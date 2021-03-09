«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг», который состоится 10 марта 2021 года.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» переживает существенный кризис и скатился в чемпионате уже на восьмое место. Юрген Клопп на данный момент не может встряхнуть команду, а еще одним моментом является большое количество травм основных игроков. Все это сказывается на коллективе, но в этом матче «красные» имеют преимущество в два мяча и попробуют свести противостояние к победе.

Седьмого марта «Ливерпуль» проиграл «Фулхему» (0:1), а третьего числа также минимально уступил и «Фулхему» (0:1).

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» находится в отличной форме и кажется, что поражение в первом матче стало досадным недоразумением. Команда Нагельсмана практически догнала «Баварию» в чемпионате, а серия побед во внутреннем первенстве насчитывает уже шесть матчей. Чтобы отыграть преимущество англичан, немецкой команде следует в первую очередь сыграть хорошо в защите, а моменты у ворот соперника «РБ Лейпциг» найдет.

Шестого марта «РБ Лейпциг» выиграл у «Фрайбурга» (3:0) в чемпионате, а третьего числа и у «Вольфсбурга» в кубке Германии (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» — 2.45

Ничья – 3.61

Победит «РБ Лейпциг» — 2.92

Статистика

«РБ Лейпциг» выиграл восемь из десяти последних матчей.

«Ливерпуль» проиграл четыре матча из пяти при одной победе.

«РБ Лейпциг» одержал на выезде три крупных победы подряд во внутреннем первенстве.

«Ливерпуль» не может выиграть на своем стадионе уже шесть матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпциг» компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.92. Подопечные Нагельсмана попробуют отыграть пропущенные два мяча в первом матче, который для них сложился крайне неудачно. Немецкая команда выглядит на данный момент свежее и симпатичнее, поэтому мы можем быть уверены что «РБ Лейпциг» будет бороться до последней секунды матча.