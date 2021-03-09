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«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг», который состоится 10 марта 2021 года.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» переживает существенный кризис и скатился в чемпионате уже на восьмое место. Юрген Клопп на данный момент не может встряхнуть команду, а еще одним моментом является большое количество травм основных игроков. Все это сказывается на коллективе, но в этом матче «красные» имеют преимущество в два мяча и попробуют свести противостояние к победе.

Седьмого марта «Ливерпуль» проиграл «Фулхему» (0:1), а третьего числа также минимально уступил и «Фулхему» (0:1).

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» находится в отличной форме и кажется, что поражение в первом матче стало досадным недоразумением. Команда Нагельсмана практически догнала «Баварию» в чемпионате, а серия побед во внутреннем первенстве насчитывает уже шесть матчей. Чтобы отыграть преимущество англичан, немецкой команде следует в первую очередь сыграть хорошо в защите, а моменты у ворот соперника «РБ Лейпциг» найдет.

Шестого марта «РБ Лейпциг» выиграл у «Фрайбурга» (3:0) в чемпионате, а третьего числа и у «Вольфсбурга» в кубке Германии (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ливерпуль» — 2.45
  • Ничья – 3.61
  • Победит «РБ Лейпциг» — 2.92

Статистика

  • «РБ Лейпциг» выиграл восемь из десяти последних матчей.
  • «Ливерпуль» проиграл четыре матча из пяти при одной победе.
  • «РБ Лейпциг» одержал на выезде три крупных победы подряд во внутреннем первенстве.
  • «Ливерпуль» не может выиграть на своем стадионе уже шесть матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпциг» компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.92. Подопечные Нагельсмана попробуют отыграть пропущенные два мяча в первом матче, который для них сложился крайне неудачно. Немецкая команда выглядит на данный момент свежее и симпатичнее, поэтому мы можем быть уверены что «РБ Лейпциг» будет бороться до последней секунды матча.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
вчера в 11:40
Матч на три исхода
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