу. «Атлетико» победил лишь раз за четыре матча, а у «Челси» хорошая серия из восьми игр без поражений.

Предлагаем сделать прогноз на то, что обе команды забьют в этом матче с коэффициентом 2.08.