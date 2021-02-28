«Бернли» — «Лестер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 17:08

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 29-го тура АПЛ «Бернли» — «Лестер», который состоится 3 марта 2021 года.

«Бернли»

Для «Бернли» этот сезон в АПЛ складывается сложно. На данный момент команда базируется на 15-м месте, показав такие результаты: семь побед, семь ничьих и 11 поражений. 13 февраля «вишни» оформили гостевую победу над «Кристал Пэлас» (3:0), после чего, два раза кряду сыграли вничью – «Фулхэм» (1:1) и «Вест Бромвич» (0:0).

В домашних матчах команда Шона Дайча играет продуктивней, нежели в гостях. В 13-ти поединках на своем поле «Бернли» взял четыре победы и четыре раза сыграл вничью при пяти поражениях.

«Лестер»

«Лестер» на минувшей неделе вылетел из Лиги Европы, уступив дома пражской «Славии» (0:2). Теперь команда Брендана Роджерса сосредоточится на том, чтобы удержаться в ТОП-4 турнирной таблицы чемпионата Англии.

В прошлом туре АПЛ «Лестер» уступил на своем поле «Арсеналу» (1:3), потерпев седьмое поражение в лиге. Перед этим «лисы» отлично провели поединки против «Астон Виллы» (2:1) и «Ливерпуля» (3:1), показав результативную игру в атаке.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бернли» — 4.150

Ничья – 3.210

Победит «Лестер» — 2.130

Статистика

Ставка на ТМ(2,5) прошла в четырех последних домашних матчах «Бернли»

В четырех из пяти предыдущих гостевых матчах «Лестера» выиграл исход ТМ(2,5)

«Лестер» побеждал «Бернли» в трех из пяти предыдущих поединках

Прогноз

Разместить ставку на ТМ(2,5) букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.757. «Лестер» надежно оборонялся в последних гостевых матчах, пропустив только два гола в пяти играх. «Бернли» в домашних встречах строит игру от обороны, поэтому этот исход выглядит весьма перспективно.